Günümüzde yazılım ve kodlamadan anlamak hâlâ fazlasıyla değerli ve önemli. Biz de bu içeriğimizde en iyi kodlama öğrenme uygulamalarını sizler için listeledik.

Yazılım, kodlama, yapay zekâ... Bu kelimeleri son zamanlarda ne kadar sık duyuyoruz, değil mi? Aslında herkes gibi sizin de kodlama öğrenme fikri aklınızın bir köşesinde duruyor ama nereden başlayacağınızı bilemiyor, hatta biraz da gözünüzde büyütüyor olabilirsiniz. Her şey bir kenara, artık kodlama öğrenmek için ihtiyacınız olan tek şey cebinizdeki akıllı telefon.

Teknolojinin güzelliği de bu zaten. Eskiden kalın kitaplar ve uzun kurslar gerektiren bir beceriyi şimdi otobüste, öğle arasında veya yatmadan önce sadece 10-15 dakika ayırarak kazanabilirsiniz. Bu içeriğimizde sizi bir an önce kodlama dünyasına adım atmanız için motive edecek, en popüler ve en iyi kodlama öğrenme uygulamalarını bir araya getirdik.

Güne başlarken 5 dakika kodlama: Mimo

Mimo, "az ama öz" mantığıyla çalışan harika bir uygulama. Eğer yoğun bir temponuz varsa ve "Günde sadece 5-10 dakikam var" diyorsanız Mimo tam size göre. Dersleri oldukça kısa ve oyunlaştırılmış bir yapıda sunuyor.

Kimler için uygun? : Kodlamaya sıfırdan başlayanlar ve vakti kısıtlı olanlar için mükemmel bir seçenek.

: Kodlamaya sıfırdan başlayanlar ve vakti kısıtlı olanlar için mükemmel bir seçenek. Öne çıkan özellikleri neler? : Kısa ve anlaşılır "hap" dersler. Web geliştirme (HTML, CSS, JavaScript), Python ve SQL gibi popüler alanlarda başlangıç seviyesinde eğitimler.

: Kısa ve anlaşılır "hap" dersler. Web geliştirme (HTML, CSS, JavaScript), Python ve SQL gibi popüler alanlarda başlangıç seviyesinde eğitimler. Artıları : Öğrenmeyi günlük bir alışkanlık hâline getirmesi çok kolay.

: Öğrenmeyi günlük bir alışkanlık hâline getirmesi çok kolay. Eksileri: İleri seviye konular için yetersiz kalabilir.

Kodlamanın sosyal medyası: Sololearn

Sololearn, sadece bir öğrenme platformu değil, aynı zamanda devasa bir kodlama topluluğudur. Takıldığınız bir yerde anında soru sorabilir, diğer kullanıcıların yazdığı kodları inceleyebilirsiniz.

Kimler için uygun? : Öğrenirken sosyalleşmeyi ve başkalarından ilham almayı sevenler için ideal.

: Öğrenirken sosyalleşmeyi ve başkalarından ilham almayı sevenler için ideal. Öne çıkan özellikleri neler? : Python, Java, C++, JavaScript gibi onlarca farklı dilde ücretsiz kurslar. Her dersin sonunda pratik yapabileceğiniz testler. Forum ve tartışma alanlarıyla aktif bir topluluk.

: Python, Java, C++, JavaScript gibi onlarca farklı dilde ücretsiz kurslar. Her dersin sonunda pratik yapabileceğiniz testler. Forum ve tartışma alanlarıyla aktif bir topluluk. Artıları : Çok geniş bir dil yelpazesi sunması ve tamamen ücretsiz olması.

: Çok geniş bir dil yelpazesi sunması ve tamamen ücretsiz olması. Eksileri: Derslerin yoğunluğu bazen yeni başlayanları yorabilir.

Google destekli eğlenceli başlangıç: Grasshopper

Google tarafından geliştirilen Grasshopper, özellikle JavaScript dilini öğretmeye odaklanmış bir uygulama. Tamamen görsel bulmacalar ve oyunlar üzerinden ilerlediği için kod yazıyormuş gibi hissetmeden kodlamanın temel mantığını kavramanızı sağlıyor.

Kimler için uygun? : "Ben kodlamadan hiç anlamam, en temelden başlamak istiyorum" diyenler ve çocuklar için harika bir ilk adım.

: "Ben kodlamadan hiç anlamam, en temelden başlamak istiyorum" diyenler ve çocuklar için harika bir ilk adım. Öne çıkan özellikleri neler? : Sürükle-bırak yöntemiyle çalışan görsel bulmacalar. Adım adım artan zorluk seviyesi. Karmaşık terimler yerine basit ve teşvik edici bir dil kullanır.

: Sürükle-bırak yöntemiyle çalışan görsel bulmacalar. Adım adım artan zorluk seviyesi. Karmaşık terimler yerine basit ve teşvik edici bir dil kullanır. Artıları : Tamamen ücretsiz ve inanılmaz eğlenceli. Kodlama korkusunu yenmek için birebir.

: Tamamen ücretsiz ve inanılmaz eğlenceli. Kodlama korkusunu yenmek için birebir. Eksileri: Sadece JavaScript'in temellerini öğretiyor.

