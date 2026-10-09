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Yapay Zekâ Bellekleri Silip Süpürüyor, PC Pazarı Çakılıyor: Tek Çeyrekte 15,8 Milyon Adetlik Kayıp!

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Küresel PC sevkiyatları, 2026'nın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %20,1 azaldı. Bellek krizi ve artan maliyetler bilgisayar pazarını sıkıştırırken Lenovo, HP ve Dell de ciddi kayıplar yaşadı.

Yapay Zekâ Bellekleri Silip Süpürüyor, PC Pazarı Çakılıyor: Tek Çeyrekte 15,8 Milyon Adetlik Kayıp!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Yapay zekâ için kurulan veri merkezleri büyüdükçe bellek talebi de kabarıyor. Üreticilerin bu talebi karşılamaya çalışması, bilgisayar pazarında işleri zorlaştırıyor: Bellek tedariki sıkışıyor, maliyetler yükseliyor. Yeni bilgisayar almayı düşünenler için fiyatlar da giderek daha caydırıcı bir hâl alıyor.

Araştırma şirketi IDC'nin verileri, bu sıkışmanın PC pazarına nasıl yansıdığını gösteriyor. Küresel bilgisayar sevkiyatları, geçen yılın üçüncü çeyreğindeki 78,5 milyon adetten bu yıl 62,7 milyona indi. Yıllık düşüş %20,1. Aradaki farksa az buz değil: Üç ayda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 15,8 milyon daha az bilgisayar sevk edildi.

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Yapay Zekâ Bellekleri Silip Süpürüyor, PC Pazarı Çakılıyor: Tek Çeyrekte 15,8 Milyon Adetlik Kayıp!
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Dev markalar da düşüşten kaçamadı

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Düşüş, pazarın büyük oyuncularını da es geçmedi. HP'nin bilgisayar sevkiyatları %30,9, Dell'in %25, Lenovo'nun ise %22,6 geriledi. Apple ve Asus cephesindeki kayıp daha sınırlı kaldı; iki markanın sevkiyatları sırasıyla %11,3 ve %8,6 azaldı.

Liderlik sıralaması değişmedi: Lenovo ilk sırada, HP ikinci, Dell üçüncü. Ancak ilk üç sırayı paylaşan bu üç marka, geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam 11,6 milyon daha az bilgisayar sevk etti.

Yapay zekâ bellekleri silip süpürüyor

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Yapay zekâ veri merkezleri büyüyor, bellek ihtiyacı katlanıyor. Özellikle yüksek bant genişlikli bellekler (HBM), büyük miktarda veriyi hızla işleyebildikleri için bu sistemlerde önemli bir yer tutuyor.

Talep arttıkça bellek üreticileri üzerindeki baskı da artıyor. Bilgisayarlarda kullanılan bellekler de bu yarıştan payını alıyor; tedarik sıkıntısı büyürken maliyetler yükseliyor.

Üreticiler, daha fazla fiyat artışıyla karşılaşmamak için yılın ilk yarısında stoklarını erkenden doldurdu. Ancak öne çekilen alımların bir bedeli oldu: Sonraki çeyrekte sevkiyatlar baskı altında kaldı.

Bir yanda pahalılaşan bilgisayarlar yüzünden frene basan tüketiciler, diğer yanda stoklarını önceden dolduran üreticiler var. Bellek krizi, maliyetlerden sevkiyatlara kadar PC pazarını sıkıştırıyor.

Bilgisayar fiyatları ne zaman düşecek?

Bilgisayar fiyatlarında yakın zamanda kayda değer bir rahatlama beklemek zor. Acer CEO'su Jason Chen, Çin'de yeni bellek üretim kapasitesinin devreye girmesiyle 2027'nin ikinci yarısında fiyatların gevşeyebileceğini söylemişti. Tabii bu, üretim kapasitesindeki artışa bağlı bir öngörü; kesinleşmiş bir tarih değil.

Genel kanı ise PC pazarındaki toparlanmanın kısa sürede gerçekleşmeyeceği ve 2029'a kadar uzayabileceği yönünde.

Şimdilik bilgisayar almayı düşünenleri rahatlatacak bir tablo yok. Bellek tedariki ve fiyatlar normale dönmeden PC pazarındaki baskının hafiflemesi de zor görünüyor.

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