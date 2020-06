En İyi Senaryoya Sahip Oyunlar

Oyun dünyası, birçok karakteri ve hikayeyi içinde barındıran bir dünya. Peki en iyi senaryoya sahip oyunların hangi filmlerden, hangi senaryolardan etkilendiğini hiç düşündünüz mü? Bu yazımızda, oyun tutkunları için en iyi senaryoya sahip oyunları listeledik. Hazırsanız başlayalım!

Oynadığımız oyunların bazen bizi derinden etkiler. İçinde bulunduğumuz karakterle özdeşleşiriz. Karakterlerin hepsinin kendine has bir hikayesi vardır. Kimisi bir savaştan, kimisi ölümden sonraki hayattan, kimisi de bir bilim insanının hayat hikayesinden esintiler sunar. Hepsinin ardındaki hikaye ise herkese farklı şeyler anlatır. Oyun tarihinin en senaryoya, yani olayın özüne inen hikayelere sahip yapımları da böyledir.

Bugün bizi ve tüm oyuncuları deriden etkileyen hikayelerin ve bölümlerin perde arkasını aralıyoruz. Oyun dünyasının etkileyici karakterlerini içinde barındıran oyunların senaryoları arasından, en iyi senaryoya sahip oyunları sizin için listeledik. Listemizde, defalarca kez oynadığınız ve hikayesine ilk kez rastlayacağınız oyunların olması çok muhtemel.

En iyi senaryoya sahip oyunlar:

Alan Wake, 2012

Gone Home, 2013

The Last of Us, 2013

Assassin's Creed: The Ezio Collection

Death Stranding, 2019

Star Wars: Knight of the Old Republic, 2003

The Witcher serisi

Half-Life serisi

Horizon Zero Dawn, 2017

Beyond: Two Souls, 2013

Mass Effect 2, 2011

Red Dead Redemption serisi

BioShock serisi

Silent Hill 2, 2001

Call of Duty: Modern Warfare serisi

Soma, 2015

Grand Theft Auto (GTA) serisi

Tomb Raider: Lara Croft serisi

Metal Gear Solid serisi

Battlefield serisi

Max Payne serisi

Spec Ops serisi

God of War serisi

Fahrenheit, 2005

Mafia serisi

Alan Wake:

Yıl: 2010

Platform: Xbox 360 ve PC

Tür: Aksiyon

Alan Wake, gerilim hikayeleri yazan ancak son zamanlarında kalemi körelmiş bir yazardır. Alan Wake, Stephen King ve David Lynch’in en iyilerinden ilham alır. Oyunun konusu, Alan Wake'in eşi Alice ile birlikte Bright Falls, Washington'da geçirdikleri tatil esnasında eşinin kaybolması ve onun ardından gelişen gizemli olayların çözülmesini ve Alan'ın bu sırada yazdığı ama hatırlamadığı bir romanındaki karakterlerin canlanması ve bu karakterlere dair halüsinasyonları görmesini içermektedir.

Her iyi roman yazarı gibi Alan da kelimenin tam anlamıyla ve mecazi olarak, onu tüketmek isteyen gölgelerle savaşmak için ışığı kullandığından sembolizmi ciddiye alır. Yüzen kelimeler, onun düşmanı olduğunda işler daha da ilginçleşir. Alan, neyin gerçek olup olmadığından asla emin değildir, ancak yalnızca karısını çok sevdiğinden emindir. Bunun bile karısını görmek için yeterli bir sebep olabileceğini düşünür.

Gone Home:

Yıl: 2013

2013 Platform: PC, PS4, Xbox One, Linux and Mac

PC, PS4, Xbox One, Linux and Mac Tür: Macera

Yurt dışında uzun bir dönem yaşayıp daha sonra evine dönen genç bir kızın canlandırdığı karakteri oynuyorsunuz. Ancak geri döndüğünde evdeki kimseyi bulamayan genç kız, bir arayışa doğru sürüklenir. Mektupları ve notları okuyarak, evdeki nesnelerle etkileşime geçerek herkesin nereye gittiğini bulmaya çalışıyor. Duygusal bir hikayesi olan ve hatta bazı yerlerde biraz korkutucu etkileri olan bir hikayesi var.

The Last of Us:

Yıl: 2013

2013 Platform: PS4

PS4 Tür: Macera

The Last of Us serisinin ikinci oyunu 19 Haziran'da çıkış yaptı, ancak hikaye açısından 2013'te çıkan ilk oyuna kıyasla oldukça yavan bir anlatısı vardı. Bu nedenla Last of Us Part II ya da bütün seri yerine sadece ilk oyuna listede yer verdik. Tüm dünyayı etkileyen bulaşıcı bir hastalığın kol gezdiği bu ilk oyun, oyuncuyla duygusal bağ kuran pek çok sahneye sahip.

İnsanlara bulaşan hastalık, kişinin beynini birkaç saat içerisinde etkilemektedir. Hatta kişiyi vahşi bir yaratığa dönüştürmektedir. Hastalık sebebiyle insanlığın büyük bir kısmı ölmüş olduğundan hayatta kalan insanlar, askerler tarafından korunan karantina bölgelerinde veya bu alanların dışında farklı gruplar halinde yaşamlarını sürdürmektedir.

Assassin's Creed: The Ezio Collection:

Yıl: 2016

2016 Platform: PS4, Xbox

PS4, Xbox Tür: Macera

Assassin's Creed serisinin en başarılı üçlemesi olan The Ezio Collection serisi, Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood, Assassin's Creed Revelations oyunlarını kapsıyor. Ezio Auditore da Firenze isimli çapkın bir İtalyan olan karakterin çocukluktan gençliğe, suikastçılıktan tarihin akışını değiştiren bir lidere dönüşümünü izliyoruz.