Beyin antrenmanı: Enki

Enki, kendini "yazılımcılar için kişisel antrenör" olarak tanımlıyor ve aralıklı tekrar tekniğini kullanarak öğrendiğiniz bilgilerin kalıcı olmasını sağlıyor. Ayrıca her gün size özel olarak hazırlanan küçük antrenmanlarla öğrendiklerinizi de unutmuyorsunuz.

Kimler için uygun? : Temel seviyede bilgisi olan ve bilgilerini sürekli güncel tutmak isteyen yazılımcılar için çok faydalı.

: Temel seviyede bilgisi olan ve bilgilerini sürekli güncel tutmak isteyen yazılımcılar için çok faydalı. Öne çıkan özellikleri neler? : Kişiselleştirilmiş öğrenme planı. Veri biliminden, JavaScript, Python, Blockchain ve hatta Airtable'a kadar çok geniş konularda mini dersler.

: Kişiselleştirilmiş öğrenme planı. Veri biliminden, JavaScript, Python, Blockchain ve hatta Airtable'a kadar çok geniş konularda mini dersler. Artıları : Öğrenilen bilgileri unutmamanızı sağlayan etkili bir tekrar sistemi var.

: Öğrenilen bilgileri unutmamanızı sağlayan etkili bir tekrar sistemi var. Eksileri: Ücretsiz sürümü oldukça kısıtlı.

Pratik her daim cebinizde: Codecademy Go

Codecademy'nin efsanevi interaktif kurslarını daha önce kullanmış olanlar için Codecademy Go onun mükemmel bir tamamlayıcısı. Yolda veya boş bir anınızda, web sitesinde öğrendiğiniz konuları tekrar etmenizi ve pratik yapmanızı sağlıyor.

Kimler için uygun? : Zaten Codecademy kullanıcısı olan ve öğrendiklerini pekiştirmek isteyenler için.

: Zaten Codecademy kullanıcısı olan ve öğrendiklerini pekiştirmek isteyenler için. Öne çıkan özellikleri neler? : Masaüstü deneyimiyle tam senkronizasyon. Bilgi kartları (flashcards) ile hızlı tekrar imkânı.

: Masaüstü deneyimiyle tam senkronizasyon. Bilgi kartları (flashcards) ile hızlı tekrar imkânı. Artıları : Öğrenme sürecini kesintisiz hâle getiriyor.

: Öğrenme sürecini kesintisiz hâle getiriyor. Eksileri: Tek başına bir öğrenme aracı olmaktan çok, bir tekrar ve destek aracıdır.

Bu uygulamalarla profesyonel bir yazılımcı olabilir miyim?

Bu uygulamalar, kodlamanın temel mantığını anlamak, ilk adımı atmak ve temel sözdizimini (syntax) öğrenmek için harikadır ancak profesyonel bir geliştirici olmak için bu uygulamaların yanı sıra bilgisayarınızda kendi projelerinizi geliştirmeniz, daha derinlemesine kaynakları (kitaplar, video kurslar) incelemeniz ve bol bol pratik yapmanız gerekir.

Hangi kodlama öğrenme uygulamasıyla başlamalıyım?

Eğer daha önce hiç kod yazmadıysanız ve gözünüz korkuyorsa Grasshopper ile başlayın. Vaktiniz kısıtlıysa ve hızlı derslerle ilerlemek istiyorsanız Mimo harika bir seçenek. "Ben bu işi ciddiye alıyorum, toplulukla öğrenmek istiyorum" diyorsanız Sololearn sizin için en iyisi olacaktır.

En iyi kodlama dili hangisi?

"En iyi" diye tek bir dil yoktur, "amaç için en iyi" dil vardır. Tıpkı bir alet çantasındaki aletler gibi; çivi çakmak için çekiç, vida sıkmak için tornavida kullanırsınız. Kodlama dilleri de böyledir.

Web sitesi yapmak istiyorsanız : HTML, CSS ve özellikle JavaScript öğrenmelisiniz.

: HTML, CSS ve özellikle JavaScript öğrenmelisiniz. Mobil uygulama geliştirmek istiyorsanız : Swift diline yönelmelisiniz.

: Swift diline yönelmelisiniz. Veri bilimi ve yapay zekâ ile ilgileniyorsanız : Python en popüler ve en doğru tercihtir.

: Python en popüler ve en doğru tercihtir. Oyun geliştirmek ilginizi çekiyorsa: C++ veya C# dillerini araştırmalısınız.

Kodlama kaç ayda öğrenilir?

Bu sorunun net bir cevabı yok çünkü bu süreç tamamen size ve ayırdığınız zamana bağlı. Eğer hedefiniz sadece temel komutları anlamak ve küçük denemeler yapmaksa, birkaç haftalık düzenli bir çalışma yeterli olabilir. "Ben bu işten para kazanmak, bir şirkette işe girmek istiyorum" diyorsanız, bu genellikle 6 ila 12 aylık disiplinli bir çalışma gerektirir.

İyi bir yazılımcı neleri bilmeli?

İyi bir yazılımcı olmak, sadece kod yazmaktan ibaret değildir. En önemli yetenek, problem çözmektir. Yazılımcı, karşılaştığı bir sorunu anlayan, onu mantıklı adımlara bölen ve bu adımları kod kullanarak otomatikleştiren kişidir.