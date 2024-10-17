Turkcell, kullanıcıların akıllı telefon dışında akıllı saat gibi ikincil cihazlar için eSIM abonelik ve aktivasyon işlemlerini otomatik olarak sağlamak için Ericsson’un Secure Entitlement Server (SES) çözümünü devreye aldı.

Ericsson ve Turkcell, Türkiye’de akıllı saatler gibi giyilebilir teknolojiler için tümüyle otomatik eSIM aktivasyonu sağlamak amacıyla başarılı bir iş birliği gerçekleştirdi. İş birliği kapsamında Turkcell, ikincil cihazlarda eSIM aboneliğini ve aktivasyonu tümüyle otomatik hale getirmek üzere Ericsson’un Secure Entitlement Server (SES) çözümünü devreye aldı.

SES çözümü; abone kimliğini, tek numara-MSISDN (Uluslararası Mobil Abone Numara Dizini) ve iki farklı IMSI (Uluslararası Mobil Abone Kimliği) kullanarak etkinleştiriyor. Bu hizmet sayesinde Turkcell müşterileri, giyilebilir teknolojiler gibi ikincil cihazlarının içindeki eSIM’lerini uzaktan aktif edebilecek ve yönetebilecek. Bununla birlikte kullanıcılar akıllı telefonlarından, ses ile veri hizmetlerinden bağımsız şekilde yararlanma fırsatı bulacak.

Ericsson Secure Entitlement Server (SES) çözümü nedir?

Ericsson SES çözümü, Ericsson tarafından İletişim Servis Sağlayıcılarına (CSP) yönelik olarak yetkilendirme sunucusu odaklı kullanım senaryoları ve çözümleri sağlamak üzere geliştirilmiş bir platformdur. Çoklu hizmet sağlayıcısı ve çok kanallı eSIM hizmet düzenleyicisi görevi gören platform, aynı zamanda CSP’nin kendi markalarının entegrasyonu ve yönetimine yönelik olarak çoklu kullanıcı desteği sağlıyor.

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Ericsson’un SES çözümü, müşteri deneyimini iyileştirmek ve kesintisiz bağlantı sunmak üzere ihtiyaç duyduğumuz esnekliği ve verimliliği sağlıyor. Giyilebilir teknolojiler gibi ikincil cihazların ve eSIM’in geleceğin dijital iletişim ortamlarının hayati bir bileşeni olmasını bekliyoruz. Ericsson ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile bu ortamdaki pazar fırsatlarını değerlendirmeyi ve bu sayede Türkiye’de dijital dönüşümü hızlandırmayı umuyoruz. Kullanıcıları en yeni teknolojilerle buluşturma hedefimiz kapsamında, ikincil cihazlarda eSIM aktivasyonunu en basit ve hızlı getiren bu iş birliğini hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın ise şu açıklamayı yaptı:

“Türkiye’de akılı saatler ve benzeri giyilebilir cihazlarda sorunsuz eSIM aktivasyonunu sağlamak için son teknoloji ürünü Ericsson Secure Entitlement Server (SES) çözümünü uygulamada Turkcell ile iş birliği yapmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Çözümümüzün, Turkcell’in cihazlarını sorunsuz bir şekilde etkinleştirmesine ve çeşitli dağıtım seçenekleriyle zamanında pazara sunma zorluklarını aşmasına yardımcı olacağına eminiz. Uzun vadeli bir ortak olarak, Turkcell ile iş birliğine devam ederek gelecek teknolojilere ve trendlere hazır bir şebeke oluşturma konusunda kararlıyız.”