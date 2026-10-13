Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

Apple’da Taşlar Yerinden Oynuyor: Yeni CEO İlk Büyük Değişiklikleri Yaptı

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Apple'da John Ternus'un CEO olmasıyla başlayan yönetim değişikliği kapsamında M&A ve App Store liderliklerinde kritik atamalar yapıldı.

Apple’da Taşlar Yerinden Oynuyor: Yeni CEO İlk Büyük Değişiklikleri Yaptı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple'da yeni CEO John Ternus'un göreve gelmesiyle birlikte şirketin üst yönetiminde kapsamlı bir yeniden yapılanma süreci başladı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Şirketin geleceğini şekillendirecek yeni dönemde birleşme ve satın almalardan sorumlu ekiplerden App Store yönetimine kadar kritik pozisyonlarda dikkat çekici görev değişiklikleri hayata geçiriliyor.

İçerikten Görseller

Apple’da Taşlar Yerinden Oynuyor: Yeni CEO İlk Büyük Değişiklikleri Yaptı
2

İlk görev değişimleri başladı

2

Şirketin önemli anlaşmalarını ve stratejik satın alımlarını yürüten kritik birleşme ve satın alma (M&A) ile kurumsal geliştirme departmanı, Apple’ın deneyimli isimlerinden Steve Smith’e devredildi. Bu görev değişikliğiyle birlikte M&A departmanı yeniden finans bölümüne bağlanırken, Smith doğrudan Apple CFO’su Kevan Parekh’e rapor verecek.

Daha önce bu birimi yöneten Adrian Perica ise şirketteki görevine devam edecek. Perica, son üç yıldır yürüttüğü Apple News, iCloud ve Fitness+ hizmetlerinin yönetimini sürdürerek Servisler ve App Store’dan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Eddy Cue’ya bağlı olarak çalışacak.

Phil Schiller’ın ağustos ayında App Store yöneticiliği görevinden ayrılmasının ardından, mağazanın başına Carson Oliver getirildi. App Store Başkan Yardımcısı olarak görev yapacak olan Oliver da Eddy Cue’ya raporlayacak. Öte yandan Eddy Cue’nun kendi yerine geçecek olası halefleri değerlendirmeye aldığı ve bu aday listesinin başında Adrian Perica’nın yer aldığı belirtiliyor. Bu değişikliklerin Apple cephesinde nasıl bir etkisi olacağını ise zaman gösterecek.

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Günün En İyi İndirimleri

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Günün En İyi İndirimleri

Amazon'da Prime Alışveriş Festivali geçtiğimiz günlerde başladı. 5- 12 Ekim tarihleri arasında devam edecek kampanyanın detaylarına ve kaçırmamanız gereken bazı fırsatlara gelin birlikte göz atalım.

Sektörel Haberler ve İçerikler Kategorisinden Diğer İçerikler

John Ternus, Gelir Gelmez Apple’ı Değiştirmeye Başladı: Daha Az Çalışan, Daha Hızlı Ürün Lansmanları!

John Ternus, Gelir Gelmez Apple’ı Değiştirmeye Başladı: Daha Az Çalışan, Daha Hızlı Ürün Lansmanları!

Tesla Mahkeme Karşısında: Dev Fabrikadaki Irkçılık İddiaları Yargıya Taşındı!

Tesla Mahkeme Karşısında: Dev Fabrikadaki Irkçılık İddiaları Yargıya Taşındı!

Apple, Yapay Zekâ İçin Sunucu Pazarına Geri Dönüyor: NVIDIA ile Ortaklık Gündemde!

Apple, Yapay Zekâ İçin Sunucu Pazarına Geri Dönüyor: NVIDIA ile Ortaklık Gündemde!

TurkNet ve Monster Notebook’tan Dev İş Birliği: İşte Yeni "Canavar Gibi İkili Bir Arada" Kampanyası!

TurkNet ve Monster Notebook’tan Dev İş Birliği: İşte Yeni "Canavar Gibi İkili Bir Arada" Kampanyası!

Apple

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

2. Elde Piyasası Az Olan Ama Sorunsuz Kullanabileceğiniz Otomobiller

2. Elde Piyasası Az Olan Ama Sorunsuz Kullanabileceğiniz Otomobiller

Ekim 2026 Chery Fiyat Listesi Belli Oldu: Tiggo 7'ye Zam!

Ekim 2026 Chery Fiyat Listesi Belli Oldu: Tiggo 7'ye Zam!

Türkiye'de Tutunamayan Güney Kore Otomobilleri: Bazıları Hâlâ İkinci Elde Satılıyor

Türkiye'de Tutunamayan Güney Kore Otomobilleri: Bazıları Hâlâ İkinci Elde Satılıyor

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Ekim 2026 OMODA ve JAECOO Fiyat Listesi Belli Oldu: OMODA 7 Neo'da Kampanya Fırsatı

Ekim 2026 OMODA ve JAECOO Fiyat Listesi Belli Oldu: OMODA 7 Neo'da Kampanya Fırsatı

Togg Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Togg Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com