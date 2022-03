Kış mevsimi çoğumuzun eve kapanmayı daha çok sevdiği zamanlar. Kışın soğuk yüzünden dışarıda vakit geçiremeyenler için, evde battaniye altında sıcak bir kahveyle, iyi bir film izlemek ise kışın yapılabilecek en kaliteli aktivitelerden biri olabilir. Bu aktivitenize yardımcı olmak amacıyla kış mevsiminde geçen kaliteli film önerilerini listeledik.

Kışın denilince aklımıza daha çok battaniye altında romantik film izlemek gelse de, listemizde kült korku yapımlarından, aksiyona; özgürleşme hikayesinden sevimli canlıların olduğu animasyona kadar birçok türde film yer alıyor.

İşte IMDb puanına göre sıralanmış ve kış temalı en iyi filmleri sizler için derledik.

En iyi kış filmleri:

Eternal Sunshine of the Spotless Mind | 8.3

The Thing | 8.2

Fargo | 8.1

Into the Wild | 8.1

The Revenant | 8.0

The Hateful Eight | 7.8

Ice Age | 7.5

Uzak | 7.5

Inside Llewyn Davis | 7.4

Turist | 7.2

Snowpiercer | 7.1

The Holiday | 6.9

I'm Thinking of Ending Things | 6.6

Psikolojik gerilim temalı bir yol filmi: I'm Thinking of Ending Things

Tür: Dram, Gerilim

Yıl: 2020

Yönetmen: Charlie Kaufman

Oyuncular: Jesse Plemons, Jessie Buckley, Toni Collette

IMDb: 6.6

Rotten Tomatoes: %82

Ian Reid'in 2016 yılında yayınlanan aynı isimli romanından uyarlanan Netflix yapımı film, Jake adında bir adamın kız arkadaşıyla beraber ailesiyle tanışmak üzere yola çıkması esnasında gelişen olaylara odaklanıyor. Jake'in kız arkadaşı, bir süredir ilişkiyi bitirmeyi düşünüyordur. Yolda giderken Jake'in bir anda farklı bir yola sapmasıyla çift arasında oluşan gerginlikten dolayı film, bir anda psikolojik gerilim havasında ilerlemeye başlar.

Kış mevisiminde romantik komedi izlemek isteyenler için: The Holiday

Tür: Komedi, Romantik

Yıl: 2006

Yönetmen: Nancy Meyers

Oyuncular: Kate Winslet, Cameron Diaz, Jude Law, Jack Black

IMDb: 6.9

Rotten Tomatoes: %50

Listeye, soğuk kış günlerinde sevgilisiyle, arkadaşıyla veya tek başına romantik izlemek isteyenler için bir öneriyle devam ediyoruz: The Holiday. Londra’da yaşayan bir köşe yazarı olan Iris Simpkins, meslektaşı Jasper’a platonik aşıktır. Yılbaşına doğru Jasper’ın evleneceğini öğrenir. Diğer yanda Los Angeles’da yaşayan Amanda Woods adında bir kadın da, kendisini aldatan sevgilisinden ayrılır. Ve kaderin, bu iki kadının yollarını kesiştirmesiyle beraber olaylar başlar.

Bilim kurgusal bir hayatta kalma mücadelesi: Snowpiercer

Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu, Gerilim

Yıl: 2013

Yönetmen: Bong Joon Ho

Oyuncular: Chris Evans, Jamie Bell, Tilda Swinton

IMDb: 7.1

Rotten Tomatoes: %94

Fransız bir çizgi romandan uyarlanmış, ve geçtiğimiz yıllarda en iyi film dalında, dili İngilizce olmadan Oscar alan ilk yapım Parasite filmiyle ünlenmiş Bong Joon-ho’un ilk İngilizce filmi Snowpiercer, gelecekte başarısızlığa uğrayan bir deneyin felaketle sonuçlanması ile başlayan küresel ısınma sonucu insanların sığınak olarak kullandığı trende gelişen olaylara odaklanıyor. Tren içerisindeki sınıfsal ayrımlar, yaşam savaşının gayet akıcı şekilde işlendiği film, yıldız isimlerle dolu kadrosuyla beraber kesinlikle izlenmeye değer.

