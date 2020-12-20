Epic Games, 17 TL'lik Defense Grid'i Ücretsiz Yaptı

17 Aralık'tan itibaren yeni yıla kadar her gün ücretsiz bir oyun verecek olan Epic Games'in bugünkü ücretsiz oyunu olarak karşımızda Defense Grid: The Awakening var. Satış fiyatı 17 TL olan oyunu nasıl edinebileceğinizi açıklıyoruz.

Her hafta yeni ücretsiz oyunlar sunan Epic Games, 2020 yılının sonunda özel bir kampanya hazırladı. Bu kampanya kapsamında platformun kullanıcıları, 15 gün boyunca her gün en az 1 yeni ücretsiz oyuna kavuşacak.

Başka platformlarda zaman zaman yüksek bedellere satılan oyunları da ücretsiz olarak sunan Epic Games, şimdi fiyatı 17 TL olan Defense Grid: The Awakening oyununu ücretsiz yaptı. Oyunun açıklanması, burada yer alan listeyi de doğruluyor.

Defense Grid: The Awakening Fragmanı

Kule savunma oyunlarına değişik bir bakış açısı getiren Defense Grid: The Awakening'de yaptığımız iş, bu oyun türünde sık sık karşılaştığımız üzere üzerimize akan düşman güruhlarını durduracak savunma sistemlerini kurmak.

Tekrar tekrar oynanabilen bu oyunda farklı kule türlerini, farklı düşmanlara karşı kullanıyoruz. Haliyle düşmanlar ve kuleler arasında bir nevi taş-kağıt-makas dengesi de bulunuyor. Ana hikayede 20 farklı bölüm yer alıyor.

Kule savunma oyunlarını, strateji oyunlarını ve bulmaca çözmeyi sevenler için bu oyun eğlenceli saatler vaat ediyor. Hidden Path Entertainment tarafından hazırlanan oyun, kullanıcılar tarafından da "Çok Olumlu" olarak puanlanmıştı.

Defense Grid: The Awakening Sistem Gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi:Windows XP, Vista

İşemci:1.8GHz CPU veya üstü

RAM:512 MB RAM

Depolama:1GB available space

DirectX version:DirectX 9.0c veya üstü

Video:: Shader 2 destekli DirectX 9 video kartı

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows XP, Vista

İşlemci: dual core 2.0GHz CPU veya üstü

Bellek: 1GB RAM XP, 1.5GB RAM Vista

Ekran Kartı: Shader 3 desteki video kartı

Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

Defense Grid: The Awakening'i Kütüphanenize Nasıl Ekleyebilirsiniz?

Oyunları arşivinize eklemeniz için sahip olmanız gereken tek şey bir Epic hesabı, onu da zaten ücretsiz olarak dakikalar içerisinde edinebiliyorsunuz. Sonrasında yapmanız gerekenlerse şu şekilde:

Epic Games hesabınıza giriş yapın.

hesabınıza giriş yapın. Oyun sayfasına gidin

Yükle tuşuna basın.

tuşuna basın. Siparişi Ver'e tıklayın.

tıklayın. Oyunlar böylece kütüphanenize eklenmiş olacak.

eklenmiş olacak. Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulama isteyecektir.

Epic Games yıl sonu etkinliğinde her gün yeni bir ücretsiz oyun verecek. Diğer oyunları da kaçırmamak için bizi takip etmeye devam edin.