Vodafone, DAMAC Digital iş birliğiyle İzmir'de 100 milyon dolarlık veri merkezi açtı.

Özellikle yapay zekâ alanındaki gelişmeler nedeniyle veri merkezlerinin sayısı her geçen gün daha da artıyordu. Şimdi ise Vodafone, devasa bir yatırımla İzmir’de yepyeni bir veri merkezi açtı. Merkezin ilk fazı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katıldığı törenle hizmete açıldı.

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Yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırımla devreye alınan tesis, Vodafone’un Türkiye’deki altıncı veri merkezi olma özelliğini taşıyor. Vodafone Türkiye ve DAMAC Digital ortaklığıyla 1,5 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanan İzmir Veri Merkezi, Gaziemir’de 7 bin 500 metrekarelik kapalı alanda kuruldu.

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Vodafone’un yeni veri merkezi neler sunacak?

Ege Bölgesi’nin en büyük veri merkezi konumundaki tesis, ilk aşamada 650’den fazla kabinet ve 4 MW kapasite ile hizmet vermeye başladı. Tesisin altyapısı, ilerleyen dönemde yatırım tutarının 300 milyon dolara, toplam güç kapasitesinin ise 20 MW’a çıkarılması hedeflenecek şekilde planlandı. Tesis bünyesinde sunulan Colocation hizmetleri sayesinde kurumlar, kendi sunucu altyapı yatırımlarını yapmak yerine yüksek güvenlik standartlarında barındırma yapabilecek. Şirketler, 7/24 uzaktan operasyonel ve teknik destek imkânıyla sahada bulunmalarına gerek kalmadan temel müdahaleleri gerçekleştirebilecek.

Sismik izolatör teknolojisi kullanılarak inşa edilen veri merkezi, deprem gibi olası doğal afetlere karşı yüksek koruma ve kesintisiz hizmet olanağı sunuyor. Tesis, uluslararası Tier III standartlarına uygun güvenlik ve erişilebilirlik mimarisine sahip.

Veri merkezinin öne çıkan teknik özelliklerinden biri de yeni nesil GPU teknolojilerini destekleyen altyapısı. Tesis, geleneksel veri işleme yüklerinin yanı sıra üretken yapay** zekâ modellerinin güvenli ve ölçeklenebilir şekilde çalıştırılmasına** uygun olarak tasarlandı. Tesis bünyesinde işletmelere bulut bilişim, bağlantı, yönetilen hizmetler ve siber güvenlik alanlarında çözümler sağlanacak.

Türkiye’deki 20. yılını kutlayan ve bugüne kadar 600 milyar TL’lik reel yatırım gerçekleştiren Vodafone, İzmir Veri Merkezi ile ülkedeki veri merkezi sayısını altıya çıkardı. Şirket altyapılarında her ay 100 petabaytın üzerinde veri işleniyor. İzmir’in coğrafi konumu sayesinde tesis, hem Ege Bölgesi’ndeki kurumsal müşterilere hem de ulusal ve uluslararası bağlantı ağlarına erişim avantajı sunuyor. Yapılan bu yatırımla Türkiye'nin bulut altyapısının ve veri egemenliğinin güçlendirilmesi, İzmir'in ise Akdeniz ölçeğinde bir veri merkezi merkezi hâline getirilmesi amaçlanıyor.