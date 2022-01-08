Bazı Erkeklerin Gebelik Testi Neden Pozitif Çıkar?

Erkek olmanıza rağmen, sırf eğlence amacıyla gebelik testi yaptınız ve sonucun yüzde yüz negatif çıkmasını beklerken pozitif olduğunu gördünüz. Testin bozuk olduğunu düşündünüz muhtemelen, hatta hamile olduğunuzu bile düşünmüş olabilirsiniz. Oysa hiç de şakası olmayan bir nedenden dolayı testiniz pozitif çıkmış olabilir!

İlk olarak pratik gebelik testinin nasıl çalıştığından bahsedelim. Gebelik tespiti için önemli bir kan parametresi olan beta HCG (Human Chorionic Gonadotropin), bir hormon çeşididir. Bu hormonun salınımı, döllenmeden yaklaşık 11 gün sonra başlar ve embriyo rahme yerleştikten sonra da hızla yükselmeye devam eder.

Bu süreçte yapılacak bir gebelik testinde idrardaki HCG değeri yüksek çıkacağından sonuç pozitif olacaktır. Yani bir bebek bekliyorsunuz demektir. Koryonik gonadotropini olarak tıp dünyasında anılan beta HCG, plasenta tarafından üretilir. HCG hormonu, alfa ve beta olmak üzere iki türde mevcuttur. Gebelik için beta HCG baz alınmaktadır. Bu hormon, progesteronun üretilmesinde de tetikleyicidir ve progesteron hormonu bebek için koruyucudur ve abortus (düşük) önleyicidir.

Peki bunun gebelik testi sonucu pozitif çıkan erkeklerle ne ilgisi var?

Gebelik testi pozitif çıkan bir erkeğin acilen doktora görünmesi gerekir çünkü erkeklerde beta HCG yüksekliği, testis tümörleri ve beyinde pineal bez tümörleri gibi ciddi hastalıklara işaret edebileceğinden mutlaka dikkatle takip edilmelidir. Yani kimi zaman erkek hastalara da hamilelik testi uygulanabilecek durumlar bulunur.

HCG hormonu sadece kadınların gebelik döneminde salgıladığı bir hormon değildir. Bazı kötü huylu tümörlerin de bu hormonu salgıladığı biliniyor.

Eğlencesine gebelik testi yapınca kansere yakalandığını öğrenen 18 yaşındaki hemşirelik öğrencisi

Yani bir erkeğin eğlenmek için yaptırdığı gebelik testinin sonucunun pozitif çıkması, o kişinin ciddi bir sağlık sorunuyla karşı karşıya olduğunun habercisi olabilir. Koryokarsinomlar oldukça nadir görülmektedir. Bu demek oluyor ki testis kanseri olan erkeklerin çoğunda gebelik testi negatif çıkacaktır.

Aynı şey aslında hamile olmayan bir kadının gebelik testi sonucunun pozitif çıkması durumu için de geçerlidir.

Peki testis kanserinden ne zaman şüphelenilmeli?

Hassas Görüntü

En sık görülen şikayet, testiste ağrısız büyüme ve şişmedir. Testiste düzensiz yüzeyli sert bir kitlenin ele gelmesi en önemli bulgudur. Bazen ağrı tek bulgu olabilir. Şikayetinizi değerlendirmek üzere doktora başvurmalı ve muayene olmalısınız.

Gebelikten harici olarak beta HCG yüksekliği; pankreas, mide, yumurtalık, testis, akciğer veya meme kanseri türlerinin de habercisi olabilir.

Down sendromu, dış gebelik ve boş gebelik ihtimali de bulunmaktadır. Ayrıca üreme sorunları tedavisi devam eden bireylerde beta HCG hormon takviyesi yapılabilir. Bu bireylerde de beta HCG değeri normalden yüksek çıkar.

Gebelik sürecinde beta HCG değerlerinin düştüğü görülürse, bu durum sağlıklı gebeliğin söz konusu olmadığı anlamına gelir. Çünkü hamilelik boyunca beta HCG değeri belirli aralıklarla yükselmelidir. Bu durumda akla dış gebelik, düşük, kimyasal gebelik gibi ihtimaller gelir.

Önemli Not: Bu içerik tıbbi tavsiye olarak yorumlanmamalıdır. Sağlığınızla ilgili herhangi bir değişiklik yapmadan önce lütfen doktorunuzla görüşün.

Kaynaklar: 1, 2, 3, 4