Enes Batur'dan, Geçirdiği Trafik Kazası Sonrası İlk Açıklama

Enes Batur, Etiler'de yaşanan trafik kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen fenomen, kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür etti. Hakkındaki olumsuz yorumlara da değinen Batur, bir yorum üzerine 1998 adet ağaç dikeceğini söyledi.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Türkiye'nin en popüler YouTuberlarından Enes Batur'un lüks aracıyla trafik kazası yaptığından bahsetmiştik. Biz bu haberi paylaştıktan kısa bir süre sonra da kazaya ait görüntüler ortaya çıkmış, kazanın nasıl meydana geldiği anlaşılmıştı. Bir süre sessizliğini koruyan Enes Batur, kazadan saatler sonra bazı açıklamalarda bulundu.

Ünlü YouTuber, geçirdiği trafik kazasıyla ilgili yaptığı açıklamalarda, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Talihsiz bir olay yaşadığını ve kazadan sonra sağlık kontrollerinin yapıldığını söyleyen Batur, kaza sonrası kendisine ulaşmaya çalışan ve geçmiş olsun dileklerini ileten herkese de teşekkür etti. YouTuber, kazayla ilgili olarak yapılan olumsuz yorumlara da yanıt vermeyi ihmal etmedi.

"1998 adet fidan dikeceğim"

Enes Batur'un geçirdiği trafik kazasının ardından yapılan olumsuz yorumlardan bir tanesi, "Memlekete olumlu hiçbir faydası olmayan Enes Batur, memlekete faydalı bir ağaca çarparak, kaza yapmış. Ağaç için endişeliyiz..." şeklindeydi. Bu olumsuz yoruma cevap veren internet fenomeni, "Belki de ölümümle sonuçlanacak bir kazadan sonra bile böyle iğrenç yorum yapabilecek aciz arkadaşımız için 1998 fidan dikiyorum. Belki insanlıktan nasibini alır." cümlelerini kurdu.

Bu arada, kazayla ilgili yeni bilgiler de ortaya çıktı. Olay sonrası gelen ilk bilgilerde, kaza sırasında Batur'un sevgilisinin de yanında olduğu bilgisi vardı. Ancak sonradan gelen bilgilere göre Ecenaz Üçer, kaza anında araçta değildi. Kaza haberini aldıktan sonra olay yerine gelen Üçer, bir süre boyunca Enes Batur'u sakinleştirmeye çalıştı. Enes Batur'un kazanın etkisiyle gözyaşı döktüğü, sevgilisine sarılarak sakinleşmeye çalıştığı bildirildi.