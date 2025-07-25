Mobil uygulamalar sayesinde istediğiniz türden yemeğin tarifini bulmak çok kolay. Peki en iyi yemek tarifi uygulamaları neler? Gelin bakalım.

İnternet sayesinde yemek yapmak çok kolay bir hâle geldi. Artık sosyal medya platformlarından internet sitelerine kadar birçok farklı yerlerden istediğimiz türden yemek tarifini bulabiliyoruz. Tabii ki sadece yemek tariflerine özel uygulamalar da var. Peki şu anda kullanabileceğini en iyi yemek tarifi uygulamaları neler?

Bu içeriğimizde ister Android ister iOS’te olun, yemek tarifi bulmak için kullanabileceğiniz en iyi mobil uygulamalara bakacağız. Bu uygulamaları kullanarak aklınızdaki bir yemeğin nasıl yapıldığına malzemelerden hazırlama sürecine kadar tüm detaylarıyla saniyeler içerisinde ulaşabileceksiniz.

En iyi yemek tarifi uygulamaları

Yemek.com

Nefis Yemek Tarifleri

Lokma

Kitchen Stories

Tasty

Tarif Dünyası

Yemek.com

Yemek tarifi arayanların en sevdiği sitelerden olan Yemek.com'un uygulaması, bu konuda kullanabileceğiniz en iyi uygulamalar arasında yer alıyor. Uygulama üzerinden 20 binden fazla her türden tarife fotoğrafllar da dahil detaylı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Üstelik birçok tarif için şeflerden püf noktaları almanızı sağlayan videolu anlatımlar da bulunuyor.

Nefis Yemek Tarifleri

Türkiye'de yemek tarifi deyince akla gelen bir diğer site ise Nefis Yemek Tarifleri'dir. 900.000'den fazla tarif ile aradığınız her tarifi bulmanızı sağlayabilen bu uygulamada, videolu anlatımlar da bulunuyor. Ayrıca malzemeye göre tarif arama, fotoğraflı anlatımlar, tarif defteri gibi özellikleri de var.

Lokma

Lokma dergisi ve lokma.net'in resmî uygulaması olan "Lokma: Yemek Tarifleri" uygulamasında, binlerce yemek tarifine ulaşabiliyorsunuz. Detaylı ve görselli anlatımlar, mutfak konusunda eğitimler, tarif defteri gibi özellikleri bu uygulamayı öne çıkarıyor.

Kitchen Stories

Şimdiye kadar hep yerli uygulamalara baktık. Tabii ki isterseniz global çapta tarifler bulabileceğiniz diğer uygulamalara da göz atabilirsiniz. Kuşkusuz bu konuda en çok öne çıkanlardan biri Kitchen Stories. Yemek pişirmeyi kolay ve keyifli hâle getiren bu uygulamada, hem yeni başlayanlara hem de deneyimli olanlara uygun binlerce tarif yer alıyor.

Tasty

20 milyonu aşkın aboneli YouTube kanalıyla bildiğimiz Tasty'nin mobil uygulaması da çok işinize yarayabilir. Her gün yenilenen 10 bini aşkın tarife sahip bu uygulamada; istediğiniz yemeği adım adım detaylı ve fotoğraflı anlatımlarla öğenebilirsiniz. Ayrıca size özel kişiselleştirilmiş yemek önerileri gibi güzel özellikleri de var.

Tarif Dünyası

Ünlü gıda markası Dr. Oetker'in bu uygulaması, çok sayıda lezzetli, pratik denenmiş tarif bulunuyor. Özellikle tatlı yapmak istiyorsanız bu uygulamaya göz atabilirsiniz. Tarif Dünyası'nda videolu tarifler, alışveriş listesi, malzemeye göre tarif bulma gibi kullanışlı özellikler var.

Yemek yapmaya ilginiz varsa şu anda telefonunuzdan kullanabileceğiniz en iyi yemek tarifi uygulamalarına göz attık. Bu uygulamalar yoluyla dünyanın her mutfağından tariflere saniyeler içinde ulaşıp kendi evinizin şefi olabilirsiniz.