Aile içi dengelerin önemini konu edinen film: Turist

Tür: Dram, Gerilim, Komedi

Yıl: 2014

Yönetmen: Ruben Östlund

Oyuncular: Johannes Kuhnke, Lisa Loven Kongsli, Clara Wettergren

IMDb: 7.2

Rotten Tomatoes: %94

Listemize kıyıda köşede kalmış ve alışılmamış şekilde gerilim yaratmayı başaran bir filmle devam ediyoruz: Turist. Film, Tomas, karısı Ebba ve çocukları ile çıkılan bir kar tatilini konu ediniyor. Fransız Alplerine gidip tatil yapmaya karar veren aile, tatillerinin ikinci gününde bir çığ vakasıyla karşılaşırlar. Çığa, açık havada yemek yerken rastlayan ailenin babası Tomas ise beklenmedik bir tepki verir. Bu durumdan sonra aile, güven, ebeveynlik, aile içi roller gibi konuları trajikomik şekilde işleyen film, başarılı bir İsveç yapımı.

Manhattan sokaklarında gelecek kurma çabası: Inside Llewyn Davis

Tür: Dram, Müzik, Komedi

Yıl: 2013

Yönetmen: Joel Coen, Ethan Coen

Oyuncular: Oscar Isaac, Carey Mulligan, John Goodman

IMDb: 7.4

Rotten Tomatoes: %92

Fargo ile beraber listedeki ikinci Coen kardeşler filmi olan Inside Llewyn Davis, Cannes Film Festivali'nde Büyük Ödül'ü kazanmasıyla beraber oldukça ses getirdi. Film, 1960'ların New York'unda folk müzik çevrelerinde tanınır hale gelmeye çalışan bir müzisyenin hayatına odaklanıyor. Sırtında gitarıyla, kendisine yeni bir hayat kurmak isteyen Davis, dönemin önemli plak şirketlerinden birine şarkısını dinletmek için çabalamaktadır. Ünlü folk müzik sanatçısı Dave Van Ronk'un hikayesinden ilham alınan film, kış günlerinde izlemek için ideal bir seçim olabilir.

Türk sinemasının göz bebeklerinden bir kış filmi: Uzak

Tür: Dram

Yıl: 2002

Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan

Oyuncular: Muzaffer Özdemir, Mehmet Emin Toprak, Zuhal Gencer

IMDb: 7.5

Rotten Tomatoes: %87

Nuri Bilge Ceylan sinemasının göz bebeklerinden olan bol ödüllü filmi Uzak, yaşamının anlamını sürekli sorgulayan ve uzaklara gitmeyi hayal eden bir adamla, yepyeni hayallerle İstanbul'a gelen bir gencin hikayesine odaklanıyor. Ceylan'ın adını geniş kitlelere duyurmaya başladığı ilk filmlerinden biridir. Soğuk kış günlerinde biraz daha durağan bir film izlemek isteyenler için kaliteli bir seçim olabilir.

Her yaştan insanın sevebileceği bir animasyon film: Ice Age

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

Yıl: 2002

Yönetmen: Chris Wedge, Carlos Saldanha

Seslendirmenler: Denis Leary, John Leguizamo, Ray Romano

IMDb: 7.5

Rotten Tomatoes: %77

Listeye, büyük küçük fark etmeden herkesin severek izlediği bir filmle devam ediyoruz. Ice Age; birbirinden farklı karakterlere sahip olan üç hayvanın, giderek yaklaşan buzul çağında yaşadıkları maceralara odaklanıyor. Grubun lideri olan mamut Manfred, grubun korkusuzu olan kaplan Diego ve en sevimli karakterlerden biri olan tembel hayvan Sid'tir. Ayrıca ara sıra görünen ve uğruna mücadele verdiği fındığı için komik durumlara düşen sincap Scrat adında da sevimli bir karakter vardır. Kış günlerinde gülmek isteyenler için birebir olan Ice Age, 5 filmden oluşan bir animasyon serisi.

Tarantino sinemasından bir western filmi: The Hateful Eight

Tür: Suç, Dram, Gizem

Yıl: 2015

Yönetmen: Quentin Tarantino

Oyuncular: Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh

IMDb: 7.8

Rotten Tomatoes: %74

Western türündeki bir Tarantino filmi olan The Hateful Eight, iç savaş sonrası bir grup yabancının yoğun kar yağışından kurtulmak için bir konaklama yerine sığınması sonucu gelişen olaylara odaklanıyor. Cellat, kaçak, ödül avcısı ve eski bir federasyon askerinden oluşan bu grup, konaklama yerine gittiklerinde onları mekanın sahibi yerine dört yabancı karşılar ve olaylar gelişir. The Hateful Eight'in senaryosunun internete sızması yüzünden Tarantino, filmi çekmekten vazgeçmişti fakat sonradan tekrar çekmeye karar verip 2015 yılında filmi yayınladı.