İlk oyun Assassin's Creed 2; Ezio'nun anıları, ailesinin siyasi bir komploda tutulduğu ve babası ve erkek kardeşlerinin asıldığı 15. yüzyıldaki Rönesans sırasında başlar. Ezio'nun Rönesans dünyasını keşfi ve savaşlarının konu alındığı hikayede; suikastçıların tespit ettiği dünyanın manyetik alanındaki soruna tanıklık ediyoruz. Yaşanan bir güneş patlaması ise seriyi ikinci oyuna taşıyor.

Serinin üçüncü oyunun büyük bir bölümü, çoğumuzun hiç de yabancısı olmadığı bir yer olan İstanbul'da, Osmanlı İmparatorluğu zamanında geçiyor. Ayasofya, Topkapı Sarayı, Galata Kulesi ve Kız Kulesi gibi tanıdık mekanlar hiç kuşku yok ki Türk oyunculara etkili bir ambiyans yaratmaktadır. Revelations, Ezio Üçlemesi olarak adlandırılan serinin final oyunu olduğu için de özel bir oyundur.

Death Stranding:

Yıl: 2019

2019 Platform: PS4, PC

PS4, PC Tür: Aksiyon

Death Stranding, kıyamet sonrası meydana gelen bir dünyada ve yakın zamanda geçiyor. Büyük Patlama ya da göktaşı düşmesiyle oluşan bir yıkım sonrasında, hayatta kalmaya çalışan insanların hikayesi oyuna aktarılmış. Bildiğimiz dünyayla arasında uçurumlar olan bir dünyadan söz ediliyor. Büyük yıkım ve değişim sonucu gelişen doğa üstü olayları ve tam olarak anlamlandıramadığımız bazı garip şeyler ortaya çıkıyor.

Bahsettiğimiz doğa üstü olayların temeli ise Death Stranding (Ölüm Kıyısı). Ölüm Kıyısı için bir koridor, ölümle yaşam arasındaki ince çizgi diyebiliriz. Hepimizin bir kıyısı, bağlı olduğu haller vardır. Bu da Kiral Varlıkları ortaya çıkardığı gibi farklı kıyıların kapısını açmış oluyor.

Star Wars: Knight of the Old Republic

Yıl: 2003

2003 Platform: Xbox, PC, Mac, iOS, Android

Xbox, PC, Mac, iOS, Android Tür: Aksiyon

Star Wars serisindeki İmparatorluğun (Galactic Empire) henüz kurulmadığı, ancak yakın dönemi kapsayan zamanda yaşananlara tanıklık ediyoruz. Altın çağını yaşayan Cumhuriyet (The Republic), Mandalorian’larla yaşadığı sorunun yanı sıra Sith’lere karşı da mücadele vermektedir. Darth Revan’ın yaşayan en son öğrencisi olan Darth Malak, Cumhuriyet’e karşı hain saldırılar düzenlemektedir. Bu dev savaşta, Cumhuriyet adında savaşan bir askeri yönlendirirsiniz. Bir Jedi filosunda, Bastila Shan’ın gemisinde görevli bir karakter canlandırırsınız.

Taris gezegenindeki savaşta Sith’lere karşı verdiğiniz mücadeleyi kaybedersiniz gemiden kaçmanız gerekir. Carth Onasi adındaki asker ile gemiden kaçarsınız, Taris gezegenine düşersiniz. Yapacağınız her hareketin galaksinin geleceğini değiştirebilmesi, oyun oldukça geniş kapsamlı hazırlanmış. Bu bölümden sonrasıysa oyunun kaderi tamamen oyuncunun elinde.

The Witcher serisi:

Yıl: 2007, 2012, 2015

2007, 2012, 2015 Platform: PS4, PC, Xbox

PS4, PC, Xbox Tür: Macera

Genetik olarak geliştirilmiş ve özel yeteneklerle harmanlanmış olan Rivialı Geralt'ın hikayesini anlatan Witcher serisinin ilki, üç farklı senaryoyla şekillenmiştir. Bu yollar; Scoia'tael ile ittifak yapmak, Elfler ve diğer insan olmayanlar grubuyla yapılan gerilla özgürlük savaşı, Yanan Gül Tarikatı ile ittifak yapmak ya da Witcher tarafsızlığıyla kalarak hiçbiriyle anlaşmamak.

Serinin ikinci oyunu Assassins of Kings’te ise Rivialı Geralt, Mavi Şeritliler olarak bilinen Temerya özel kuvvetlerinin komutanı Vernon Roche tarafından bir hapishanede; Temerya kralı Foltest suikastı ile ilgili sorguya alınır. Geralt, muhafız olarak görev yaptığı sırada Foltest'ın ölümüne sebep olan olayları anlatır. Foltest, çocuklarını bulduğu sırada kör bir insan kılığındaki bir suikastçı tarafından öldürülür.

Olaydan sonra ansızın kaçan suikastçı Geralt'ı Foltest'ın cesediyle bir başına bırakır. Geralt, Temerya askerleri tarafından yakalanıp kralın katili algısına yenik düşürülür. Savunmasını dinledikten sonra Roche, Geralt'ın masum olduğuna karar verir ve cezaevinden kaçmasına yardım eder.

