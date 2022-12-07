Epic Games, Çocuklar İçin Güvenli Hesap Sistemini Tanıttı

Epic Games, çocuk oyuncuların hem kendi oyun zevklerini hem de başkalarının oyun zevklerini bozmaması için güvenli hesaplar sistemini tanıttı. Bu sistemde tüm kontrol ebeveynlerde olacak.

Dünyada en fazla çocuk oyuncunun bulunduğu oyunların başında Fortnite, Fall Guys ve Rocket League geliyor. Ancak ne yazık ki çocuklara sözlü ve yazılı şiddetin en çok olduğu oyunlar da bunlar.

Epic Games ise bu duruma bir son vermek için “Güvenli Hesaplar” hizmetini duyurdu. Yetkililer bu sistem sayesinde çocuk oyuncuları korumayı ve onlara güvenli bir oyun zevki sunmayı amaçlıyor.

Çocuklar her adımda ebeveyn izni almak zorunda kalacak

Bugünden itibaren kullanılmaya başlayan kısıtlı hesap sistemi, ABD’de 13 ve altındaki üyeleri kapsıyor. Tüm dünyada kullanıma sunulan özellik, her ülkede hükümet yetkilileri tarafından belirlenen “çocuk internet kullanıcısı” yaş aralığında aktifleşecek. Bu yaş aralığındaki kullanıcılar, hesaplarını oluşturduktan sonra arkadaş ekleme, parayla oyun ya da oyun içi içerik satın alma, Epic Games’e ait olmayan oyunları indirme ve diğer oyuncularla sesli ya da yazılı sohbet etme gibi özellikleri kullanamayacak. Ayrıca kullanıcı isimleri de Epic Games tarafından otomatik olarak belirlenecek ve değiştirilemeyecek.

Oyuncular arkadaş eklemek ya da bazı oyun içi özelliklere erişebilmek için ebeveyn izni gerekecek. Ebeveynlere e-posta ile gönderilecek pin kodu sayesinde ebeveynler çocuklarını kontrol edebilecek. Ayrıca ebeveynler istedikleri zaman çocuklarının arkadaşlarıyla yazılı sohbet edilmelerine de izin verebilecek.

Bu özellik ilk etapta sadece Fortnite, Rocket League ve Fall Guys oyunlarını kapsayacak. Ancak Epic Games yetkilileri şu anda platformdaki diğer oyunlar için de yapımcılarla görüşmelere başladıklarını ve önümüzdeki dönemde daha fazla oyunun bu sisteme dahil edilebileceğini belirtti.