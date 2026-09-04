Kendinizi Hazırlayın: Epic Games CEO'suna Göre Ram Krizi En Az 3 Yıl Daha Sürecek!

Epic Games CEO'su Tim Sweeney, yapay zekâ yatırımları yüzünden artan RAM ve donanım fiyatlarının en az 3 yıl boyunca düşmeyeceğini açıkladı.

Oyun dünyası hem bütçelerin kontrolsüzce büyümesi hem de artan maliyetlerin oyuncuların cebini yakması nedeniyle tarihinin en sancılı dönemlerinden birini yaşıyor. Şirketler her geçen gün daha yüksek donanım gerektiren oyunlar geliştirmeye devam ederken, oyuncuların bu sistemlere erişimi giderek zorlaşıyor.

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Oyun sektöründeki bu sürdürülemez tablonun ortasında, Epic Games CEO'su Tim Sweeney'den teknoloji dünyasını endişelendirecek bir uyarı geldi. Sweeney'e göre sektör, 1983'teki meşhur video oyunu krizinden çok daha büyük bir çöküşün eşiğinde.

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Yapay zekâ, oyun sektörüne ciddi bir darbe vurdu

Epic Games CEO’su Tim Sweeney, Edge dergisine verdiği demeçte, oyun sektörünün küresel ölçekte yaşanan büyük bir çip ve donanım krizinin kurbanı olduğunu belirtti. Yapay zekâ sistemlerine ve veri merkezlerine yapılan devasa yatırımların donanım pazarını domine ettiğini söyleyen Sweeney, yapay zekâ şirketlerinin ekonomik gücü nedeniyle eğlence sektörünün tüm bileşenlerini ellerinden aldığını ifade etti.

Bu durumun doğrudan oyunculara ve üreticilere yansıdığını vurgulayan Sweeney; RAM ve depolama alanı birim fiyatlarının dört katına çıktığını, hatta artışın burada kalmayabileceğini aktardı. Önümüzdeki üç yıl boyunca oyun sektörüyle ilgili tüm donanımlarda sürekli bir tedarik krizinin yaşanacağını öngören Sweeney, PC bileşenlerinden konsol fiyatlarına kadar her alanda yüksek maliyetlerin devam edeceği hususunda uyardı.

Oyun şirketlerinin bir yandan üretken yapay zekâyı geliştirme süreçlerine dâhil etmeye çalışırken, diğer yandan bu teknolojinin getirdiği hammadde krizinden doğrudan etkilenmesi ise sektördeki tezatlığı gözler önüne seriyor.