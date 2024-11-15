Bir tuvalet düşünün ki sifonu çekince su değil de ateş fışkırıyor. Yani dışkılar su sayesinde değil de ateş ile ortadan kayboluyor. Oldukça garip değil mi!

"Peki böyle bir şey nasıl mümkün olabiliyor?" "Bu tuvaletleri kullanmak gerçekten güvenli mi?"

Gelin, cevaplayalım.

Norveç’te alışılagelmişin dışında bir tuvalet geliştirildi.

Bu tuvaleti kullanmak için önce klozet kağıdını yerleştirip ardından tuvaletinizi yapabiliyorsunuz. İşiniz bittikten sonra ise klozet kapağını kapatıp düğmesine basmak yeterli oluyor.

Özellikle kanalizasyon altyapısı olmayan yerlerde ve karavanlarda kullanılması için tasarlanan bu yakma tuvaleti, sudan tasarruf ederken aynı zamanda 4 kişilik bir ailenin 1 haftalık tuvaletini küle dönüştürerek atık sorununun da önüne geçiyor.

Bu tuvaletler paslanmaz çelikten yapılıyor ve görünüm itibarıyla geleneksel tuvaletlere benziyor.

Ayrıca kokuları yok etmeye yardımcı olan filtreler, haznenin yüksek sıcaklığını kontrol etmek için egzoz havalandırma delikleriyle birlikte geliyor. Bu tuvaletlerde de diğerlerindeki gibi klozetin düzenli olarak temizlenmesini gerekiyor.

Ancak bu tuvaletlerin güvenliği, elbette kafaları karıştırıyor. Çünkü sifonun yanlışlıkla çekilmesi, istenmeyen bir kazaya sebebiyet verebilir. Peki siz ateşle çalışan tuvaletler hakkında ne düşünüyorsunuz?

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