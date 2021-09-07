Yılın İlk 8 Ayında Uçakla Taşınan Yolcu Sayısı Açıklandı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye genelindeki hava trafiği verilerini paylaştı. Hem ağustos ayı hem de ocak-ağustos aralığındaki 8 aylık sürece ilişkin veriler paylaşan DHMİ, İstanbul Havalimanı'nın Türkiye genelindeki trafiğin yükünü büyük oranda omuzladığını ortaya koydu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), ağustos ayı ile ocak-ağustos aralığını kapsayan 8 aylık dönemin istatistiklerini paylaştı. Kurum tarafından paylaşılan istatistikler, COVID-19'un havacılığa olan etkisinin azaldığını gözler önüne seriyor. Zira belirtilen süre zarfında uçak trafiği de taşınan yolcu sayısı da 2019 yılına, yani koronavirüs öncesi dönemi yeniden yakalamış durumda.

DHMİ'nin açıkladığı verilere göre ağustos ayında, iç hatlarda 88 bin 337 bin, dış hatlarda ise 64 bin 373 uçak iniş kalkışı gerçekleşti. Böylelikle ağustos ayında havalanan uçak sayısı 179 bin 972'ye ulaşmış oldu. Türkiye içerisinde uçan bu uçaklarda 8 milyon 825 bin 944 yolcu taşınırken, dış hat uçuşlarında ise 9 milyon 427 bin 184 yolcuya hizmet verildi. Böylelikle ağustos ayında taşınan toplam yolcu sayısı 18 milyon 277 bin 215 olarak kayıtlara geçmiş oldu.

İstanbul Havalimanı, tüm yolcuların yüzde 25'ine hizmet verdi

İstanbul Havalimanı'na ait verilere baktığımızda, ağustos ayı yolcu trafiğinin yüzde 25 kadarının tek başına bu havalimanı tarafından karşılandığını görüyoruz. Zira ağustos ayında İstanbul Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısı iç hatlarda 1 milyon 472 bin 734, dış hatlarda 3 milyon 91 bin 1 olarak kayıtlara geçti. Toplamda 4 milyon 563 bin 735 yolcunun taşındığı İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçak sayısı ise ağustos ayında 31 bin 497'ydi.

Ocak-ağustos aralığını kapsayan 8 aylık sürece baktığımızda, Türkiye'de toplam 888 bin 799 adet uçak geçişinin olduğunu görüyoruz. Bu uçaklar, toplamda 75 milyon 664 bin 18 adet yolcu taşıdılar. 2 milyon 95 bin 631 ton kargo, posta ve bagajın taşındığı bu dönemde de İstanbul Havalimanı öne çıktı. Bu süreçte 163 bin 635 uçağa ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı, 20 milyon 972 bin 497 yolcuya hizmet vermiş oldu.