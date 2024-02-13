Epic Games, son zamanlarda çok sık gördüğümüz zam dalgalarına bir yenisini ekledi. Red Dead Redemption 2, FC 24 gibi popüler oyunlar da bu zamlardan nasibini aldı.

Döviz kurundaki artıştan kaynaklı olarak Türkiye'de her şeyin fiyatı arttığı gibi oyunların fiyatları da artıyor. TL ile fiyatlandırma yapan platformlar sık sık zam yapma yoluna giderken Steam gibi bazı platformlar ise doğrudan dolar ile işlem yapmaya başladı. TL'de kalan platformlardan Epic Games, sık sık yaptığı zamlara bir yenisini daha ekledi.

Zam oranı bazı oyunlarda %900!

Epic Games'in yaptığı son zamlar ile birlikte Red Dead Redemption 2, EA Sports FC 24, The Witcher 3, Cyberpunk 2077, Dying Light gibi oyunlara ciddi zamlar geldi. Dying Light Enhanced Edition'ın fiyatı 59 TL'den 591 TL'ye çıkarken zam oranı %901 olarak gerçekleşti. Pek çok yapımın fiyatı, son zamla birlikte katlanmış oldu.

İşte son zamlardan sonra Epic Games'teki fiyatlar

Oyun Eski Fiyatı Yeni Fiyatı Steam Fiyatı Red Dead Redemption 2 1150 TL 1499 TL (+%30) 59,90 dolar RDR 2: Ultimate Edition 1700 TL 2249 TL (+%32) 99,99 dolar EA Sports FC 24 1199,99 TL 2099,99 TL (+%75) 69,99 dolar GTA 5: Premium Edition 551,25 TL 749 TL (+%35) 39,98 dolar GTA: The Trilogy - The Definitive Edition 1150 TL 1499 TL (+%30) 59,99 dolar Disco Elysium 61 TL 575 TL (+%842) 18,99 dolar Cyberpunk 2077 799 TL 999 TL (+%25) 44,99 dolar Dead by Daylight 200 TL 451,05 TL (+%125) 10,49 dolar STAR WARS Jedi: Survivor 1199,99 TL 2099,99 TL (+%75) 69,99 dolar The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition 399,99 TL 829 TL (+%107) 37,99 dolar It Takes Two 399 TL 1199,99 TL (+%200) 39,99 dolar Dead Space 999,99 TL 1799,99 TL (+%80) 59,99 dolar Dying Light Enhanced Edition 59 TL 591 TL (+%901) 19,49 dolar

Öte yandan, Epic Games'teki fiyatları Steam'deki fiyatlar ile karşılaştırdığımızda Epic Games'in daha uygun fiyata oyun almayı sağlamaya devam ettiğini de görüyoruz. Dolar kuru arttıkça da iki platform arasındaki makas açılıyor olsa da bir süre sonra Epic Games zam yaparak aradaki makası tekrar kapatacaktır.