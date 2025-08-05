Huawei, Pura 80 Pro ve Pura 80 Ultra modellerini Türkiye’de satışa sundu. Lansman kampanyasında 99 TL ön ödeme ile 9.999 TL indirim, hediye ürünler, ekran koruma sigortası ve BolPuan fırsatları sunuluyor. Üst düzey donanım ve kamera performansıyla dikkat çeken modeller 12 Ağustos’a kadar ön siparişte.

Huawei'nin yeni amiral gemileri Pura 80 Pro ve Pura 80 Ultra, Türkiye'de satışa sunuldu. Lansman kapsamında yalnızca 99 TL kapora ödeyen tüketiciler, 9.999 TL indirim kazanıyor. Ayrıca hediyeler, sigorta paketi ve BolPuan gibi avantajlar da kampanyaya dahil.

Her iki model de üst düzey kamera donanımı, hızlı şarj kapasitesi ve yapay zeka destekli özellikleriyle dikkat çekiyor. Yılın en bomba akıllı telefonlarından Pura 80 Pro ve Pura 80 Ultra’yı merak ediyorsanız ön sipariş kampanyasını kaçırmamanızda fayda var.

Huawei Pura 80 modelleri yılın en güçlü telefonlarından ikisi

Huawei Pura 80 Ultra Özellikleri:

Ekran: 6.8 inç, FHD+ (2848 x 1276 piksel), 1-120 Hz, OLED

6.8 inç, FHD+ (2848 x 1276 piksel), 1-120 Hz, OLED İşlemci: Kirin 9010

Kirin 9010 RAM: 16 GB

16 GB Depolama: 512 GB, 1 TB

512 GB, 1 TB Ön Kamera: 13 MP (f/2.0)

13 MP (f/2.0) Arka Kamera: 50 MP (f/1.6-f/4.0, OIS) 50 MP (f/2.4, telefoto) 12.5 MP (f/3.6, ultra telefoto) 40 MP (f/2.2 ultra geniş açılı)

Batarya: 5.170 mAh (100W)

5.170 mAh (100W) İşletim sistemi: Harmony OS 5.1

Harmony OS 5.1 Suya ve Toza karşı koruma: IP68, IP69

Huawei Pura 80 Pro Özellikleri:

Ekran: 6.8 inç, FHD+ (2848 x 1276 piksel), 1-120 Hz, OLED

6.8 inç, FHD+ (2848 x 1276 piksel), 1-120 Hz, OLED İşlemci: Kirin 9010

Kirin 9010 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 512 GB

512 GB Ön Kamera: 13 MP (f/2.0)

13 MP (f/2.0) Arka Kamera: 50 MP (f/1.6-f/4.0, OIS) 48 MP (f/2.1, makro telefoto) 40 MP (f/2.2 ultra geniş açılı)

Batarya: 5.700 mAh (100W)

5.700 mAh (100W) İşletim sistemi: Harmony OS 5.1

Harmony OS 5.1 Suya ve Toza karşı koruma: IP68, IP69

Huawei Pura 80 Ultra, sektörde nadir görülen çift telefoto sistemini barındırırken, 1 inç sensör ile fotoğrafçılık sınırlarını zorluyor. Pura 80 Pro ise daha ulaşılabilir fiyatla üst düzey kamera deneyimi sunuyor.

Huawei Pura 80 Pro ve Ultra Fiyatı

Huawei Pura 80 Pro (512 GB): 64.999 ₺

Huawei Pura 80 Ultra (512 GB): 89.999 ₺

Huawei Pura 80 Ultra (1 TB): 99.999 ₺

Bu fiyatlar Huawei Türkiye’nin resmi sitesinde yayınlanmıştır. Kampanya dahilinde geçerli olup stoklarla sınırlıdır.

Huawei Pura 80 Pro ve Ultra Ne Zaman Çıkacak?

Pura 80 serisi için ön siparişler 5 Ağustos 2025 itibarıyla başladı. Kampanya ve satışlar 12 Ağustos 2025 tarihine kadar devam edecek. Ürünlerin resmi teslimatları ise ön sipariş döneminin hemen ardından başlatılacak.

Huawei Pura 80 Pro ve Ultra ön sipariş Kampanyası ve Hediyeleri

Huawei, Pura 80 serisiyle birlikte kapsamlı bir lansman kampanyası yürütüyor. 99 TL ön ödeme ile şu hediyelere sahip olabilirsiniz:

9.999 TL indirim

Huawei Care+ ekran koruma sigortası

BolPuan ile sonraki alışverişlerde indirim

Ücretsiz kargo ve hızlı teslimat

WATCH GT 5 Pro veya Band 8 hediye (stokla sınırlı)

Huawei Pura 80 Pro ve Ultra, güçlü donanımı ve iddialı fiyat kampanyasıyla Türkiye pazarına hızlı bir giriş yaptı. Sınırlı süreli hediye paketleri, sigorta fırsatları ve agresif indirimle bu cihazlar, teknoloji severlerin radarına çoktan girdi bile.