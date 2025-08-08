Ekran kaydı artık sadece içerik üreticilerin değil, günlük kullanıcıların da sıkça ihtiyaç duyduğu bir işlem hâline geldi. Uzaktan eğitimden canlı yayınlara, teknik destekten video anlatımlara kadar pek çok alanda ekran kaydedici yazılımlar devreye giriyor. Piyasada bu işi yapan sayısız uygulama mevcut ve her biri farklı özellikleriyle öne çıkıyor.

Günümüzde ister bir eğitim videosu hazırlayın, ister oyun performansınızı paylaşmak isteyin ya da sadece ekranınızdaki önemli bir anı kaydetmek isteyin... İyi bir ekran kaydedici uygulamasına mutlaka ihtiyaç duyuyorsunuz. Neyse ki, bu alanda onlarca seçenek var ve üstelik çoğu tamamen ücretsiz. Bizler de bu yazımızda 2025 itibarıyla öne çıkan, kullanıcı dostu arayüzleri ve sundukları pratik özelliklerle dikkat çeken en iyi ekran kaydedici uygulamaları derledik.

Bilgisayar ekranında olup biteni kaydetmek artık sadece YouTuber’ların, eğitmenlerin ya da canlı yayıncıların işi değil. Hemen herkesin bir noktada ekran videosu çekmeye ihtiyacı oluyor. Durum böyle olunca, biz de 2025’in öne çıkan, işini sessiz sedasız ama gayet iyi yapan ücretli ve ücretsiz ekran kaydedici uygulamalarını bir araya getirdik. Kimi basit işleri kolaylaştırıyor, kimi profesyonel çözümler sunuyor ama hepsinin ortak noktası: Kullanıcıyı yormayan, işlevsel araçlar olmaları.

En iyi ekran kaydediciler

Basitten profesyonele kadar öne çıkan tüm ekran kaydedici uygulamalarını bu listede topladık. İşte en iyi ekran kaydediciler!

1- Camtasia

Camtasia, ekran kaydı ve video düzenleme işlevlerini bir araya getiren bir masaüstü yazılımıdır. Eğitim içerikleri oluşturmak, sunumları video hâline getirmek ve ekran üzerinde gerçekleşen aktiviteleri kaydetmek için kullanılabilir. Programda şablonlarla çalışma, ses düzenleme, PowerPoint entegrasyonu ve green screen gibi gelişmiş seçenekler yer alır. Ancak yalnızca ücretli sürüm üzerinden tam özellik setine erişim mümkündür.

Desteklediği İşletim Sistemi: Windows, Mac

Lisans: Ücretli

Dil: İngilizce (Yama ile Türkçeleştirilebilir)

2- Icecream Screen Recorder

Icecream Screen Recorder, masaüstü görüntüsünü video olarak kaydetmeye olanak tanıyan bir yazılımdır. Uygulama, fare imleci, tıklamalar ve ses akışlarını kaydetmenin yanı sıra ekran üzerine açıklama ekleme araçları da sunar. Web kamerası desteği ve bulut platformlarına doğrudan yükleme seçenekleri ile dikkat çeker. Kayıtların sonunda filigran eklenmesi gibi sınırlamalar ücretsiz kullanımda geçerlidir.

Desteklediği İşletim Sistemi: Windows

Lisans: Ücretsiz

Dil: İngilizce

3- Movavi Screen Recorder

Movavi Screen Recorder, bilgisayar ekranındaki hareketleri kaydeden bir programdır. Zamanlayıcı ile belirli saatlerde kayıt başlatabilir, kayıt üzerine grafikler ve açıklamalar eklenebilir. Ücretsiz sürümde video süresi sınırlıdır ve filigran eklenir. Ücretli versiyonda farklı dosya formatlarında çıktı alma ve video düzenleme imkânları da sunulmaktadır.

Desteklediği İşletim Sistemi: Windows, Mac

Lisans: Ücretsiz – Ücretli

Dil: Türkçe desteği var

4- OBS Studio

OBS Studio, açık kaynak kodlu bir ekran kaydedici ve canlı yayın yazılımıdır. Canlı yayın ve ekran videosu kaydı gibi çift işlevli kullanım sunar. Uygulama içinde ses mikseri, sahne geçişleri ve filtrelerle özelleştirme imkânları bulunur. Eklenti desteğiyle işlevselliği artırılabilir ve yayın platformlarına doğrudan bağlantı sağlanabilir.

Desteklediği İşletim Sistemi: Windows, Mac, Linux

Lisans: Ücretsiz

Dil: İngilizce (Çeviri desteği mevcut)

5- ScreenFlow

ScreenFlow, yalnızca macOS işletim sistemine yönelik geliştirilen bir ekran kaydedici ve video düzenleme aracıdır. iPhone ekran görüntüsü kaydı, hareketli grafikler ekleme ve çoklu ekran desteği gibi özellikler içerir. İçerik üreticileri için sunulan medya kitaplığı ve gelişmiş kurgu araçları, yazılımı kapsamlı bir çözüm hâline getirir. Program yalnızca ücretli sürümle kullanılabilir.

Desteklediği İşletim Sistemi: Mac

Lisans: Ücretli

Dil: İngilizce

6- Zoom Clips

Zoom Clips, Zoom’un sanal toplantı platformuna entegre edilen bir ekran kayıt aracıdır. Toplantıların yanı sıra ekranın belirli bölümlerini video olarak kaydetmeye olanak tanır. Kayıtlar bulut veya yerel olarak saklanabilir, ancak ücretsiz sürümde zaman sınırı bulunmaktadır. Uygulama içinde video düzenleme aracı yer almaz.

Desteklediği İşletim Sistemi: Windows, Mac

Lisans: Ücretsiz (süre kısıtlamalı)

Dil: Türkçe desteği var

7- Bandicam



Bandicam, özellikle oyun ve yüksek çözünürlüklü video kaydı için tercih edilen bir ekran kayıt yazılımıdır. DirectX, OpenGL ve Vulkan tabanlı içerikleri 4K çözünürlükte kaydedebilir. Gerçek zamanlı çizim, web kamerası kaydı ve bağlı cihazlardan kayıt alma gibi özellikleri içerir. Ücretsiz sürümde video süresi sınırlı ve filigranlıdır.

Desteklediği İşletim Sistemi: Windows

Lisans: Ücretsiz – Ücretli

Dil: Türkçe desteği var

8- ShareX



ShareX, ekran görüntüsü alma ve ekran kaydı yapma işlevlerini birleştiren açık kaynaklı bir araçtır. Çok sayıda dışa aktarma ve paylaşım seçeneği sunar. Gelişmiş yapılandırma ayarlarına sahip olsa da arayüzü yeni kullanıcılar için karmaşık olabilir. Yazılım, video düzenleme özelliği içermemektedir.

Desteklediği İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 10

Lisans: Ücretsiz

Dil: İngilizce (çeviri yapılabilir)

Bilgisayara yükleme yapmadan ekran kaydı alınabilir mi?

Bazı online ekran kaydedici araçlar bilgisayara program yüklemeden doğrudan tarayıcı üzerinden ekran kaydı yapmayı sağlar.

Ücretsiz ekran kaydedici programlar güvenli midir?

Ücretsiz ekran kaydedici programlar, güvenilir kaynaklardan indirildiği sürece genellikle güvenlidir. Bilinmeyen sitelerden uzak durulmalıdır.

Ekran kaydı yaparken bilgisayarın performansı düşer mi?

Bazı ekran kaydedici yazılımlar yüksek CPU ve RAM kullanımı nedeniyle performans düşüşüne neden olabilir. Bu durum özellikle eski sistemlerde daha belirgindir.

Ekran kaydedici uygulamalarda filigran nasıl kaldırılır?

Ücretsiz sürümlerdeki filigranlar genellikle yazılımın ücretli versiyonuna geçilerek kaldırılabilir. Bazı açık kaynaklı uygulamalarda ise filigran bulunmaz.

Ekran videosu çekerken ses kaydı da yapılabilir mi?

Çoğu ekran kaydedici yazılım hem sistem sesini hem de mikrofon girişini aynı anda kaydetme özelliğine sahiptir.