The Witcher serisinin üçüncü oyunu, ikinci oyunun sonunda yaşanan olayların üzerinden altı ay sonrasında başlayarak devam eder. Geralt'ın hafızası yerine gelir ve ardından kayıp aşkı Yennefer'ı aramaya koyulur. Ardından Ciri'yi geri getirmek için Emhyr var Emreis'den bir kontrat alır, ancak bunun karşılığı hiç de kolay değildir. Ciri'nin peşinde Wild Hunt vardır. Oyunun sonunda Ciri, Witcher olur. The Witcher serisi, oldukça iyi bir kurgu üzerine gelişmiştir.

Half-Life serisi:

Yıl: 1998, 1999, 2004, 2005, 2006, 2007, 2020

1998, 1999, 2004, 2005, 2006, 2007, 2020 Platform: Xbox, PC, PS3, PS4

Xbox, PC, PS3, PS4 Tür: Aksiyon

1998'de başlayan Half Life serüveni, Opposing Force, Blue Shift, Half-Life 2, Deathmatch, Lost Coast, Episode One, Episode Two ve son olarak Alyx ile devam etti. Seri, kapışmalara sahne olan büyüleyici atmosfere sahip bir yerde devam ediyor.

Serinin en sevilenlerinden Half-Life 2, ilk oyundaki Black Mesa kazasından 20 yıl sonra, City 17’de geçmektedir. City 17’nin içerisindeki bir trende, G-Man, Gordon Freeman‘ı uyandırır ve oyun orada başlar. Freeman oyunun başında birçok yere yerleştirilmiş ekranlarda, Wallace Breen‘i City 17 hakkında konuşurken görür ve Dr Been, oyunun ilerleyen zamanlarında dünya yöneticisi olarak atanır.

Son oyun Half Life: Alyx ise Half Life 2'nin 5 yıl öncesinde geçmektedir. Combine, Alyx Vance ve babası Eli'ı yakalamıştır. Direniş üyesi Russell Alyx'i kurtarmayı başarır ve ona Combine'ın babasını sorguya çekmek için Nova Prospekt'e götüreceğini söyler. Oyunun sonundaki sahnede Gordon'ın ekranına geçilir. Half-Life 2: Episode Two'daki Combine, süper portalinin yıkımından sonra Gordon, Direniş'in White Forest üssünde bilinci yerine gelirken görülür.

Horizon Zero Dawn:

Yıl: 2017

2017 Platform: PC, PS4

PC, PS4 Tür: Aksiyon

Horizon Zero Dawn, Guerrilla Games tarafından geliştirilen ve Sony Interactive Entertainment tarafından yayınlanan bir aksiyon oyunuydu. Başlangıçta birçok soruyla kafanızı kurcalayan Horizon Zero Dawn, Aloy’un güçlü kadınlık teması ve anaerkil toplumları içeren yapısından bahsediyor.

Oyun dünyasının belki de en iyi manzaraları eşliğinde geçen hikayede, Dünya'nın aslında korkutucu olmayan sonundan bahsediyor. Aloy’un başından geçen maceraları meraklı gözlerle oynayarak bölümleri tamamlamanız isteniyor.

Beyond: Two Souls:

Yıl: 2013

2013 Platform: PC, PS4, PS3

PC, PS4, PS3 Tür: Aksiyon

Holywood'un ünlü oyuncusu Ellen Page'in canlandırdığı karakter Jodie'nin, ölümden sonra ne olduğunu araştırmasını konu alan Beyond: Two Souls, Jodie Holmes'ün 8 - 23 yaşları arasında, toplamda 15 sene birlikte olduğu Aiden'in kendini anlamlandırmasını konu alıyor.

Aiden, Jodie'nin küçük yaşlarından beri onunla birlikte olan doğaüstü bir varlık. Aynı zamanda oyunda Nathan Dawkins, Cole Freeman, Ryan Clayton karakterleri de yer alıyor. Oyunun hikayesinin ne kadar başarılı olduğu konusundaki yorumlarda da çoğumuz hemfikiriz.

Mass Effect 2:

Yıl: 2011

2011 Platform: Microsoft Windows, Xbox 360, PlayStation 3

Microsoft Windows, Xbox 360, PlayStation 3 Tür: Aksiyon

Mass Effect 2, yönettiğimiz karakter olan Shepard’ın hem kendi canını hem de Normandy’yi kaybettiği, beklenmedik bir saldırı ile başlıyor. Shepard’ın öneminin farkında olan Illusive Man isimli gizemli bir karakterin komutasındaki Cerberus organizasyonu, Lazarus Projesi’ni aktive ederek Shepard’ı hayata döndürmeyi başarıyor.

Illusive Man ve Cerberus’un tek amacının galaksinin ve insanlığın geleceğini kurtarmak olduğunu öğrenen ve yeni bir başlangıç yapmış olan Shepard, Normandy'nin kopyası olan Normaldy SR-2 ile insan kolonilerine yapılan saldırıları incelemekle görevlendiriliyor. Ardından karakterinizle birlikte yeni bir maceraya atılıyorsunuz.

Red Dead Redemption serisi:

Yıl: 2010

2010 Platform: PS3, Xbox 360

PS3, Xbox 360 Tür: Aksiyon

1911 yılında ABD-Meksika sınırında geçen ilk Red Dead Redemption oyununun ana karakteri eski bir çete üyesi olan John Marston’dur. John Marston’un eşi ve oğlu devlet ajanları tarafından kaçırılır. Ajanlar, John’a; eskiden mensubu olduğu çetenin lideri olan Bill Williamson ve Javier Escuella’yı yakalaması karşılığında ailesini teslim edeceğini söyler. Çaresiz kalan John, eski ahbabı olan Williamson’u yakalamak için New Austin’e doğru yola çıkar. Williams’un adamları tarafından vurulan John, öylece bir kenara atılır.

