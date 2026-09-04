Tümü Webekno
Polisiyeden Fantastik Edebiyata: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Donanım Haberleri ve İçerikleri

Kendinizi Hazırlayın: Epic Games CEO'suna Göre Ram Krizi En Az 3 Yıl Daha Sürecek!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Epic Games CEO'su Tim Sweeney, yapay zekâ yatırımları yüzünden artan RAM ve donanım fiyatlarının en az 3 yıl boyunca düşmeyeceğini açıkladı.

Kendinizi Hazırlayın: Epic Games CEO'suna Göre Ram Krizi En Az 3 Yıl Daha Sürecek!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Oyun dünyası hem bütçelerin kontrolsüzce büyümesi hem de artan maliyetlerin oyuncuların cebini yakması nedeniyle tarihinin en sancılı dönemlerinden birini yaşıyor. Şirketler her geçen gün daha yüksek donanım gerektiren oyunlar geliştirmeye devam ederken, oyuncuların bu sistemlere erişimi giderek zorlaşıyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Oyun sektöründeki bu sürdürülemez tablonun ortasında, Epic Games CEO'su Tim Sweeney'den teknoloji dünyasını endişelendirecek bir uyarı geldi. Sweeney'e göre sektör, 1983'teki meşhur video oyunu krizinden çok daha büyük bir çöküşün eşiğinde.

İçerikten Görseller

Kendinizi Hazırlayın: Epic Games CEO'suna Göre Ram Krizi En Az 3 Yıl Daha Sürecek!
2

Yapay zekâ, oyun sektörüne ciddi bir darbe vurdu

2

Epic Games CEO’su Tim Sweeney, Edge dergisine verdiği demeçte, oyun sektörünün küresel ölçekte yaşanan büyük bir çip ve donanım krizinin kurbanı olduğunu belirtti. Yapay zekâ sistemlerine ve veri merkezlerine yapılan devasa yatırımların donanım pazarını domine ettiğini söyleyen Sweeney, yapay zekâ şirketlerinin ekonomik gücü nedeniyle eğlence sektörünün tüm bileşenlerini ellerinden aldığını ifade etti.

Bu durumun doğrudan oyunculara ve üreticilere yansıdığını vurgulayan Sweeney; RAM ve depolama alanı birim fiyatlarının dört katına çıktığını, hatta artışın burada kalmayabileceğini aktardı. Önümüzdeki üç yıl boyunca oyun sektörüyle ilgili tüm donanımlarda sürekli bir tedarik krizinin yaşanacağını öngören Sweeney, PC bileşenlerinden konsol fiyatlarına kadar her alanda yüksek maliyetlerin devam edeceği hususunda uyardı.

Oyun şirketlerinin bir yandan üretken yapay zekâyı geliştirme süreçlerine dâhil etmeye çalışırken, diğer yandan bu teknolojinin getirdiği hammadde krizinden doğrudan etkilenmesi ise sektördeki tezatlığı gözler önüne seriyor.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Donanım Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

Apple'dan Büyük Jest: M4 Mac mini Alanlara Bedavadan M5 Pro, M6 Modelleri Gönderiliyor!

Apple'dan Büyük Jest: M4 Mac mini Alanlara Bedavadan M5 Pro, M6 Modelleri Gönderiliyor!

Samsung, Yeni Nesil Monitörlerini Tanıttı: Dünyanın İlk 1100 Hz Oyuncu Monitörü!

Samsung, Yeni Nesil Monitörlerini Tanıttı: Dünyanın İlk 1100 Hz Oyuncu Monitörü!

Samsung, MacBook Neo Rakibi Yeni Laptop'u Galaxy Book 6'yı Tanıttı

Samsung, MacBook Neo Rakibi Yeni Laptop'u Galaxy Book 6'yı Tanıttı

Rekor Performans Geliyor: Galaxy S27 Ultra'nın İşlemci Testleri Ortaya Çıktı

Rekor Performans Geliyor: Galaxy S27 Ultra'nın İşlemci Testleri Ortaya Çıktı

Oyunlar Epic Games

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Togg’un Bursa Fabrikasında CATL Dönemi: İşe Alımlar Başladı!

Togg’un Bursa Fabrikasında CATL Dönemi: İşe Alımlar Başladı!

Arka Cam İnadı Bitti: 536 Beygir Gücündeki Elektrikli Polestar 4 SUV Tanıtıldı

Arka Cam İnadı Bitti: 536 Beygir Gücündeki Elektrikli Polestar 4 SUV Tanıtıldı

Samsung, Galaxy Telefonları Yavaşlattığı İçin Milyonlarca Dolar Ceza Alabilir

Samsung, Galaxy Telefonları Yavaşlattığı İçin Milyonlarca Dolar Ceza Alabilir

Volkswagen'in Gözden Çıkardığı İlk Marka Belli Oldu: Yakında Piyasadan Çekilecek!

Volkswagen'in Gözden Çıkardığı İlk Marka Belli Oldu: Yakında Piyasadan Çekilecek!

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Efsane Geri Döndü: Yeni Mitsubishi Pajero Tanıtıldı!

Efsane Geri Döndü: Yeni Mitsubishi Pajero Tanıtıldı!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com