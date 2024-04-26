Dışkı gerek görüntüsüyle gerekse kokusuyla bizler için inanılmaz derecede tiksindiricidir. Bunu tüketmek şöyle dursun, varlığı, bulunduğu yeri anında terk etmemize sebep olur. Ancak hayvanlar için durum epey farklıdır.

Söz konusu dışkı yemek olduğunda akla gelen ilk hayvan köpekler olur. Onlar, anlam veremediğimiz şekilde sokakta gördükleri her dışkıyı uzun uzun koklamaya ve yemeye oldukça meyillidirler.

Peki bazı hayvanlar, kendilerinin ve bazı canlıların dışkılarını yemeye neden bu kadar isteklidir?

Bize oldukça garip gelse de birçok hayvan için dışkı, menülerinin sıradan bir parçasıdır.

Örneğin otoburlar, besin maddelerinin neredeyse 3’te 1’ini dışkılarında bırakırlar. Bazı sinek ve böcekler de hayatlarını, diğer hayvanların dışkısından geriye kalan besinlerle sürdürürler.

Ayrıca insanlar binlerce yıldır, tuvaletleri domuz ahırlarının üzerine inşa etmişlerdir. Çünkü bu hayvanlar, besinlerinin neredeyse tamamını insan dışkısından elde ederler.

Yine köpeklerde de dışkı yeme davranışı oldukça yaygın görülür.

Bazı köpekler, dışkı görür görmez onu yemeye başlarken bazıları ise eksiklik çektikleri enzimleri içeren taze dışkıları bulmak için keskin burunlarıyla daima bir arayış içinde olur.

Örneğin goriller, Dialium ağacının sert tohumlarını yediklerinde onların bağırsak bakterileri sert tohumu yumuşatır ancak çoğu besini ayırıp vücuda alamaz. Hâl böyle olunca da bu hayvanlar, tohumlardaki besleyici besinleri alabilmek için dışkılarını sık sık yerler.

Dışkıya olan bu hayranlık, yalnızca bu hayvanlarla sınırlı değildir.

Tavşanlar, ineklerle aynı tip beslenirler. Fakat inekler, mikroplara bitki hücrelerini parçalayabileceği zamanı tanıyan uzun bir sindirim sistemine sahipken tavşanlar, çok daha kısa bağırsaklara sahiptir. Bu sebeple tavşanlar yeterli miktarda alamadığı besinleri, dışkılarını yiyerek alırlar.

Koalalarda da benzer bir durum vardır. Bu hayvanlar hem zehirli hem de lifli besinlerle beslenirler ancak yavrular, bunları ayırt etmeyi başaramaz. Bu sebeple doğumlarından birkaç hafta boyunca yalnızca annelerinin ve kendilerinin dışkılarını yerler.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: