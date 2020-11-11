Bir TikTok kullanıcısı, İzmir depreminde enkaz altında kalan insanları canlandırdığı bir video paylaştı. Video, TikTok kullanıcısının İzmir depreminin geride bıraktığı acılardan prim kasmaya çalıştığı gerekçesiyle eleştiri yağmuruna tutuldu.

Çinli bir internet teknolojileri şirketi olan ByteDance’in sahibi olduğu TikTok, son yılların en fazla konuşulan sosyal medya uygulamalarının başında geliyor. TikTok’un inanılmaz hızlı bir şekilde artan kullanıcı sayısı fazlasıyla dikkat çekse de, uygulamayı bu denli konuşulan ve tartışılan bir mecra haline getiren asıl neden, kullanıcılarının yayınladığı içerikler.

Geçtiğimiz gün yine bir TikTok kullanıcısı, paylaşmış olduğu içerik ile adeta eleştiri bombardımanına tutuldu. Ceylin Akçalı isimli kullanıcı, paylaşmış olduğu videoda İzmir depreminde enkaz altında kalmış bir kişiyi canlandırdı ve sosyal medyanın yeni linç malzemesi oldu.

Sosyal medya kullanıcıları, açtığı yaraların hala sarılmaya çalışıldığı ve onlarca vatandaşımızı kaybetmemize neden olan İzmir depremini, daha fazla izlenmek için bir içerik konusu haline getiren Akçalı’ya büyük tepki gösterdi. Kısa sürede diğer sosyal medya platformlarında da hızla yayılan video, adeta yerden yere vuruldu.

Ceylin Akçalı’nın tepki çeken TikTok videosu

Ceylin Akçalı’nın TikTok videosuna gelen tepkilerden bazıları