MacFarlane adındaki bir çiftçi tarafından kurtarılan John, ailesi için savaşmaya devam eder ve Meksika’ya doğru hareket eder. Ailesine kavuştuktan bir süre sonra, Edgar Ross, çetesiyle birlikte John ve ailesinin yaşadığı çiftliğe baskın yapar. John, ailesini bir ata bindirerek onların kaçmasına yardım eder. Ancak gaddar Edgar Ross ve adamlarına direnemez ve oracıkta öldürülür.

John’un oğlu Jack, olaylardan 3 yıl sonra babasının intikamını almak için Blackwater’a doğru giderek Edgar Ross’a karşı intikam almaya çalışır. Meksika sınırına yakın bir nehir kıyısında yaşayan Edgar Ross, ördek avladığı sırada karşılaştığı Jack ile düelloya tutulur. Jack bu düellodan galip çıkar. Babasının intikamını alır ve yoluna koyulur.

Red Dead Redemption 2'de ise Western kasabası olan Blackwater'da kötü sonuçlanan bir soygundan sonra, Arthur Morgan ve Van der Linde çetesi kaçmak zorunda kalır. Federal ajanlar ve ülkenin en iyi ödül avcıları umutlarla peşlerine düşerken, çetenin hayatta kalabilmek için Amerikan topraklarında soygun, hırsızlık ve dövüş yapmak zorunda kalır. Derinleşen bölünmeler çeteyi parçalara ayırma tehdidi doğururken, Arthur kendi idealleri ile kendisini büyüten çeteye sadakati arasında bir seçim yapar.

BioShock serisi:

Yıl: 2007, 2009, 2013

2007, 2009, 2013 Platform: PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360, PC, Mac, Linux.

PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360, PC, Mac, Linux. Tür: Aksiyon

Bioshock’un hikayesi 1960 yılında oyunun karakteri olan Jack’in uçağının okyanusa düşmesiyle başlıyor. Uçaktan yalnızca Jack kurtuluyor ve denizin altındaki Rapture isimli şehri keşfediyor. Bu şehrin kurucusu Andrew Ryan adında bir iş adamıdır. Ryan, Sovyetler Birliği’nden Amerika’ya kaçmış ve oradaki baskı ve çürümüşlüğü yakından görmüş birisidir..

Andrew Ryan adlı iş adamınca yapılan şehir bir ütopya dünyasını barındırır. ADEM adlı süper insan güçler sağlayan bir plazmidin keşfi şehrin sonunu hazırlar. Jack ise buradan bir kaçış arar. Hikâye Ayn Rand'ın objektivizm düşüncesi üzerine kuruludur. George Orwell gibi yazarların etkilerini de barındırır. Bu oyunu, System Shock adlı oyunun devamı olarak nitelendirirsek yanlış söylemiş olmayız.

BioShock 2 oyunu, serinin birinci oyunun devamı niteliğinde. Sualtı, distopya kenti Rapture içinde geçen oyunun hikayesi ilk oyundan 8 yıl sonrasında gerçekleşiyor. Big Daddy (Koca Baba) olan Subject Delta'yı kontrol eden kullanıcılar, silahları ve genetik modifikasyonu kullanarak kentin psikodeli insan nüfusu olan mutantlar (splicer) ile savaşmakla görevlendirilmekte.

BioShock Infinite'de ise takvimler 1912 Temmuz'unu gösterdiğinde başlar. Booker DeWitt, bir kadın ve bir erkek tarafından Maine kıyısındaki bir deniz fenerine bırakılır. Booker, kapısında sadece "kızı bize getir, ve borçlarını sil" yazan deniz fenerine girer. Burada, onu Columbia'ya gönderecek roketi bulur ve oyunun hikayesi başlar.

Silent Hill 2:

Yıl: 2001

2001 Platform: PS2, PS3, Xbox, Xbox 360, PC.

PS2, PS3, Xbox, Xbox 360, PC. Tür: Macera

Silent Hill 2’de anlatılan hikaye anlatıcılığının kendine has, garipliklerle dolu bir kurgusu var, ayrıca bu hikaye; sembolizmden etkilenmiş bir hikayedir. Her şey gizemli bir aşk hikayesi olarak başlar ve James Sunderland isimli bir karakter, bir mektup aldıktan sonra karısını arar. Olaylar basık ve kapalı mekanlarda gelişir. Hikayenin sözlü anlatımı ise James Sunderland’in ne tür bir adam olduğu konusunda sizi şüpheye düşürebilir.

Oyundaki her iğrenç yaratık, James Sunderland’in bükülmüş ruhunun ve suçluluklarının bir yansımasını temsil ediyor. Oyunun dört farklı sonu bulunuyor ve bu sonu yaptığınız kontrollerle siz belirleyebiliyorsunuz.

Call of Duty: Modern Warfare serisi:

Yıl: 2007

2007 Platform: PS4, Xbox One, Xbox 360, PS3, PC, Mac, Wii, Nintendo DS

PS4, Xbox One, Xbox 360, PS3, PC, Mac, Wii, Nintendo DS Tür: Aksiyon

Yüzbaşı John Price ve arkadaşları, olası III. Dünya Savaşı'na karşı dünyanın farklı bölgelerinde elini taşın altına sokar. Rus merkezli çeteler tarafından yönetilen terör örgütleri taşın en büyüğüdür. Call of Duty: Modern Warfare serisi, ardından gelen 3 oyunla birlikte tarihe geçer.

