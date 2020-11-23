Enes Batur Trafik Kazası Geçirdi: Lüks Arabası Pert Oldu

Enes Batur, İstanbul Etiler'de trafik kazası geçirdi. Kaza anında sevgilisi Ecenaz Üçer'in de içinde olduğu araç, kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgilere Batur ve sevgilisi, bu kazadan yara almadan kurtuldu.

Türkiye'nin en popüler YouTuberlarından Enes Batur, Etiler'de bir trafik kazasına karıştı. Kaza sırasında Batur'un lüks aracı adeta pert olurken, kendisine bir şey olmadı. Kazanın neden gerçekleştiği şu an için bilinmiyor.

Edinilen bilgilere göre Enes Batur, Etiler'de hareket halindeyken başka bir araca çarptı. Olay yerinden gelen görüntülerde, orta refüjdeki bir ağaca da çarpılmış olduğu görülüyor. Aracın son haliyse, kazanın şiddetini anlatmaya yetiyor. Lüks Chevrolet, muhtemelen artık hurdaya ayrılacak.

Enes Batur'un kazasından sonra aracının son durumu:

Ünlü fenomen, şu ana dek bu trafik kazasıyla ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak edinilen bilgilere göre Batur, kaza anından sonra büyük panik yaşadı. Ayrıca, fenomenin sevgilisi olan Ecenaz Üçer'in de kaza anında araçta olduğu bildirildi. Batur'un trafik kazası yaptığı Chevrolet Camaro SS'in bugünkü piyasa değeri 1 milyon 350 bin TL.

Enes Batur'un kaza haberine sosyal medyadan gelen yorumlar: