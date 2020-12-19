Epic Games'in Ücretsiz Vereceği Oyunlar İçin Yeni Liste

Epic Games'in 1 Ocak'a kadar her gün vereceği yeni ücretsiz oyunların yer aldığı söylenen bir liste ortaya atıldı. Bu liste, daha önceki listelerden daha olası duruyor.

En iyi oyunun hangisi olduğu konusunda tartışmaların sonu gelmese de pek çok oyuncuya göre en iyi oyun, bedava aldıkları oyundur. Epic Games de son birkaç yıldır her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla ilgiyi üzerinde toplamayı başarıyor.

Epic Games'in 15 gün boyunca her güne bir yeni oyun vereceğini açıklaması üzerine internet bir anda farklı listelerle dolmuştu. Hatta bu söylentilerden birinde karşımıza çıkan, gerçek olamayacak kadar güzel bir listeyi de haberleştirmiştik.Şimdi yeni bir liste sosyal medyanın gündeminde.

Yeni liste doğru mu?

Bu defaki listenin kaynağı ise YouTuber jovanmunja oldu. Listenin eline nasıl geçtiğini ya da kimden geldiğini açıklamayan yayıncı, ikinci gün oyununun da doğru çıkması üzerine listeyi paylaşmaya karar verdiğini söyledi.

Listede yer alan ilk 2 oyun doğru olduğu için yayıncı listeyi paylaşmaya karar verdiğini açıklamıştı. Bugün yayınlanan üçüncü ücretsiz oyun ise The Long Dark oldu ve listenin doğru olabileceğine dair inancı güçlendirdi.

Listedeki oyunlar tabii ki doğru olmayabilir, her zaman için bu tür açıklamalara biraz şüphe ile yaklaşmak gerekiyor. Listeyi öğrenmek de her oyuncunun istediği bir şey olmayabilir. Sürpriz bedava oyun konseptini seviyorsanız listeyi gözardı edebilirsiniz.

Üç oyun doğru çıktı

Listedeki oyunlardan üç tanesi şimdiye kadar Epic Games tarafından açıklandı ve doğru çıktı. Bu üç oyun sırasyıla Cities: Skyline, Oddworld: New'n'Tasty ve The Long Dark oldu. Listedeki diğer oyunlar ise şöyle:

Defense Grid 1,

Alien: Isolation,

Metro 2033,

Tropico 5

Inside

Darkest Dungeon

My Time in Portia

Night in the Woods

Stranded Deep

Solitairica

Torchlight 2

Jurassic World Evolution

Epic Games'in ücretsiz oyunları 1 Ocak 2021'e kadar devam edecek. Firmanın haftalık ücretsiz oyun hediyesinin ise gelecek yıl devam edip etmeyeceği şu anda bilinmiyor. Epic Games'in yılbaşı indirimleri ise 7 Ocak'a kadar devam edecek.