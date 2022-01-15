Federal Ticaret Komisyonu Meta’nın VR Sistemini Araştırıyor

ABD’nin Federal Ticaret Komisyonu, bu haftanın başında Meta’nın rekabet kurallarına aykırı davrandığına dair şirkete dava açmıştı. Yeni bir habere göre komisyon şu anda Meta’nın VR sisteminin de benzer bir durumun içinde olup olmadığına dair derinlemesine bir araştırma yapıyor.

Mark Zuckerberg’in başı davalardan ve problemlerden bir türlü kurtulmuyor. Bu haftanın başlarında ABD’nin Federal Ticaret Komisyonu, Meta’nın rekabeti önlemeye yönelik eylemlerde bulunması gerekçesiyle bir antitröst davası açmıştı. Üstelik bu davada Instagram ve WhatsApp'ın şirketin elinden çıkarılması söz konusuydu. Şimdi ise komisyonun Meta’nın VR sistemini aynı gerekçe ile derinlemesine araştırdığına dair bir haber yayıldı. (Antitröst: Bir şirketin rekabeti önlemek için yaptığı eylemleri devletin araştırma politikası)

Bloomberg’ün haberine göre komisyon ve birçok eyalet avukatı, Meta’nın yeni sanal gerçeklik biriminin ‘potansiyel rekabet karşıtı’ materyaller içerdiğine dair şirketi araştırıyor. Eyalet düzeyindeki araştırmada avukatların ve komisyonun Meta’nın VR deneyimindeki uygulamaları geliştiren geliştiriciler ile konuştuğu belirtiliyor.

İddiaya göre Meta, VR piyasasında rakipsiz olmak için rekabet karşıtı eylemlerde bulunuyor

Eyalet memurları ve federal memurlar, şirketin rekabet karşıtı eylemlerde bulunabileceğini öne sürerek Meta’nın VR sistemini araştırıyorlar. Verilen bilgilere göre Meta, tüketicilere Quest 2 VR setini almaları için finansal destekte bulunmuş ve diğer firmaları böylece rekabetin dışında tutmak istiyor.

Federal Ticaret Komisyonunun Meta'nın uygulama mağazası, donanım ve yazılım uygulamaları hakkında araştırma yapması, şirketin satın alımlarının ve internet işletmelerinin bir sonraki çağını tanımlayan önemli bir antitröst davası olabileceğinin de işaretçisi.,

Siz Meta hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Zuckerberg’ün geçmişteki kişilik haklarını ihlali sebebiyle Facebook davasının ardından bu Meta davası da önyargı mı yoksa araştırılması gerekiyor mu? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.