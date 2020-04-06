ePttAVM’de açılan bir sayfada dağıtılmaya başlanan ücretsiz maskeler, yoğunluktan dolayı alınamıyordu. Bu olayın ardından, ilgili sayfadan bir açıklama yapıldı. Açıklamaya göre maskeler en kısa sürede E-Devlet üzerinden dağıtılmaya başlanacak.

Koronavirüsle mücadele etmek için geçtiğimiz günlerde getirilen toplu alanlarda maske kullanımı kararının ardından 20 ila 65 yaş arasındaki kişilere haftalık 5 ücretsiz maske verileceği açıklanmıştı. ePttAVM üzerinden sipariş verilerek hizmete başlayan maske dağıtımı, özellikle yoğun ilgiden dolayı çoğu kişinin sipariş verememesine neden olmuştu.

Bu kararın ardından, maskelerin verileceği sayfa kapanarak yeni bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre ücretsiz maske hizmeti çok yakında E-Devlet üzerinden verilecek. ePttAVM’nin sayfasında paylaşılan mesajda, “Yoğun ilginize teşekkür ediyoruz. Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede E-Devlet kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Saygılarımızla.” denildi.

Sitede erişim sorunu vardı

Ücretsiz maske dağıtılmaya başlandığı ilk andan itibaren oluşan yoğun ilgiyi kaldırmayan ePttAVM’nin web sayfasının da bu sayede rahatlaması bekleniyor. Ayrıca E-Devlet’in sunucularının daha güçlü olmasından dolayı aynı anda daha fazla kişi işlem yapabilecek.

ePttAVM’nin sitesine girip bu ekranla karşılaşan kişilerin E-Devlet’e akın etmesinden dolayı şu anda E-Devlet’te de erişim sıkıntısı bulunuyor. Hizmet E-Devlet’te şu an kapalı görünüyor, ancak yeniden maske sipariş alımı başlar başlamaz sizlere duyuracağız.

Türkiye’de koronavirüs durumu

Tüm dünyada büyük sıkıntılar yaratan koronavirüs, ülkemizde de artış göstermeye devam ediyor. Yapılan son açıklamaya göre ülkemizde şu ana kadar 181.445 test yapıldı. Bu test sonucunda 27.069 kişide koronavirüse rastlanırken 574 vatandaşımız ise hayatını kaybetti. Toplam iyileşen sayımız ise 1.042’ye ulaşmış durumda.