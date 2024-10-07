Epic ile Apple davasında Epic'ten yana karar veren yargıç, Android'in de üçüncü parti mağazalara izin vermesi gerektiğine hükmetti.

Epic Games ile Apple arasındaki dava çok popüler olsa da Fortnite'ın geliştiricisi Google'a da dava açmıştı. Epic Games ve Apple davasına da bakan Yargıç James Donato, Google ile Android arasındaki davaya da bakıyordu. Donato kararını verdi ve Google'a Android uygulama mağazasında rekabetin yolunu açma emri verdi.

Mahkemenin kararına göre Google, 1 Kasım 2024'ten itibaren 3 yıl içerisinde Google Play mağazasında üçüncü taraf uygulama mağazalarına izin verecek. Ayrıca bu üçüncü taraf mağazaları da Google Play uygulamalarına erişebilecek. Yine de bu konuda son karar uygulama geliştiricilere ait olacak.

İşte mahkemenin verdiği kararlar:

Uygulama geliştiricilerinin Google Pay ödeme sistemi kullanması şart olmayacak.

Geliştiriciler, kullanıcılara alternatif ödeme yöntemlerini bildirebilecek.

Geliştiriciler, kullanıcıları ile Google Play dışında uygulama indirme yöntemlerini de paylaşabilecek.

Uygulama fiyatları ve uygulama içi satın alım fiyatları Play Billing'den bağımsız olarak belirlenebilecek.

Google, uygulama geliştiricileriyle gelir paylaşımı yapamayacak.

Uygulama geliştiricileri ile özel anlaşmalar yapılamayacak.

Google, cihaz üreticileri veya operatörler ile Play Store'u önceden yüklemeleri için anlaşma yapamayacak, para veya avantaj sunamayacak.

Öte yandan Google, güvenlik ve kullanıcı güvenliği konusunda bazı kontrolleri elinde tutabilecek ancak bu kontroller sınırlı olacak. Üçüncü taraf mağazaları da engellenemeyecek. Epic Games tarafı, Google'ın bu özelliği kötüye kullanmaması gerektiğini belirtiyor.

Google ise karara itiraz etmeyi planlıyor.