Soma:

Yıl: 2015

2015 Platform: Xbox One, PS4, PC, Mac

Xbox One, PS4, PC, Mac Tür: Bilim Kurgu

İşlerin yanlış gittiği bir sualtı araştırma tesisinde nasıl yaralandığını anlamaya çalışan Simon Jarrett'in macerasına tanık oluyoruz. Soma, gizlilik ve bulmacaları içinde barındırıyor. Gerilim tamamen hikayeye ve kurgulara bağlı. Bu bakımdan hayatta kalma, bulmaca ve kurgu üzerine hazırlanmış bir yapım olarak karşımıza çıkıyor.

Grand Theft Auto serisi:

Yıl: 1997, 1999, 2001, 2002, 2004, 2008, 2013

1997, 1999, 2001, 2002, 2004, 2008, 2013 Platform: PlayStation, Xbox 360, PC.

PlayStation, Xbox 360, PC. Tür: Aksiyon / Macera

GTA, GTA II, GTA III, GTA Vice City, GTA San Andreas, GTA IV ve son olarak GTA V... Bütün hikayeler sokak yaşantısı üzerine kuruludur. Nitekim, GTA ve GTA II de basit olarak bu şekilde tasarlanmıştır. GTA III ise Claude, Catalina ve Miguel, Liberty City'de bir banka soymayı planlarlar. Bu hikaye ile birlikte GTA serisi tavan yapar.

Ardından gelen GTA Vice City, Liberty City'nin üç büyük mafya ailesinden birine mensup olan Sonny Forelli'yi ve arkadaşı olan Tommy Vercetti'nin başından geçen olayları konu alır. GTA San Andreas, Carl Johnson, Los Santos'da üç kardeşi ve annesi ile yaşadığı bir ortamda gelişir. Çete savaşlarını konu alan GTA San Andreas, başından tüm belaları def eden Johnson ailesiyle sonunu bulur.

GTA V'in konusunda ise Michael De Santa, 9 yıl önce Trevor ve Franklin ile bir banka soygununa girişir. Başarısız sonuçlanan girişimin ardından Michael, ismini değiştirir ve yeni bir hayata başlar. Michael, karısını tenis antrenörüyle yakalar onları öfkeyle malikanesine kadar kovalar. Hıncını alamayan Michael, malikaneyi antrenörün başına yıkar. Ancak malikanenin gerçek sahibi Meksikalı uyuşturucu kralı Martin Madrazo’dur.

Michael üstündeki baskıdan kurtulmak ve borçlarını ödemek için yeni bir soygun planlar, bir kuyumcu dükkanını soyar. Haber tüm şehre yayılır. Trevor, bu işi eski dostu Michael’ın yaptığını anlar ve işin gerçeğini araştırmaya başlar. Uzun zaman sonra bir araya gelen Michael, Trevor ve Franklin üçlüsü; FIB adına, rakibi olan IAA’yı bozguna uğratmak için çalışmaya başlarlar. Bu başlangıç, tehlikeli geçecek bir süreci alevlendirir.

Lara Croft ve Tomb Raider serileri:

Yıl: 2015

2015 Platform: Xbox One, PS4, PC, Mac

Xbox One, PS4, PC, Mac Tür: Bilim Kurgu

Oyun dünyasının en köklü karakterlerinden birisi olan Lara Croft üzerine aslında ne yazsak az. Çiz romanlar ve sinema dünyasındaki yeri de bambaşka... Arkeolog Lara'nın hikayesi 2000'li yıllarda bir dizi Lara Croft: Tomb Raider oyunu ile işlendi. Ardından 2013'te tüm hikayeyi baştan anlatan devrimsel Tomb Raider serisi başladı ve yeni seri de yaklaşık 3 oyun sürdü.

Metal Gear Solid:

Yıl: 1998

1998 Platform: PS1, PC

PS1, PC Tür: Aksiyon

Metal Gear serisinin üçüncü oyunu olan Metal Gear Solid'in konusu askeri bir çarpışmadır. Oyunda adı geçen teröristler, istedikleri 1 Trilyon dolar ve Big Boss'un geninin kendilerine verilmediği takdirde Beyaz Saray'a nükleer bomba fırlatabileceklerini söylerler. Oyunun devamındaki hikayeyse bu nükleer füze krizinin etrafında gelişir. Time tarafından 2012 yılında yayınlanan "tüm zamanların en harika 100 video oyunu" listesinde 45. sırada yerini aldı.

God of War serisi:

Yıl: 2005, 2007, 2010, 2018

2005, 2007, 2010, 2018 Platform: PS3, PS4

PS3, PS4 Tür: Aksiyon

God of War'un 2018'de çıkan yeni oyununa kadar gördüğümüz tüm hikayeleri Yunan mitolojisi üzerine kurgulanmıştı. İkinci oyun Sparta'daki olaylardan sonraki zaman diliminde geçiyordu. Son oyunda ise Kratos’un yolu İskandinavya bölgesine düşüyor ve karşılaştığı insanlar da yöre halkı oluyor. İskandinav mitolojisinin altı konumunu (Alfheim, Helheim, Jötunheim, Midgard, Muspelheim, Niflheim) oyuncularla tanıştırıyor. Oğlu Atreus ile yaşamını sürdüren Kratos, “yarı tanrı” olduğunu oğlundan bir sır gibi saklıyor ve onu hayatın güçlüklerine karşı savaşmaya hazırlıyor.

God of War serisinin ana üçlemesi; God of War I, God of War II, ve God of War III ve God of War IV olmasına karşın 2013 çıkışlı Ascension da bunlar arasında yer alır. Oyunun IV. serisinde yine Kratos konu edilmiştir. Kratos ve oğlu Atreus, küllerinden yeniden doğmak için zirveye ulaşmayı hedefler.

