Epic Games, 60 TL’lik Oyununu Ücretsiz Olarak Yayınladı

Her hafta ücretsiz oyunlar yayınlayan Epic Games, bu ay içerisinde 15 farklı oyunu ücretsiz yapacağını açıklamıştı. Şirket bugün 60 TL'lik yeni bir oyunu daha ücretsiz yaptı. Bir gün süreyle ücretsiz olarak oyuncularla buluşacak olan 'Neon Abyss', ilginç bir oyun deneyimi sunuyor.

Bu hafta ortaya çıkan bilgilerden Epic Games’in bu ay 15 oyunu ücretsiz olarak yayınlayacağı öğrenilmişti. Her hafta mağazasındaki oyunlardan birini ve zaman zaman birkaçını ücretsiz yapan şirket, bu hafta da fiyatı 60 TL olan bir oyunu ücretsiz olarak yayınladı. ‘Neon Abyss’ olarak adlandırılan oyun, yarın akşam saat 19:00’a kadar Epic Games Mağazası üzerinden ücretsiz olarak sunulacak.

Neon Abyss’e genel bir bakış:

Oyunun normal fiyatı: 60 TL

Türü: Platform oyunu

Ücretsiz olacağı süre: 17-18 Aralık saat 19:00

Depolama: 1024 MB kullanılabilir alan

Hades tarafından oluşturulan “Grim Squad” adlı ekibin bir parçası olarak maceralara atıldığınız Neon Abyss, oyunculara oldukça farklı bir deneyim sunuyor. Epic Games’in bir gün süre boyunca ücretsiz yayınlayacağı bu oyunu denemekte fayda var.

Neon Abyss için minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 7 ve üstü

İşlemci: Intel Core 2 Duo E6320

Bellek: 2 GB

Ekran kartı: GeForce 7600 GS (512 MB)

Direct X : 11

Neon Abyss’i kütüphanenize nasıl ekleyebilirsiniz?

Oyunları arşivinize eklemeniz için sahip olmanız gereken tek şey bir Epic hesabı, onu da zaten ücretsiz olarak dakikalar içerisinde edinebiliyorsunuz. Sonrasında yapmanız gerekenlerse şu şekilde:

Epic Games hesabınıza giriş yapın.

Neon Abyss için buraya tıklayarak oyun sayfasına gidin

Yükle tuşuna basın.

Siparişi Ver'e tıklayın.

Oyunlar böylece kütüphanenize eklenmiş olacak.

Kampanya süresi içinde oyuna giriş yapın.

Epic Games Store sizden iki faktörlü doğrulama isteyecektir.

Epic Games’in bu ay yayınlayacağı diğer ücretsiz oyunlardan haberdar olmak için bizi takip etmeye devam edin.