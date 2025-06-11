Huawei, yeni amiral gemisi telefonlarını resmen duyurdu. Pura 80 ismiyle karşımıza çıkan telefonlar, en çok da Ultra modelin kamera özellikleriyle tüketicileri mest edecek gibi görünüyor.

Çinli teknoloji şirketi Huawei, bir süredir gündemde olan amiral gemisi telefonu "Pura 80" serisini resmen duyurdu. 4 modelden oluşan seri, sahip olduğu özelliklerle tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte Huawei Pura 80 modellerine yakından bakalım.

Pura 80, Pura 80 Pro, Pura 80 Ultra ve Pura 80 Pro+ olarak isimlendirilen telefonlar, büyük oranda ortak özelliklerle donatıldılar. Tabii modeller arasında gözden kaçırılmaması gereken farklılıklar da yok değil. Özellikle de Huawei Pura 80 Ultra, sahip olduğu kamera özellikleriyle dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.

Karşınızda Huawei Pura 80 Ultra

Ekran 6.8 inç, FHD+ (2848 x 1276 piksel), 1-120 Hz, OLED İşlemci - RAM 16 GB Depolama 512-1024 GB Ön Kamera 13 MP (f/2.0) Arka Kamera 50 MP (f/1.6-f/4.0, OIS)

50 MP (f/2.4, telefoto)

12.5 MP (f/3.6, ultra telefoto)

40 MP (f/2.2 ultra geniş açılı) Batarya 5.700 mAh (100W) İşletim Sistemi Harmony OS 5.1 Sertifikalar IP68, IP69

Huawei Pura 80 Ultra'nın en dikkat çeken özelliği, arka kamera kurulumu. Yukarıdaki tabloya dikkat ettiyseniz bu telefonda iki adet telefoto kamera bulunuyor. Burada dikkat çeken özellik, tek bir lensin iki sensör için yakınlaştırma yapabiliyor olması. 3,7x ila 9,4x aralığında yakınlaştırma yapabilen lens, ihtiyaç durumuna göre ilgili sensöre doğru hareket ediyor.

Huawei Pura 80 Ultra fiyatı:

Versiyon Fiyatı 16 GB + 512 GB 1.390 dolar 16 GB + 1 TB 1.530 dolar

Huawei Pura 80 Pro+

Ekran 6.8 inç, FHD+ (2848 x 1276 piksel), 1-120 Hz, OLED İşlemci - RAM 16 GB Depolama 512-1024 GB Ön Kamera 13 MP (f/2.0) Arka Kamera 50 MP (f/1.6-f/4.0, OIS)

48 MP (f/2.1, makro telefoto)

40 MP (f/2.2 ultra geniş açılı) Batarya 5.700 mAh (100W) İşletim Sistemi Harmony OS 5.1 Sertifikalar IP68, IP69

Huawei Pura 80 Ultra ile Huawei Pura 80 Pro+ arasındaki tek fark, yukarıdaki tablodan da görebileceğiniz üzere kamera kurulumu. Pro+ modelde ultra telefoto kameraya yer verilmiyor. Bu da doğrudan telefonu biraz daha uygun fiyatlı hâle getiriyor.

Huawei Pura 80 Pro+ fiyatı:

Versiyon Fiyatı 16 GB + 512 GB 1.110 dolar 16 GB + 1 TB 1.250 dolar

Huawei Pura 80 Pro

Ekran 6.8 inç, FHD+ (2848 x 1276 piksel), 1-120 Hz, OLED İşlemci - RAM 12 GB Depolama 256-512-1024 GB Ön Kamera 13 MP (f/2.0) Arka Kamera 50 MP (f/1.6-f/4.0, OIS)

48 MP (f/2.1, makro telefoto)

40 MP (f/2.2 ultra geniş açılı) Batarya 5.700 mAh (100W) İşletim Sistemi Harmony OS 5.1 Sertifikalar IP68, IP69

Huawei Pura 80 Pro modeline baktığımızda RAM kapasitesinin değiştiğini görüyoruz. Pro+ ve Ultra modelde 16 GB olarak karşımıza çıkan RAM kapasitesi, Pura 80 Ultra'da 12 GB'ye düşüyor. Ayrıca 256 GB depolama alanı seçeneği de bu versiyonda tüketicileri bekliyor olacak.

Huawei Pura 80 Pro fiyatı:

Versiyon Fiyatı 12 GB + 256 GB Açıklanmadı 12 GB + 512 GB 975 dolar 12 GB + 1 TB 1.110 dolar

Huawei Pura 80

Ekran 6.6 inç, FHD+ (2760 x 1256 piksel), 1-120 Hz, OLED İşlemci - RAM 12 GB Depolama 256-512-1024 GB Ön Kamera 13 MP (f/2.0) Arka Kamera 50 MP (f/1.6-f/4.0, OIS)

12 MP (f/3.4, periskop telefoto)

13 MP (f/2.2 ultra geniş açılı) Batarya 5.600 mAh (66W) İşletim Sistemi Harmony OS 5.1 Sertifikalar IP68, IP69

Serinin başlangıç versiyonu olan Huawei Pura 80, diğer modellerin daha sadeleştirilmiş bir versiyonu. Ekran boyutu bir miktar küçülen telefon, kamera kalitesi ile de bir nebze daha düşük özellikler sunuyor. Ayrıca batarya kapasitesi ile hızlı şarj teknolojisinde de kırpılma görüyoruz.

Huawei Pura 80 fiyatı: