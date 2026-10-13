Apple’da Taşlar Yerinden Oynuyor: Yeni CEO İlk Büyük Değişiklikleri Yaptı

Apple'da John Ternus'un CEO olmasıyla başlayan yönetim değişikliği kapsamında M&A ve App Store liderliklerinde kritik atamalar yapıldı.

Apple'da yeni CEO John Ternus'un göreve gelmesiyle birlikte şirketin üst yönetiminde kapsamlı bir yeniden yapılanma süreci başladı.

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Şirketin geleceğini şekillendirecek yeni dönemde birleşme ve satın almalardan sorumlu ekiplerden App Store yönetimine kadar kritik pozisyonlarda dikkat çekici görev değişiklikleri hayata geçiriliyor.

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İlk görev değişimleri başladı

Şirketin önemli anlaşmalarını ve stratejik satın alımlarını yürüten kritik birleşme ve satın alma (M&A) ile kurumsal geliştirme departmanı, Apple’ın deneyimli isimlerinden Steve Smith’e devredildi. Bu görev değişikliğiyle birlikte M&A departmanı yeniden finans bölümüne bağlanırken, Smith doğrudan Apple CFO’su Kevan Parekh’e rapor verecek.

Daha önce bu birimi yöneten Adrian Perica ise şirketteki görevine devam edecek. Perica, son üç yıldır yürüttüğü Apple News, iCloud ve Fitness+ hizmetlerinin yönetimini sürdürerek Servisler ve App Store’dan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Eddy Cue’ya bağlı olarak çalışacak.

Phil Schiller’ın ağustos ayında App Store yöneticiliği görevinden ayrılmasının ardından, mağazanın başına Carson Oliver getirildi. App Store Başkan Yardımcısı olarak görev yapacak olan Oliver da Eddy Cue’ya raporlayacak. Öte yandan Eddy Cue’nun kendi yerine geçecek olası halefleri değerlendirmeye aldığı ve bu aday listesinin başında Adrian Perica’nın yer aldığı belirtiliyor. Bu değişikliklerin Apple cephesinde nasıl bir etkisi olacağını ise zaman gösterecek.