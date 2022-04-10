Erkeklerin Kadınlardan Daha Ağır ve Uzun Olmasının Nedeni

İstisnalar görülse de yetişkin erkekler kadınlardan yaklaşık %20 daha ağırdır ve %8 daha uzundur. Peki bunun nedeni nedir?

Tüfek, Mikrop ve Çelik adlı kitabıyla Pulitzer ödülünü de kazanan bilim insanı Jared Diamond, Üçüncü Şempanze adlı kitabında bu durumun nedenine değiniyor.

Fizyoloji eğitimi almasına rağmen antropoloji, ekoloji, coğrafya ve evrim biyolojisi gibi çeşitli alanlarla da ilgilenen ve California Üniversitesi'nde coğrafya profesörü olan Diamond'a göre bunun nedeni toplumsal ve cinsel örgütlenmemizde saklı.

İri alfa erkeklerin kendilerine harem kurması, erkeklerin dişilerden daha iri olmasına neden oldu.

Dişiler tek bir iri erkekle çiftleşiyordu. Erkeğin haremindeki dişi sayısı arttıkça, cinsiyetler arasındaki büyüklük farkı da o denli artıyordu. Üstelik bu durum sadece insanlarda değil diğer türlerde de görülüyor. Harem ne kadar büyükse o türün erkekleri dişilerden daha büyük oluyor.

Örneğin gibonlar tek eşli oldukları için erkek ve dişiler arasında büyüklük farkı bulunmuyor.

Erkek gorillerin hareminde üç-altı eşten oluşan dişi bulunduğu için erkek goriller dişi gorillerden iki kat daha iridir. Güney deniz filinin haremindeki dişi sayısı ortalama kırk sekiz olduğu için aradaki irilik farkı çok daha fazladır, erkekler üç ton iken dişiler yalnızca üç yüz kilodur.

Atalarımızın aksine modern toplumda artık iri olmak o kadar belirleyici değildir.

Kadınlar, günümüzde erkeğin zekasına ve kişiliğine daha fazla önem veriyor ve tek eşlilik artık çok daha yaygın. Tabii günümüzde de hâlâ kadınlar kendilerinden uzun olan ve kaslı erkekleri tercih edebiliyor fakat insanlığın ilk zamanlarındaki kadar yoğun olmadığı için bunun evrime ciddi bir etkisi bulunmuyor. Bundan sonra böyle devam ettiği takdirde ise insanlığın evrimini fiziksel özellikler değil bilişsel özellikler etkileyecektir.