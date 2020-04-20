TÜV Rheinland, Xiaomi'nin MIUI arayüzünü sertifikalandırdığını duyurdu. Kurumun söz konusu sertifikayla MIUI'nin bir sonraki sürümü MIUI 12'yi göz sağlığı ve konforu açısından onayladığı düşünülüyor.

TÜV Rheinland'ın resmi Weibo hesabı, MIUI arayüzüne sertifika verdiğini duyurdu. Duyurudan alıntı yapan Redmi'nin ürün müdürü Wang Teng, MIUI 11'in geliştirme çalışmalarını sonlandırılması nedeniyle MIUI 12 için alındığı düşünülen sertifikayı doğruladı.

TÜV Rheinland, akıllı telefonların ekranlarını göz sağlığı ve konforu için onaylamasıyla biliniyor. Son zamanlarda piyasaya sürülen neredeyse tüm Huawei ve Honor akıllı telefonlar, bu sertifikaya sahiplerdi.

MIUI 12, TÜV Rheinland sertifikasıyla gelebilir

Xiaomi, Redmi Note 8 Pro ile Rheinland sertifikası alan markalar arasına katılmıştı. Şimdi, şirketin MIUI yazılımı için de benzer bir sertifika aldığı görülüyor. Alman şirketinin MIUI'ın hangi versiyonunu sertifikalandırdığı açık bir şekilde belirtilmese de Xiaomi Ürün Müdürü Wang Teng, MIUI 12'yi işaret ediyor.

Wang Teng, TÜV Rheinland'in duyurusunu alıntılayarak "Dört gözle beklediğiniz MIUI burada" dedi. MIUI 11 şu anda 7. ayında ve MIUI 12'nin geliştirme aşamasında olduğu biliniyor. Yani sertifikanın yeniliklerle gelecek MIUI 12 için alınmış olması muhtemel.

MIUI 12 ile ilgili detayların bu ayın sonunda duyurulması muhtemel görülüyor. İşletim sisteminin yeni sürümü; yeni bir gezinme çubuğu, iyileştirilmiş kamera arayüzü, sistem genelinde karanlık mod, optimize edilmiş reklam hizmetleri, yeni bir bildirim yönetim sistemi ve daha büyük bir sistem arayüzü ve animasyonlar gibi yeni özellikler getirecek.