Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler arasına, geçtiğimiz günlerde toplulukların bulunduğu bölgelerde maske zorunluluğu eklenmişti. Alınan tedbir sonrası vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılması kararlaştırıldı. ePttAVM üzerinden yapılan başvurularla vatandaşlar her hafta 5 maskeye ücretsiz erişim sağlayabilecek.

Koronavirüsle mücadeleye ara vermeden devam eden ülkemizde her geçen gün yeni tedbirler alınıyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde topluluk hâlinde bulunulan pazar, market gibi yerlerde maske kullanma zorunluluğu getirilmiş, birçok şehirde toplu taşıma araçlarına maskesiz binmek yasaklanmıştı.

Doğan maske ihtiyacı bireysel olarak ya da yardımlar sayesinde karşılanırken Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu karara istinaden vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılması kararlaştırıldı. Maskeler için başvurular ePttAVM üzerinden yapılacak ve maskeler PTT Kargo ile ücretsiz ulaştırılacak.

ePttAVM ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır?

ePttAVM üzerinden yapılan açıklamada "T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu karara istinaden; online ortamda ePttAVM.com üzerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske temini sağlanacaktır. Aile üyeleriniz için maske temin etmek isterseniz, aile üyelerine ait bilgileri form üzerinde doldurarak onlara da ücretsiz maske temini sağlayabilirsiniz. Vatandaşların her hafta '1' paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır. PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır" ifadelerine yer verildi. Maske başvurusunda bulunmak için yapmanız gerekenlerse şöyle:

İlk olarak ePttAVM'nin maske başvuru sayfasına buraya tıklayarak erişim sağlayın.

maske başvuru sayfasına buraya tıklayarak erişim sağlayın. Sayfada yer alan Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası gibi bilgileri doldurun.

gibi bilgileri doldurun. İl, ilçe adres bilgilerini de tamamladıktan sonra Üyelik Sözleşmesini ve Gizlilik Politikasını okuyup kabul edin.

de tamamladıktan sonra Üyelik Sözleşmesini ve Gizlilik Politikasını okuyup kabul edin. Son olarak 'Maske Siparişini Ver' butonuna tıklayın.

Bu noktada bir hatırlatma yapmakta fayda var; ücretsiz maske uygulaması, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için geçerli olmayacak. Filtreli, üç katlı, tek kullanımlık şeklinde nitelendirilen bu maskeler, yapılan açıklamada belirtildiği gibi PTT Kargo ile ücretsiz olarak adresinize ulaştırılacak. Şu an başvuru yoğunluğundan dolayı siteye erişim sorunları yaşanabileceğini hatırlattıktan sonra böyle bir durumla karşılaşırsanız başvurunuzu ileri bir zamanda yinelemeniz gerektiğini ekleyelim.