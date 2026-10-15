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OpenAI’dan Apple’a Bir Suçlama Daha: "Eski Çalışanımız Cihaz Planlarımızı Apple’a Sızdırdı"

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OpenAI, eski bir çalışanının gizli cihaz planlarını Apple’a sızdırdığını ve yönetime sunduğunu öne sürerek mahkemeye başvurdu.

OpenAI’dan Apple’a Bir Suçlama Daha: "Eski Çalışanımız Cihaz Planlarımızı Apple’a Sızdırdı"
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Yapay zekâ ve donanım geliştirme alanında teknoloji dünyasını sarsan hukuk mücadelesi yeni bir boyut kazandı.

Apple’ın OpenAI’a açtığı ticari sır davasının ardından, OpenAI cephesinden karşı tarafa çok ağır bir suçlama yöneltildi. Mahkemeye sunulan yeni belgelere göre OpenAI; Apple’ın, kendisini suçladığı eylemin aynısını yaptığını ve henüz piyasaya sürülmemiş gizli cihaz planlarını ele geçirmiş olabileceğini öne sürdü.

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OpenAI’dan Apple’a Bir Suçlama Daha: "Eski Çalışanımız Cihaz Planlarımızı Apple’a Sızdırdı"
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100’den fazla gizli belge masada

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OpenAI, ismi açıklanmayan eski bir çalışanının Apple’dan şirkete katıldığını, yalnızca altı ay sonra ise yeniden Apple’a geri döndüğünü belirtti. İddiaya göre bu kişi, şirketten ayrılmadan önce kişisel hesaplarına üretim verileri ve henüz duyurulmamış en az bir cihaza ait ayrıntılı görseller de dâhil olmak üzere 100’den fazla son derece gizli dosya aktardı.

OpenAI, söz konusu eski çalışanın aylar önce Apple’ın üst yönetimine OpenAI’ın ürün yol haritası hakkında bir sunum yaptığını iddia ediyor. Şirket, ticari sırların ve inovatif çalışmaların şu anda Apple bünyesinde dolaşmasından ve Apple mühendislerinin bu verilerle kendi yeni nesil yapay zekâ cihazlarını şekillendirmesinden derin endişe duyuyor. Konuyu doğrudan Apple’a ilettiğini belirten OpenAI, talep edilen güvencelerin sağlanmadığını ifade ederek mahkemeden soruşturma izni ve karşı dava açma hakkı talep etti.

Apple ise Reuters’a yaptığı açıklamada iddiaları destekleyecek hiçbir kanıt bulamadıklarını ve yeni personelin eski işverenlerine ait gizli bilgileri kullanmasını engelleyen katı şirket politikalarına sahip olduklarını vurguladı.

Karşılıklı suçlamalar sürüyor

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İki şirket arasındaki tansiyon, Apple’ın temmuz ayında OpenAI’a dava açmasıyla yükselmişti. Apple, OpenAI bünyesinde çalışan Chang Liu ve Tang Tan’ın yeni yapay zekâ donanımları geliştirmek amacıyla Apple’dan ticari sır çaldığını iddia etmişti. OpenAI ise bu davayı "saldırgan ve tuhaf derecede kişisel" olarak nitelendirmiş, şirketin sınırları zorlayan inovasyonlar peşinde olduğunu ve Apple’ın hiçbir sırrına ihtiyaç duymadığını belirtmişti.

Mahkeme dün Apple’ın hızlandırılmış delil toplama talebini kısmen onayladı. Karara göre OpenAI’ın iki hafta içinde adli bilişim kanıtlarını ve eski Apple çalışanlarıyla yapılan mülakat materyallerini sunması gerekiyor, ardından Liu, Tan ve Liu’nun eski çalışma arkadaşı Alyssa Peng ifade verecek. Davaya bakan Yargıç Edward Davila, OpenAI’ın Apple’a ait olduğu iddia edilen sırları kullanmasını yasaklayan bir ihtiyati tedbir kararı verme ihtimalinin "oldukça yüksek" olduğunu belirtti. Uzmanlar, böyle bir tedbir kararının OpenAI’ın donanım geliştirme hedefleri için ciddi bir aksamaya yol açabileceğine dikkat çekiyor.

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