Battlefield serisi:

Yıl: 2002 (ilk çıkış)

2002 (ilk çıkış) Platform: PS2, PS3, PS4 PC, iOS, Mac OS, Xbox

PS2, PS3, PS4 PC, iOS, Mac OS, Xbox Tür: Aksiyon

Serinin ilk oyunlarında II. Dünya Savaşı ve Vietnam Savaşı konuları ele alınmış ancak daha sonralarda konu, modern savaşa taşınmıştır. Battlefield serisi, popüler oyunlar arasında her zaman yerini almış bir oyun olmuş ve daima oyun piyasasında rağbet görmüştür. Battlefield V, altı ana bölümden oluşur ve II. Dünya Savaşı'nı konu edinir.

Max Payne serisi:

Yıl: 2001, 2003, 2012

2001, 2003, 2012 Platform: PC, PS3, PS4, Xbox

PC, PS3, PS4, Xbox Tür: Aksiyon

Seri, boğucu bir havada geçer ve sıkıntılı olan New York sokaklarında ızdırap çeken bir polisin iç ve dış çatışmalarını yansıtır. Max Payne 2'de 1.500 kadar suçluyu öldürmüş olan Max Payne, Inner Circle'ın lideri Alfred Woden'ın araya girmesiyle ceza almadan, beraat eder. 2 yıl sonra DEA'dan istifa edip cinayet masasında dedektif olarak görev alır. Bu süre zarfında başından geçen olaylardan çok etkilenir.

Max Payne 3, Max Payne 2'den dokuz yıl sonrasında geçer. Max sevdiklerini kaybetmenin verdiği ızdırapla birlikte adeta hayata küsmüştür. Alkole ve ağrı kesicilere bağımlı bir yaşam süren Max, NYPD'den emekli olduktan sonra yalnız yaşamaya karar verir ve New Jersey'e yeniden taşınır. Ardından gelen iş teklifiyle beraber Brezilya'da Sao Paulo'ya taşınır. Başından geçen şiddet olayları burada da devam eder.

Spec Ops serisi:

Yıl: 1998 (ilk sürüm) - 2012 (son sürüm)

1998 (ilk sürüm) - 2012 (son sürüm) Platform: PC, PS3, Xbox

PC, PS3, Xbox Tür: Aksiyon

Fahrenheit:

Yıl: 2005

2005 Platform: PS4, PC, iOS, Android

PS4, PC, iOS, Android Tür: Aksiyon

Çok çeşitli ve her duyguyu yaşatabilen bir senaryoya sahip olan Fahrenheit, içerisinde; aksiyon, macera, psikoloji, korku gibi seçenekler barındırıyor. Oyunun senaryosu, Byron Preiss Görsel Yayınları himayesinde çalışan Len Neufeld tarafından yazılmıştır. Oyun ilk olarak 2005 yılında piyasaya sürülmüştür.

Eski İtfaiyeci Guy Montag bir kaçaktır, amirini öldürmek ve kaçak kitaplarını çalmak için cinayet işlemektedir. İtfaiyecilerin sıkıyönetimine yol açarak ülke çapında anlamsız bir savaş başlatmasını konu alır. Yeraltı edebiyatının bir ajanı olan Montag, New York'a gider.

Misyonu 42. Cadde'de yoğun şekilde korunan New York Kütüphanesi'ne girmek olacaktır. Kitapları yaktı ve içindekileri kayıt altına aldı. Sıradaki görevse, kayıtların Underground'ın bilgi ağına yüklenmesidir. Yol boyunca, onu isyana teşvik eden genç kadın Clarisse'nin hala hayatta olduğunu keşfeder.

Sonunda, Montag Merkez Kütüphanesi'ne girip Clarisse ile buluşabilir. Kayıtlar bulunur ve bilgi ağında tüm dünyadaki direnç hücrelerine iletilir. Montag ve Clarisse, kapsamlı literatür koleksiyonunu kurtarırıp zafer kazanırken, son kaset gönderildikten sonraki gelişmeler hikayenin sonunu belirliyor.

Mafia II:

Yıl: 2010

2010 Platform: PC, PS3

PC, PS3 Tür: Aksiyon

Oyun 1950'li yıllarda San Francisco ve New York baz alınarak tasarlanmış Empire Bay adındaki bir kurgu şehirde geçmektedir. Önceki oyundaki; Thompson M1928, Colt 1911 ve pompalı tüfek bu oyunda da görülmekte. MP40 ve M3 Grease Gun gibi yeni İkinci Dünya Savaşı silahları ve MG42 de oyunda yer almaktadır.

İlk oyunun devamı niteliğinde olan Mafia II'nin ana karakteri, 1925 yılı Sicilya doğumlu olan ve daha bir çocukken ailesiyle Amerika’ya göç etmiş olan Vito Scaletta‘dır. Rüyalarındaki Amerika’ya kavuştuğunda şanssızlıklar peşini bırakmamıştır.

Zor şartlarda yaşayan ailesiyle birlikte büyüyen Vito, henüz bir öğrenciyken en yakın arkadaşı Joe Barbaro ile bir kuyumcu soyarken polis tarafından yakalanır ve çantayı Joe’ya atarak onun çanta ile kaçmasını sağlar. Vito hapise girer, daha sonra İkinci Dünya Savaşı sırasında cepheye gönderilir.