Ailesi için hayatta kalmaya çalışan bir adamın hikayesi: The Revenant

Tür: Aksiyon, Macera, Dram

Yıl: 2015

Yönetmen: Alejandro G. Iñárritu

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Will Poulter

IMDb: 8.0

Rotten Tomatoes: %78

Leonardo DiCaprio'nun, yıllardır alması beklenen Oscar ödülüne kavuşturan filmi The Revenant, gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan western havasında gerilim filmidir. DiCaprio'nun canlandırdığı Hugh Glass adındaki adam geçimini kürk satmaktan sağlar ve bunun için av seferine çıkmıştır. Zorlayıcı hava şartları ile mücadele ederken ayıların saldırısına uğrar ve oldukça yara alır. Buna şahit olan bir adamın, Glass'ı kurtarmak yerine başka bir yolu seçmesi ile ise film, intikam havasına bürünür. Yayınlandığı tarihte oldukça ses getiren The Revenant, onur, aile, adalet gibi kavramların işlendiği başarılı bir film olmuştur.

İçinizde her şeyi bırakıp gitme isteği yaratan film: Into The Wild

Tür: Macera, Biyografi, Dram

Yıl: 2007

Yönetmen: Sean Penn

Oyuncular: Emile Hirsch, Vince Vaughn, Catherine Keener

IMDb: 8.1

Rotten Tomatoes: %83

Üniversiteden yeni mezun olmuş, yaşadığın metropol şehrin gürültüsünden, kalabalığından bunalmış ve ailesiyle de yaşadığı sorunlardan bıkmış bir durumda olan Christopher, Alaska'nın vahşi doğası ve soğuğunda iki yıl sürecek bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk esnasında normal hayatında karşılaşamayacağı kadar çok renkli insanla arkadaşlık kurar. Hayatının deneyimini yaşayan Christopher'ın hikayesine odaklanan İnto the Wild, eleştirmenlerin gözdesi olan filmlerden biri.

90'ların en kaliteli yapımlarından biri: Fargo

Tür: Suç, Gizem

Yıl: 1996

Yönetmen: Joel Coen, Ethan Coen

Oyuncular: Frances McDormand, William H. Macy, Steve Buscemi

IMDb: 8.1

Rotten Tomatoes: %94

Usta yönetmen kardeşler Coen'lerin bol ödüllü filmi Fargo, borçlarını ödeyebilmek için karısını kaçıran bir adamın hikayesine odaklanıyor. Jerry adındaki adam borç batağında yüzmektedir ve bu bataktan çıkmak için babası zengin olan karısını kaçırarak kayınbabasından fidye istemeye karar verir. Fakat hiçbir şey istediği gibi gitmez ve olayların içine polislerin de karışmasıyla iş tuhaf bir hal alır.

Dünya dışı yaşam formunun yarattığı korku: The Thing

Tür: Korku, Gizem, Bilim Kurgu

Yıl: 1982

Yönetmen: John Carpenter

Oyuncular: Kurt Russell, Wilford Brimley, Keith David

IMDb: 8.2

Rotten Tomatoes: %82

Korku filmlerinin usta yönetmeni John Carpenter tarafından çekilen kült bilim kurgusal korku filmi The Thing, dünya dışı bir yaşam formunun yarattığı paranoyayı anlatıyor. 'Şey' olarak adlandırılan canlı, Antarktika'da araştırma yapan Amerikalı bilim insanlarının üssüne sızar ve ordakilerin bedenlerine girip taklit ederek araştırma üssü içerisinde bir korkuya sebep olur. Bilim kurgu ve korku türlerinin harmanlandığı film, soğuk kış gecelerinde korkmak isteyenler için oldukça kaliteli bir seçenek.

'Aşk acısını yaşamalı mıyız unutmalı mıyız?' sorusuna bir cevap: Eternal Sunshine of the Spotless Mind

Tür: Dram, Romantik, Bilim Kurgu

Yıl: 2004

Yönetmen: Michel Gondry

Oyuncular: Jim Carrey, Kate Winslet

IMDb: 8.3

Rotten Tomatoes: %92

İçine kapanık ve hayata gerçekçi bakan bir adam Joel ile duygularıyla hareket eden, dışa dönük yapıdaki Clementine'nin ilişkilerine odaklanan ve isminin uzun olmasından dolayı da ün yapmış bir film: Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Joel ve Clementine'nin romantik bir tesadüfle başlayan ilişkilerinde zamanla sorunla ortaya çıkmaya başlar. İki yıl süren ilişkilerinin sonunda John, Clementine'nin hafızasını bir deneye katılarak sildirdiğini öğrenir ve kendini hatırlaması için çalışmaktadır. Filmin gidişatını ve duygusunu, Clementine'nin saç renginin değişmesiyle de anlayabildiğimiz film, soğuk kış günlerinde tercih edilebilir.