Arama devi Google, San Jose kentinde inşa etmeyi planladığı devasa kampüsünün neye benzeyeceğini gösteren görseller paylaştı. Yaklaşık 80 dönümlük arazi üzerine inşa edilecek alanda ofisler, parklar, yürüyüş alanları ve çok daha fazlası olacak.

San Jose'de devasa bir "Downtown West" kampüsü inşa etmeyi planlayan arama devi Google, bu alanın nasıl görüneceğine dair bir fikir veren görüntüler paylaştı. Şirket, yaklaşık 79 dönümlük arazide ofis alanları, konutlar, parklar, mağazalar, çok sayıda yeşil alan ve daha fazlasıyla karma kullanımlı bir site oluşturarak geleneksel kurumsal bir kampüs inşa etmeyi amaçlıyor.

Bu anlamda Google'ın Downtown West projesi, tipik kapalı teknoloji kampüslerinden farklı olarak aslında şehrin bir parçası olan açık planlı bir mahalleye benziyor. Örneğin hemen üstteki görüntü, Google'ın "Gateway" olarak tanımladığı şeyi temsil ediyor. Bu alan, geçici etkinlikler için bir plaza ve hem Google hem de topluluk tarafından kullanılabilecek bir amfi tiyatroya sahip olacak.

Google'ın yeni kampüsünde etkinlikler için birçok farklı alan bulunacak:

Bu görüntüde ise "The Meander" adı verilen bölgeyi görüyoruz. 1,56 dönümlük bir alan üzerine inşa edilen ve Google'ın "kentsel gezinti yeri" olarak bahsettiği bu alan arabalara kapalı olacak ve etkinliklere, gösterilere ve diğer performanslara ev sahipliği yapmak için yeşil alana sahip olacak.

Önerilen binaların neredeyse tamamının güneş veya elektrik enerjisiyle çalışacağını söyleyen Google, yerleşkenin kendisinin ise "20 dakikalık şehir" olacağını söylüyor çünkü şehrin çoğunu 20 dakika içerisinde yürüyebiliyorsunuz. Şirket, bu doğrultuda tek araç kullanımını caydırmak için kampüsün yaklaşık %65'inin yürüme, bisiklet, toplu taşıma veya araba paylaşımı yoluyla erişilebilir olmasını hedeflediğini söylüyor. Yeşil alan konusundaysa kampüste en az 10 park ve birkaç parkur olacağı belirtildi.

Google'ın yaklaşık 39 dakikalık YouTube videosundan alınan hemen aşağıdaki haritada, tüm kampüsün nasıl görüneceğine dair daha iyi bir fikir edinebilirsiniz:

Ayrıca Google ve San Jose şehrinin web sitelerinde de yine proje hakkında daha fazla ayrıntı bulunuyor. Son olarak San Jose Şehir Meclisi'nin 2021 baharında Google'ın kampüs teklifi hakkında bir karar vermesi bekleniyor.