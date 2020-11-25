Geçtiğimiz günlerde spor otomobili ile kaza yapan Enes Batur'un iki yıl önce yayınladığı bir video yeniden gündeme geldi. Zira ünlü YouTuber, söz konusu videoda spor otomobili ile kaza yapan kişilerle dalga geçiyordu.

Geçtiğimiz günlerde seyir halindeyken oldukça tehlikeli bir kaza geçiren ve deyim yerindeyse ölümden dönen Enes Batur’un trafik kazası gündemden düşmek bilmiyor. Ecenaz Üçer ile birlikte aracıyla ilerlerken ağaca çarpan ve takla atan Enes Batur’un söz konusu kazasının ardından geçtiğimiz yıllarda yayınladığı ve süper otomobilleri ile kaza yapan kişiler hakkında pek de hoş olmayan yorumlarda bulunduğu videosu bir kez daha gündeme geldi.

Yaklaşık iki yıl önce “Çok Pahalı Araba Kazaları” adlı bir video yayınlayan Enes Batur, 6 milyondan fazla izlenen videosunda Ferrari, Lamborghini gibi süper spor otomobillerin kaza videolarını izliyordu ve kazalar hakkında yorumlarda bulunuyordu.

Söz konusu video sırasında Enes Batur, kaza yapan kişiler için “Sen bir salaksın. Ferrari ile gitti, duvara girdi. ‘Hızlı çıkayım’ dedi, öndeki arabaya girdi. Yavaş kullanın şu arabaları. Ne oldu şimdi? 100 bin lira masraf oldu arabada.” gibi ifadeler kullanıyordu. O dönem hayranları tarafından “eğlenceli bir içerik” olarak izlenen video, Enes Batur’un da spor otomobili ile kaza yapması sonrası farklı şekilde yorumlanmaya başlandı.

Enes Batur’un süper spor otomobillerin kaza görüntülerini yorumladığı videosuna hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca ünlü YouTuber’ın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği korkunç trafik kazasının videosuna da buradan ulaşabilirsiniz.

Enes Batur'un “Çok Pahalı Araba Kazaları” adlı videosu