En iyi fikirlerin, akla tuvalette geldiğini mutlaka bir yerlerden duymuş veya deneyimlemişsinizdir. Ancak tuvaletleri özel kılan ne? Neden bir problemin çözümü veya farklı yaratıcı fikirler, bizi tuvalette yakalar?

Tuvalette herhangi bir konu hakkında düşünmek veya sorgulamak, ilk etapta kulağa biraz mantıksız geliyor olabilir. Ancak bilim insanları, bu fikri destekliyor.

Gelin neden en iyi fikirlerin tuvalette geldiğine bakalım.

Aslında bilimde, ‘tuvalet düşüncesi’ şeklinde bir fenomen vardır.

Bu düşünce, kişinin tuvaleti kullanırken aklına gelen düşünceler, yansımalar ve fikirler anlamına gelir. Bu durum oldukça yaygındır ve birkaç sebepten dolayı üretkenliği artırabilir.

Örneğin tuvaletler, kişiye mahremiyet ve yalnızlık alanı sağlar. Burada gündelik veya aklımıza takılan konuları düşünmek için zamanımız olur. Ayrıca tuvalette dikkat dağıtacak unsurlar minimum düzeydedir. Yani burada, bir nevi kendimizle baş başa kalırız.

Öte yandan bağırsakları temizlemenin, zihni temizlemek ile bir ilişkisi vardır. Daha önce fark etmemiş olabilirsiniz ancak bağırsaklar temizlendiğinde veya vücut detokslandığında, daha rahat ve üretken hissederiz.

Bu durum da doğrudan düşüncelerimizi etkiler.

Bu sebeple tuvaletler hem bedeni hem de zihni temizlemek ve rahatlatmak için bir alan sunar. Ayrıca tuvaletler, etrafta çok az eşyanın olduğu küçük alanlardır. Bu sebeple dikkatimiz dağılmaz veya zihnimiz farklı şeylerle uyarılmaz.

Örneğin, salonda veya yatak odasında dikkatimizi dağıtabilecek ve kafamızı karıştırabilecek birçok şey vardır. Ancak tuvaletler kalabalık olmayan alanlardır.

Yine sabahları zihnimiz, gece uykusundan dolayı taze ve dinçtir. Sabah saatlerinde kendimizi enerjik ve üretken hissederiz. Bu sebeple sabah saatlerinde tuvaletteyken, aklımıza oldukça yaratıcı fikirler gelmesi veya bir probleme çözüm bulma olasılığımız çok daha yüksektir.

Özetle hayatımız; dikkat dağıtıcı şeyler, çeşitli uyaranlar ve teknoloji ile dolu. Ancak elinize telefon olmadan tuvalete gittiğinizde, tüm bu sebeplerden dolayı aklınıza yeni fikirlerin gelme ihtimalinin çok yüksek olduğunu göreceksiniz.

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