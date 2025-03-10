Tom's Guide, şu anda en iyi pil ömrüne sahip telefonları belirledi. Testlerde aklınıza gelmeyecek bir ürün zirvede yer alıyor..

Her gün kullandığımız akıllı telefonları satın alırken en çok dikkate aldığımız şeylerden biri hiç şühpesiz batarya ömürleri. Artık telefonların günlük kullanım süreleri testlerde 20 saate kadar çıkabiliyor.

Peki şu anda hangi telefonlar en iyi pil ömrüne sahip? Tom’s Guide, bu konuda testler gerçekleştirdi ve 2025’te en iyi bataryalı cihazları listeledi.

2025 yılında en iyi pil ömrüne sahip telefonlar

ASUS Phone 9 Pro - 20 saat 34 dakika OnePlus 13 - 19 saat 45 dakika One Plus 13R - 18 saat 49 dakika ASUS Rog Phone 8 Pro - 18 saat 48 dakika Moto G 2025 - 18 saat 32 dakika OnePlus 12R - 18 saat 8 dakika iPhone 16 Pro Max - 17 saat 17 dakika Samsung Galaxy S25 Ultra - 17 saat 14 dakika Moto G Power 2025 - 17 saat 13 dakika OnePlus 12 - 17 saat 5 dakika ASUS Zenfone 11 Ultra - 17 saat 1 dakika Samsung Galaxy 25 Plus - 16 saat 55 dakika Samsung Galaxy S24 Ultra - 16 saat 45 dakika iPhone 16 Plus - 16 saat 29 dakika Samsung Galaxy S24 Plus - 15 saat 58 dakika

Test sonucunda en iyi telefon, ASUS’un oyun odaklı cihazı Phone 9 Pro olmayı başardı. Cihaz, 20 saat 34 dakika pil ömrüyle ile zirveye geçti. Onu, OnePlus 13 ve OnePlus 13R takip etti. En çok tercih edilen markalar olan Apple ve Samsung’da ise iPhone 16 Pro Max’in 17 saat 17 dakika ile 7’inci sırada, Samsung Galaxy S25 Ultra’nın 17 saat 14 dakika ile hemen arkasında 8’inci sırada yer aldığını görüyoruz.

Listedeki telefonların üste çıkmasında Qualcomm Snapdragon 8 Elite büyük rol oynuyor. Bu yeni nesil çip, verimliliği artırarak pil ömrünü yükseltebiliyordu. Zirvedeki telefon da dahil listeye giren birçok model bu işlemciye sahip.