Telefonlarımızda birçoğumuz standart duvar kâğıtlarını kullanıyoruz ama aslında onları çok daha etkileyici göstermenin farklı yolları var.

Telefonlar artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Gün içinde defalarca elimize alıp ekranına baktığımız bu akıllı cihazları kişiselleştirmek ise en keyifli anlardan biri. İşte bu kişiselleştirme yolculuğunun ilk ve en etkili adımı, şüphesiz duvar kâğıdını değiştirmekten geçiyor.

Aradığınız mükemmel duvar kâğıdını bulmanın da birçok yolu var. Arayışınıza binlerce hatta milyonlarca seçeneği parmaklarınızın ucuna getiren duvar kâğıdı uygulamaları en büyük çözüm olacak. Biz de bu içeriğimizde hem Android hem de iOS platformlarında öne çıkan, kullanıcıların gözdesi olmuş en iyi ekran duvar kâğıdı uygulamalarını bir araya getirdik.

En iyi ekran duvar kâğıdı uygulamaları

Zedge

Walli

Resplash

Wallcraft

Tapet

Klasiklerin vazgeçilmezi: Zedge

Duvar kâğıdı denince akla ilk gelen uygulamalardan biri olan Zedge, devasa arşiviyle yıllardır popülerliğini koruyor. Sadece duvar kâğıtları değil, aynı zamanda zil sesleri, alarm ve bildirim sesleri de sunan bu kapsamlı uygulama, telefonunuzu baştan aşağı kişiselleştirme imkânı tanıyor.

Öne Çıkan Özellikleri : Geniş kategori yelpazesi, 4K ve HD seçenekler, canlı duvar kâğıtları ve yapay zekâ destekli duvar kâğıdı oluşturucu.

: Geniş kategori yelpazesi, 4K ve HD seçenekler, canlı duvar kâğıtları ve yapay zekâ destekli duvar kâğıdı oluşturucu. Platform: Android & iOS

Sanatçılardan ekranınıza: Walli

Eğer standart stok fotoğraflardan sıkıldıysanız ve telefon ekranınızda özgün bir sanat eseri görmek istiyorsanız Walli tam size göre. Walli, dünyanın dört bir yanından yetenekli sanatçıların eserlerini bir araya getiren bir platform. Beğendiğiniz bir duvar kâğıdını kullanarak bu sanatçılara destek de olabilirsiniz.

Öne Çıkan Özellikleri : Sanatçı odaklı ve özgün koleksiyonlar, yüksek çözünürlüklü sanatsal çalışmalar, kullanımı kolay arayüz.

: Sanatçı odaklı ve özgün koleksiyonlar, yüksek çözünürlüklü sanatsal çalışmalar, kullanımı kolay arayüz. Platform: Android & iOS

Göz alıcı fotoğraflar: Resplash

Kaliteli ve yüksek çözünürlüklü fotoğrafları seviyorsanız, Unsplash.com'un resmi uygulaması olan Resplash'e bayılacaksınız. Dünyanın en cömert fotoğraf topluluklarından birinin binlerce profesyonel fotoğrafını ücretsiz olarak telefonunuzun duvar kâğıdı yapabilirsiniz.

Öne Çıkan Özellikleri : Reklamsız ve tamamen ücretsiz, sürekli güncellenen geniş fotoğraf arşivi, minimalist ve şık arayüz.

: Reklamsız ve tamamen ücretsiz, sürekli güncellenen geniş fotoğraf arşivi, minimalist ve şık arayüz. Platform: Android

Telefonunuza özel çözünürlük: Wallcraft

"Duvar kâğıdı tam ekranıma uymadı" derdine son veren Wallcraft, sadece sizin cihazınızın ekran çözünürlüğüne uygun duvar kâğıtlarını listeliyor. Bu sayede kaliteden ödün vermeden, mükemmel bir şekilde oturan arka planlara sahip olabilirsiniz.

Öne Çıkan Özellikleri : Cihaza özel çözünürlük sunması, paralaks (derinlik) efektli duvar kâğıtları, çift duvar kâğıdı (kilit ve ana ekran için farklı) seçenekleri.

: Cihaza özel çözünürlük sunması, paralaks (derinlik) efektli duvar kâğıtları, çift duvar kâğıdı (kilit ve ana ekran için farklı) seçenekleri. Platform: Android & iOS

Sonsuz ve özgün desenler: Tapet

Rastgele ama bir o kadar da estetik desenler oluşturarak size özel duvar kâğıtları üreten Tapet, diğer uygulamalardan oldukça farklı bir konsepte sahip. Her açılışta veya belirlediğiniz aralıklarla yeni bir desen yaratarak sizi sürekli şaşırtmayı amaçlıyor.

Öne Çıkan Özellikleri : İnternet bağlantısı gerektirmez, size özel anlık desenler oluşturur, materyal tasarım diline uygun.

: İnternet bağlantısı gerektirmez, size özel anlık desenler oluşturur, materyal tasarım diline uygun. Platform: Android

Canlı duvar kâğıtları telefonun şarjını tüketir mi?

Evet, canlı duvar kâğıtları statik (durağan) duvar kâğıtlarına göre daha fazla pil tüketme eğilimindedir çünkü animasyonları çalıştırmak için işlemci ve grafik birimini daha aktif kullanırlar.

Duvar kâğıdı uygulamaları güvenli mi?

Google Play Store ve Apple App Store gibi resmî uygulama marketlerinden indirilen popüler ve yüksek puanlı uygulamalar genellikle güvenlidir. Bilinmeyen kaynaklardan veya güvenilir olmayan platformlardan uygulama indirmekten kaçınmalısınız.