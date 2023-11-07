Daha önce Apple ile anti tröst yasalarını gerekçe göstererek mahkemede karşı karşıya gelen Epic Games, şimdi de Google ile davalık oldu. Öte yandan bu dava, Apple davasından oldukça farklı sonuçlanabilir.

Fortnite ile adını daha da geniş kitlelere duyuran Epic Games ile teknoloji devi Google, mahkemede karşı karşıya geldi. Epic Games, Google Play Store'u kullanan uygulama geliştiricilerinin yüzde 30'a kadar komisyon ödemesine karşı çıkıyor. Dava, Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi'nde görülüyor.

Daha önce Apple ile de benzer bir nedenle mahkemelik olan Epic Games, genel olarak yüksek komisyon oranlarından yakınıyor olsa da -Apple davasındaki gibi- uygulama içi satın alma konusunda tekellik suçlamasında bulunması zor. Onun yerine uygulama mağazası dışında uygulama yüklemenin zor olduğunu öne sürecek.

İlk davada ne oldu?

Epic Games'in avukatlığını yapan Gary Bornstein'ın yaptığı açılış konuşmasında Google'ın eylemlerinin fiyatların yükselmesine, kalitenin düşmesine ve seçeneklerin azalmasına neden olduğu üzerinde durdu. Epic Games tarafı ayrıca Google'ın rekabetten caydırma amacıyla rüşvet ve engelleme stratejisi uyguladığını öne sürdü.

Google ise şirketin tekel olmadığını, Apple gibi firmalarla rekabet halindeyken tekelleşemeyeceğini söyledi. Apple da kendi davasında Google Play'i rakibi olarak göstererek tekelleşme iddialarını reddetmişti.

Google'ın Android uygulamaları üzerinde illegal bir tekel oluşturduğunu söyleyen Epic Games, şirketin hem federal rekabet yasalarını hem de Kaliforniya eyaletinin ilgili yasalarını ihlal ettiğini söyledi. Google ise komisyonların, geliştiricilerin kullanıcılara ulaşmak için güvendikleri popüler bir pazarı işletebilmek için makul ve gerekli bir ücret olduğunu savundu.

Epic Games ile Google neden davalık oldu?

Epic Games, öncelikli olarak Google Play'in yüksek komisyonlarına karşı çıkıyor. Ayrıca Google'ın, kendi uygulama mağazasında uygulama yüklemeyi zorlaştırdığını da öne sürüyor. Yine de Epic'in ana odak noktasının dava süresince Google ve cihaz üreticileri arasındaki anti rekabet anlaşmaları olması bekleniyor.

Öte yandan Google'ın durumu ile Apple'ın durumu arasında fark var. Öncelikle Google Play dışında da Android cihazlara oyun yüklemek mümkün. Ayrıca Samsung gibi firmaların da kendi uygulama mağazaları bulunuyor. Google'ın mahkemede elini güçlendiren bir diğer konu ise firmanın, kullanıcıların faturalandırma seçimi yapabilmesini sağlayan yeni özelliği. Spotify gibi geliştiricilerin kabul ettiği bu yeni sistem henüz test aşamasında ve genel olarak komisyonları %4 seviyesine kadar indiriyor. Epic Games bu özelliği kullanmayı reddetmişti.

Epic Games ayrıca Google'ın geliştiriciler ile yaptığı anlaşmaların rekabeti engelleyebileceğini savunacak. Activision Blizzard'ın kendi uygulama mağazasını oluşturmaması için Google ile Blizzard, 360 milyon dolarlık bir anlaşma yapmıştı. Epic, bu tür anlaşmaların rekabeti engellediği üzerinden ilerleyecek. Google ise bu durumu bir çeşit teşvik olarak savunacak ve Epic'in iddialarını çürütmeye çalışacak.

Davayı Epic Games'in kazanması, mobil uygulama piyasasında büyük değişikliklerin temeli atılabilir. Öte yandan dava, Apple tarafından da yakından takip ediliyor. Apple'ın Epic Games ile olan davası da temyize gitmişti.