Hakkını yiyemeyeceğimiz gurur tablosu:

Life is Strange

The Walking Dead serisi

Undertale

Dying Light serisi

Dead Space serisi

Metro serisi

NFS Most Wanted

NFS Carbon

Detroit Become Human

Dishonored

Uncharted serisi

Until Dawn

Legacy of Kain serisi

Among the sleep

Heavy Rain

Listemizde üst sıralara yazdığımız oyunların yanına ekleyebileceğimiz, "yiğidin hakkını yiğide ver" sözünden yola çıkarak oluşturduğumuz bir liste daha hazırladık. Bu listede de hakkınız yiyemeyeceğimiz oyunlardan oluşan "gurur tablosu" listemiz.

Life is Strange:

Yıl: 2015

2015 Platform: PC, PS3, PS4, Android, iOS

PC, PS3, PS4, Android, iOS Tür: Aksiyon

Life Is Strange, 2013'ün ekim ayında geçmektedir ve Arcadia Bay kasabasında, Oregon'da bulunan Blackwell Akademisi 12. sınıf öğrencisi Maxine Caulfield'ın anlatılarını konu almaktadır. Oyun Max'in büyük bir hortum tarafından yıkılan bir deniz fenerinin yanında gözlerini açmasıyla başlar. Uyandıktan bir süre sonra yaşadığı olaylar neticesinde, bir anda geçmişe döner ve zamanı geriye sarabildiğini fark eder.

The Walking Dead serisi:

Yıl: 2012, 2013, 2016,2018

2012, 2013, 2016,2018 Platform: PC, PS3, PS4, Android, iOS, Xbox

PC, PS3, PS4, Android, iOS, Xbox Tür: Aksiyon

Oyun çizgi romandaki gibi Georgia'da geçer fakat oradakinden farklı olarak karakterlerin çoğu hayalidir. Üniversite profesörü ve cinayet mahkümu Lee hapishaneye götürülürken araba kaza yapar ve yardım için yakınındaki bir binaya gider. Burada küçük bir kız olan Clementine ile tanışır ve onu koruyacağına söz verir.

Oyun, birçok karakterin yer alması üzerine kuruludur. Seri oyunlarının tamamı büyük bir kullanıcı ilgisine sebep olmuştur. Bu yüzden gurur tablomuza girişi en ön sıralardan yapmaktadır.

Undertale:

Yıl: 2015

2015 Platform: PC, PS4, Linux

PC, PS4, Linux Tür: Aksiyon

Tobby Fox tarafından tasarlanan, insanlar ve yaratıklar arasındaki savaşı konu alan Undertale, insanların bu savaştan galip çıkması ve canavarları yeraltına hapsetmesinin ardından yaşanan olayları konu edinir. Oyunun kullanıcı tepkileri genelde olumludur. Undertale, hakkını yiyemeyeceğimiz oyunlar arasında.

Dying Light serisi:

Yıl: 2015

2015 Platform: PC, PS3, PS4, Xbox

PC, PS3, PS4, Xbox Tür: Aksiyon

İki oyundan oluşan bu seri, her ne kadar sağlam altyapılı bir hikaye barındırmıyor olsa da mevcut hikayeyi ön plana taşıyan unsurlara yer verdiği için listemize giriş yapıyor. Karantina ve zombi temalarının iyi işlendiği Dying Light serisi, bu yönüyle gurur tablomuzun oyunlarından biri olmayı hak ediyor. Serinin ikinci oyunu ertelendiği için henüz piyasaya sunulmadı.

Dead Space serisi:

Yıl: 2008, 2011, 2013

2008, 2011, 2013 Platform: PC, PS3, Xbox

PC, PS3, Xbox Tür: Aksiyon

Isaac Clarke, 50 yaşında bir makina mühendisidir ve maden araştırma gemisinde, “Necromorph” denilen bir uzaylı türüyle yüzleşirken sevgilisini bulmaya çalışırkenki süreçte başından geçen olayların anlatıldığı Dead Space serisi, gurur tablomuza girmeye hak kazanan oyunlardan oluyor.

Metro serisi:

Yıl: 2010, 2013, 2019

2010, 2013, 2019 Platform: PC, PS3, PS4

PC, PS3, PS4 Tür: Aksiyon

Dmitry Glukhovsky’nin Metro adlı kitabını konu alan Metro 2033’ün hikayesi 2013 yılında başlıyor. O yıl meydana gelen nükleer savaş dünyayı mahvetmiş ve milyarlarca insanın hayatını almış. Savaştan etkilenen yerlerin başında da Rusya ve çorak topraklara dönmüş Moskova var. Serinin ikinci oyunu Metro: Last Night'ta ise kıyamet sonrası bir gelecekte geçmektedir. Artyom ve Karaderililerin arasındaki hikayeyi anlatmaktadır.

Serinin üçüncü oyunu olan Metro Exodus, Artyom'un hikayesini devam ettirmekte ve Moskova'nın dışına taşımaktadır. Üçüncü seride evlenmiş olarak yansıyan Artyom, daha oturmuş bir karakteri yansıtıyor ancak serinin ilk iki oyununa göre üçüncü oyun, daha arka planda yer alıyor.

NFS Most Wanted:

Yıl: 2005

2005 Platform: PC, Xbox

PC, Xbox Tür: Yarış

Yarış ve hız tutkunlarının sevdiği oyunlardan biri olan NFS Most Wanted, modifiyeli bir BMW M3 GTR ile Rockport adında bir şehirde geçer. Oyun, modifiye temasının içinize kadar işleyeceği bir ortamda geçer. Karakterler arasında Mia, Rog, Razor, Cross yer alır. Hikayenin sonunda Mia, oyuncuya şehirden kaçması için gerekli direktifleri verir.

