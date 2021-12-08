Unreal Engine 5’e Geçiş Yapan İlk Oyun Belli Oldu

Gösterilen videolarıyla ve oyun geliştiricilerine sunduğu imkânlarla hepimizi etkileyen Unreal Engine 5 motorunu kullanan ilk oyun belli oldu. Fortnite, piyasadaki oyunlar arasında bu oyun motorunu kullanan ilk oyun oldu.

Epic Games günümüzün en üst düzey grafikli oyunlarından bazılarını görmemizi sağlayan Unreal Engine oyun motorunda büyük bir yenilik yolunda ilerliyor. Şu anda beta aşamasında olan ve önümüzdeki yılın başlarında tam olarak yayınlanması beklenen Unreal Engine 5 sürümü, beraberinde daha önce görmediğimiz kalitede grafikleri oluşturmak için imkânları da getirecek.

Bugüne kadar Unreal Engine 5 ile oluşturulan sinematik Star Wars animasyonlarını, Gears of War demosunu ve elbette Epic Games’in kendi oluşturduğu ilk tanıtım videolarını görmüş ve fazlasıyla etkilenmiştik. Gerçeğe en yakın denebilecek bu grafiklerin oluşturulmasına izin veren bu oyun motoruna geçiş yapan ilk oyun da bugün belli oldu.

Fortnite, Unreal Engine 5’e geçiş yaptı

Epic Games’in Unreal Engine 5 oyun motoruna geçiş yapan ilk oyun, şirketin kendi oyunu olan Fortnite oldu. Unreal Engine tarafından yapılan duyuruya göre Fortnite, 3. Bölüm’le birlikte Unreal Engine 5 oyun motoruna geçiş yaptı. Unreal, duyuruda “Bu yolculuğu sizinle paylaşmaktan heyecan duyuyoruz ve bunu tüm Fortnite topluluğu için mümkün olan en iyi deneyim haline getirmek için çalışıyoruz.”

Unreal Engine tarafından paylaşılan bu duyuru, son güncellemenin neden diğer güncellemelere göre daha uzun sürdüğünü de açıklamış oldu. Oyun, Unreal Engine 5’e geçerek bir yandan da beraberinde kütük parçalanmaları, şimşekler ve fırtınalar gibi yeni mekanikleri getirdi. Grafiksel anlamdaysa önemli bir değişiklik yapılmadı.

Fortnite’ın Unreal Engine 5’e geçişiyle gerçekçi grafiklerin gelmesini bekleyemeyiz elbette. Oyun motorunda yapılan yükseltmeyle bu yükseltmenin beraberinde getirdiği yeni araçlardan faydalanılabilir ve gelecekte Fortnite’ın doku kalitesi, ışıklandırması ve efektleri gibi elementleri iyileştirilebilir. Fakat oyunun orijinal yapısına dokunulması biraz imkânsız.