Döviz kurundaki artıştan kaynaklı olarak Türkiye'de her şeyin fiyatı arttığı gibi oyunların fiyatları da artıyor. TL ile fiyatlandırma yapan platformlar sık sık zam yapma yoluna giderken Steam gibi bazı platformlar ise doğrudan dolar ile işlem yapmaya başladı. TL'de kalan platformlardan Epic Games, sık sık yaptığı zamlara bir yenisini daha ekledi.
Zam oranı bazı oyunlarda %900!
Epic Games'in yaptığı son zamlar ile birlikte Red Dead Redemption 2, EA Sports FC 24, The Witcher 3, Cyberpunk 2077, Dying Light gibi oyunlara ciddi zamlar geldi. Dying Light Enhanced Edition'ın fiyatı 59 TL'den 591 TL'ye çıkarken zam oranı %901 olarak gerçekleşti. Pek çok yapımın fiyatı, son zamla birlikte katlanmış oldu.
İşte son zamlardan sonra Epic Games'teki fiyatlar
|Oyun
|Eski Fiyatı
|Yeni Fiyatı
|Steam Fiyatı
|Red Dead Redemption 2
|1150 TL
|1499 TL (+%30)
|59,90 dolar
|RDR 2: Ultimate Edition
|1700 TL
|2249 TL (+%32)
|99,99 dolar
|EA Sports FC 24
|1199,99 TL
|2099,99 TL (+%75)
|69,99 dolar
|GTA 5: Premium Edition
|551,25 TL
|749 TL (+%35)
|39,98 dolar
|GTA: The Trilogy - The Definitive Edition
|1150 TL
|1499 TL (+%30)
|59,99 dolar
|Disco Elysium
|61 TL
|575 TL (+%842)
|18,99 dolar
|Cyberpunk 2077
|799 TL
|999 TL (+%25)
|44,99 dolar
|Dead by Daylight
|200 TL
|451,05 TL (+%125)
|10,49 dolar
|STAR WARS Jedi: Survivor
|1199,99 TL
|2099,99 TL (+%75)
|69,99 dolar
|The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition
|399,99 TL
|829 TL (+%107)
|37,99 dolar
|It Takes Two
|399 TL
|1199,99 TL (+%200)
|39,99 dolar
|Dead Space
|999,99 TL
|1799,99 TL (+%80)
|59,99 dolar
|Dying Light Enhanced Edition
|59 TL
|591 TL (+%901)
|19,49 dolar
Öte yandan, Epic Games'teki fiyatları Steam'deki fiyatlar ile karşılaştırdığımızda Epic Games'in daha uygun fiyata oyun almayı sağlamaya devam ettiğini de görüyoruz. Dolar kuru arttıkça da iki platform arasındaki makas açılıyor olsa da bir süre sonra Epic Games zam yaparak aradaki makası tekrar kapatacaktır.