Epic Games'in Apple'a karşı açtığı ve Fortnite'ı yeniden App Store'a eklemesi gerektiğini savunduğu dava bugün sonuçlandı. Epic, davayı kaybetti ve Fortnite'ın App Store'a bir süre daha gelmeyeceği kesinleşti.

Geçtiğimiz haftalarda Apple ve Google, Epic Games'in Fortnite'a yeni bir ödeme yöntemi eklemesi nedeniyle Fortnite'ı uygulama mağazalarından kaldırma kararı almıştı. Çünkü Epic'in eklediği ödeme yöntemi, Google ve Apple'ın her alışverişte eline geçirdiği %30'luk komisyonu ortadan kaldırmış, ödemelerin doğrudan Epic üzerinde yapılmasına imkân vermişti.

Android kullanıcıları Fortnite'ı APK olarak telefonlarına indirebilseler de Apple cihazlarda böyle bir seçenek bulunmuyordu. Dolayısıyla oyuncular, artık Fortnite oynayamıyorlardı. Bu nedenle Epic Games'in tartıştığı ana şirket Apple haline gelmişti. Epic, geçtiğimiz ağustos ayında Apple'a bir dava açmıştı.

Epic'in talebi reddedildi:

Epic Games'in Apple'a açtığı dava, Apple'ın Fortnite'ı yeniden App Store'a eklemesini talep ediyordu. İşte o dava bugün sonuçlandı. Ancak Epic Games, davada istediği sonuca ulaşamadı. Zira federal hâkim, Epic Games'in Apple'ın Fortnite'ı yeniden App Store'a eklemesi talebini reddetti.

Hâkim bu noktada Epic Games'ten taraf olmasa da bir diğer konuda şirketten yana oldu. Apple, Epic Games'in ödeme yöntemi hareketi üzerine Epic'in Unreal Engine oyun motorunu da artık desteklemeyeceğini açıklamıştı. Ancak bugün alınan kararla birlikte Apple'ın böyle bir şeyi yapması imkânsız oldu.

Federal hâkim, Apple'ın Epic Games'e Unreal Engine desteğini kaldırarak yaptığı misillemeyi geçici bir süreliğine engelleyen önceki emri kalıcı hâle getirdi. Böylece Unreal Engine ile Apple'ın iOS ve Mac platformlarına ürün geliştirenlerin endişeleri de ortadan kalkmış oldu.

Kararın ardından Epic Games, iOS ve Mac için geliştiricilik yapmaya mahkeme koruması altında devam edeceklerini açıkladı. Bununla birlikte şirket, Apple'ın rekabete aykırı davranışını sona erdirmek için tüm yolları deneyeceklerini belirtti. Apple ise mahkemenin Epic'in davranışlarını doğru bulmadığı hakkında minnettar olduklarını söyledi.

Mahkeme, rekabete aykırılığın nerde olduğunu sordu:

Hâkim Yvonne Gonzales Rogers, Epic Games avukatına "Video oyun endüstrisine bakarsak %30, endüstri standardı olarak gözüküyor. Steam %30 uyguluyor; GOG, Microsoft %30 uyguluyor. Konsollarda, PlayStation, Xbox, Nintendo, GameStop, Amazon, Best Buy %30 uyguluyor. Sizin müvekkiliniz uygulamıyor. Rekabet eksikliği nerede?" sorusunu yöneltti.

Bu soruya cevap veren Epic Games avukatı Gary Bornstein, Fortnite oyuncularının %63'ünün oyunu iOS üzerinden oynadığını belirtti. Avukat Apple'ın, Epic'in kendi mağazasını Apple'a koymasını yasakladığını; bunun da rekabete aykırı olduğunu söyledi.

Apple'dan Epic'e yalanlama:

Apple, Epic CEO'su Tim Sweeney'nin bir ifadesine dayanarak Fortnite oyuncularının %90'ının rakip platformdan olduğunu açıkladı. Bununla birlikte şirket, Epic'in Apple servislerinden yararlandığını, bunun da komisyonun nedeni olduğunu söyledi. Mahkeme alınan kararlarla sonlanmış olsa da biliyoruz ki önümüzdeki aylarda belki de yıllarda bu konu hâlâ tartışılmaya devam edecek.