NFS Carbon:

Yıl: 2006

2006 Platform: PC, PS3

PC, PS3 Tür: Aksiyon

NFS serisinin oyunlardan biri olan NFS Carbon, Sergeant Cross, Rockport City'deki kovalamacasını konu alır. Hikayenin sonundaysa karakter, Darius ile yarışır ve Darius'u mağlup eder. 2006 çıkışlı bir oyun olan NFS Carbon, gurur tablomuzda kendine yer buluyor.

Detroit Become Human:

Yıl: 2018

2018 Platform: PC, PS3

PC, PS3 Tür: Aksiyon

Detroit Become Human, birçok karakterin yer aldığı, birinin ölümünün ardından diğer karakter üzerinden devam edilen bir oyun. Oyunun senaryosu oyuncu tercihlerine göre farklılık gösterir. Oyuncu, pişmanlık duyduğu bir durumda senaryoyu belirli zamanlarda geri alabilir. Soruşturmacı polis Connor, Kara ve Markus isimli android karakterler oyunun ana karakterleri arasındadır.

Baş karakterler olan Connor ve Markus, Bryan Dechart ve Jesse Williams tarafından canlandırılmıştır. Gamespace'de iyi bir puanın sahibi olan Detroit Become Human, gurur tablomuz listesinde hakkını yiyemeyeceğimiz oyunlar arasında yer alıyor.

Dishonored:

Yıl: 2012

2012 Platform: PC, PS3, PS4, Xbox

PC, PS3, PS4, Xbox Tür: Aksiyon

Arkane Studio tarafından geliştirilen Dishonored, bölüm görevlerinin yer aldığı bir oyundur. 19. yy sonundaki Londra ve Edinburgh şehirlerinden ilham alınarak hikaye oluşturulmuştur. Oyun, birçok ödüle layık görüldü ve bizim de gurur tablomuzda yer aldı.

Uncharted serisi:

Yıl: 2007 - 2017

2007 - 2017 Platform: PC, PS3, Android, iOS

PC, PS3, Android, iOS Tür: Aksiyon

Birinci oyun, bir gazeteci kız, karakterin yol arkadaşı ve oyun karakterinin başından geçen, bulmacalarla dolu bir yolu anlatır. Uncharted 2 ise bir hazinenin peşinde Topkapı Sarayı'nda geçer. Uncharted 3, efsanevi şehri bulmak için yaşanan olayların anlatıldığı, diğer iki oyundan daha çok hikayeye odaklanılan bir oyundur.

Serinin diğer oyunlarından biri olan Uncharted 4, kasabalar, binalar, vahşi doğalar dahil birçok farklı ortamda gelişir. The Lost Legacy ya da bildiğimiz adıyla Uncharted Kayıp Miras oyunu, düşmana karşı verilen bir savaşı konu almaktadır. Her ne kadar Uncharted'dan daha iyi hikayeler olsa da gurur tablosuna ekleyebileceğimiz oyunlardan birisi olmayı hak eden bir senaryoya sahip.

Until Dawn:

Yıl: 2015

2015 Platform: PS4

PS4 Tür: Macera

Senaryosu oyuncu tercihleriyle oluşan bir mod olan Until Dawn, oyunun başlangıcında kelebek etkisini anlatır. Oyunda Hannah hariç bütün karakterler kontrol edilebilirdir. Oyuncuların yapacağı ve 20'den fazla olan farklı senaryo sonlarıyla birlikte senaryosu kaliteli bir oyundur. 2015'te yapılan Global Game ödüllerinde en iyi korku oyunu seçildi.

Legacy of Kain serisi:

Yıl: 2010

2010 Platform: PC, PS3

PC, PS3 Tür: Aksiyon

Görsellik konusunda her ne kadar eleştirilse de Legacy of Kain, senaryo olarak bir o kadar sağlam. Bir intikam hikayesinin anlatıldığı oyunda, kendisine karşı yapılanları içinde sindiremeyen ve gözünü hırs bürümüş bir karakterin hikayesinin anlatıldığı oyun, senaryo açısından gerçekten derinlik barındırıyor ve oyunseverleri heyecanlandırıyor.

Among the sleep:

Yıl: 2014

2014 Platform: PC, PS4

PC, PS4 Tür: Macera

2 yaşındaki bir bebeğin doğum gününü kutladığı esnada karşılaşılan "Ayı Teddy", sevecen ve dost canlısıdır. Bebekle birlikte güzel vakit geçirirler. Ancak bir gün, bebek uyurken üstün bir güç, onu karanlık bir dolabın içine sürükler. Dolap, bambaşka bir dünyaya açılır ve gizem dolu bir macerayı konu edinir. Oyun, GameRankings sitesinde 100 üzerinden 62 puan almıştır.

Heavy Rain:

Yıl: 2010

2010 Platform: PC, PS3, PS4

PC, PS3, PS4 Tür: Aksiyon

Heavy Rain, dört farklı karakterin kontrol edilebildiği interaktif bir oyundur. Seçtiğiniz her karakter, hikayenize bağlı olarak gelişir. Oyunda birden fazla sahne yer almaktadır. Oğlu Jason'ın onuncu doğum gününü kutladıktan sonra Ethan Mars (Pascal Langdale) ve ailesi alışverişe gider. Jason ve Ethan'a araba çarpar; Jason ölür ve Ethan altı aylık komaya girer. Ardından gelişen olaylarda dedektifliğin de yer aldığı Heavy Rain, listemize böylece giriş yapmış oluyor.