DXOMARK'ta dünyanın en iyi kameraya sahip telefonları listesi değişti. Türkiye'de de satışa sunulan Huawei Pura 80 Ultra, artık bu konuda en iyisi.

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberde, vivo X200 Ultra’nın fotoğraf kalitesi konusunda dünyanın en iyi telefonu olmayı başardığını göstermiştik. Ancak genel kamera performansı konusunda ise zirvede Oppo Find X8 Ultra yer alıyordu. Bugün ise sıralamada büyük değişiklikler oldu. Kamera, fotoğraf ve video gibi konularda dünyanın en iyi telefonu değişti.

Huawei’nin temmuzda tanıttığı, hatta yakın zamanda ülkemize de gelen Pura 80 Ultra modelinin DXOMARK kamera test sonuçları açıklandı. Cihaz, her konuda dünyanın en iyisi olmayı başardı.

Pura 80 Ultra, 175 puanla dünyanın en iyi kameralı telefonu oldu

Cihazın test sonuçlarına baktığımızda fotoğraf tarafında ana kamerada 185, Bokeh tarafında 175, ultra geniş kamerada 168, telefotoda ise 169 puan aldığını görüyoruz. Bu alt kategorilerde ultra geniş dışında hep dünyanın en iyisi olmuş. Bu yüksek puanlar da genel fotoğraf puanının 180 olmasını ve dünyada fotoğraf kalitesi konusunda 1 numaraya yerleşmesini sağlamış. Fotoğraflarda 1’inci sırayı 173 puanlı vivo X200 Ultra’dan aldı.

Video tarafına geldiğimizde ise ana kamerada 174, ultra geniş kamerada 144 ve telefoto kamerada 134 puan aldığını görüyoruz. Bu skorlar, onun video konusunda 166 genel puanla dünyanın en iyisi olmasını sağlıyor.

Hem videoda hem de fotoğrafta en iyi puanları alması, telefonun genel DXOMARK puanının 175 olmasını ve “altın” sınıfa girmesini sağlıyor. 175 puan da onu OPPO Find X8 Ultra’nın önüne taşıyarak dünyanın en iyi kameralı telefonu yapıyor. Telefonun 50 MP ana, 50 MP telefoto, 12,5 MP ultra telefoto ve 40 MP ultra geniş açılı kamerayla geldiğini belirtelim.

Dünyanın en iyi kameralı 5 telefonu:

Huawei Pura 80 Ultra - 175 puan OPPO Find X8 Ultra - 169 puan vivo X200 Ultra - 167 puan Huawei Pura 70 Ultra - 163 puan iPhone 16 Pro Max -161 puan

Huawei Pura 80 Ultra özellikleri ve Türkiye fiyatı:

Pura 80 Ultra incelememiz: