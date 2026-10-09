Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

Tim Cook'tan Apple'ın Yeni CEO'su Hakkında 'Enteresan' Açıklama

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Apple'ın yönetim kurulu başkanı Tim Cook, yeni CEO John Ternus'un işine karışmadığını ve küresel politikalara odaklandığını açıkladı.

Tim Cook'tan Apple'ın Yeni CEO'su Hakkında 'Enteresan' Açıklama
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple'ın tepe yönetimindeki tarihi nöbet değişiminin ardından gözler şirketin yeni rotasına ve eski CEO Tim Cook'un rolüne çevrildi.

Geçtiğimiz eylül ayında CEO'luk koltuğunu şirketin donanım şefi John Ternus'a devrederek yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenen Cook, White House'taki resmî yemekler dâhil pek çok platformda Apple'ı temsil etmeyi sürdürse de günlük yönetim kararlarına müdahale etmediğini net bir dille ifade etti.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Tim Cook'tan Apple'ın Yeni CEO'su Hakkında 'Enteresan' Açıklama
2
2

"Ben sadece küresel politikalara odaklanıyorum"

2

The Independent gazetesine konuşan Tim Cook, yeni CEO John Ternus ile aralarında güçlü bir güven bağı bulunduğunu vurguladı. Sağlıklı bir ilişkinin sık ve anlamlı bir iletişime dayanması gerektiğini belirten Cook, mevcut sorumluluk alanlarını şu sözlerle özetledi:

"John ile aramızda inanılmaz bir güven ilişkisi var ancak bunun haricinde şu anda tamamen küresel politikalara odaklanmış durumdayım. Dünya çapındaki hükûmetlerle kurulan temaslar kritik çünkü değişim yaratmak veya ilerleme kaydetmek istediğimiz birçok konu var. Bu alanda yapılacak ciddi bir iş yükü bulunuyor, ben de bunları yürütüyor ve John'a uygun gördüğü her noktada destek oluyorum. İşine karışmıyorum, ben müdahaleci biri değilim."

"Steve Jobs’ı taklit etmediğim gibi sen de beni taklit etme"

2

Cook, Ternus'a liderlik rolünü devralırken verdiği en önemli tavsiyenin kendi yolunu çizmesi olduğunu açıkladı. Her yöneticinin farklı yetkinliklere sahip olduğuna dikkat çeken Cook, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ona 'Bu işi tamamen kendinin kıl. Zamanını şirkette en çok değer katabileceğin alanlara ayır. Bu da beni taklit etmemen gerektiği anlamına geliyor, tıpkı benim Steve'i taklit etmediğim gibi' dedim. Hepimizin güçlü yanları farklı."

Bloomberg'in yakın tarihli bir haberine göre Ternus da çalışanlarına yaptığı konuşmada Cook'un bu tavsiyesini benimseyerek Apple için en yüksek değeri sunabileceği başlıklara yoğunlaşacağını bildirdi. Röportajın sonunda devir teslim sürecinin başarısına değinen Cook, Ternus ile gerçekleştirdikleri liderlik geçişinin "tüm zamanların en iyi geçişi ve gelecekte örnek alınıp incelenebilecek kusursuz bir vaka analizi" olmasını hedeflediğini belirtti.

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Günün En İyi İndirimleri

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Günün En İyi İndirimleri

Amazon'da Prime Alışveriş Festivali geçtiğimiz günlerde başladı. 5- 12 Ekim tarihleri arasında devam edecek kampanyanın detaylarına ve kaçırmamanız gereken bazı fırsatlara gelin birlikte göz atalım.

Sektörel Haberler ve İçerikler Kategorisinden Diğer İçerikler

Apple'da Bir Devir Sona Erdi: Yeni CEO, Resmen John Ternus Oldu

Apple'da Bir Devir Sona Erdi: Yeni CEO, Resmen John Ternus Oldu

IDC Raporu Açıklandı: Huawei, 9,7 Milyon Sevkiyatla Apple ve Xiaomi’yi Geride Bıraktı!

IDC Raporu Açıklandı: Huawei, 9,7 Milyon Sevkiyatla Apple ve Xiaomi’yi Geride Bıraktı!

Bir Süredir İnternet Sitesine Erişilemeyen EasyCep'ten Resmî Açıklama Geldi

Bir Süredir İnternet Sitesine Erişilemeyen EasyCep'ten Resmî Açıklama Geldi

Apple, Yapay Zekâ İçin Sunucu Pazarına Geri Dönüyor: NVIDIA ile Ortaklık Gündemde!

Apple, Yapay Zekâ İçin Sunucu Pazarına Geri Dönüyor: NVIDIA ile Ortaklık Gündemde!

Apple

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

1 Milyon TL'ye Kadar Alınabilecek, En Sorunsuz Otomatik Vites 2. El Otomobiller

1 Milyon TL'ye Kadar Alınabilecek, En Sorunsuz Otomatik Vites 2. El Otomobiller

Elektrikli Otomobiller İçin Devrim: Honda 'Mühendislik Harikası' Dedirtecek Yeni Bir Teknoloji Üzerine Çalışıyor

Elektrikli Otomobiller İçin Devrim: Honda 'Mühendislik Harikası' Dedirtecek Yeni Bir Teknoloji Üzerine Çalışıyor

Yıllardır Eleştiriliyordu: Samsung, Galaxy S27 Ultra'da Bu Soruna Çözüm Buldu!

Yıllardır Eleştiriliyordu: Samsung, Galaxy S27 Ultra'da Bu Soruna Çözüm Buldu!

Ekim 2026 Togg Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte T10X ve T10F'in Güncel Fiyatları

Ekim 2026 Togg Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte T10X ve T10F'in Güncel Fiyatları

Ekim 2026 Ford Fiyat Listesi: Kuga'da İndirim Fırsatı

Ekim 2026 Ford Fiyat Listesi: Kuga'da İndirim Fırsatı

Ekim 2026 Mercedes-Benz Fiyat Listesi Belli Oldu: En Ucuzu 3,4 Milyon TL

Ekim 2026 Mercedes-Benz Fiyat Listesi Belli Oldu: En Ucuzu 3,4 Milyon TL

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com