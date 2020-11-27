Erken Teşhiste Faydası Dokunan Kanser Belirtileri

Erken teşhisin kanserde çok büyük bir rol oynadığı gerçek. Kanser, ilk aşamalarında tespit edildiği zaman savaşması ve atlatması daha kolay bir hastalık haline geliyor. Kanseri teşhis edebilmek için vücudumuzun bize verdiği sinyalleri dinlemek çok önemli. Biz de kanser belirtileri nelerdir, hangi belirti hangi kanserin gösterir biraz araştırmak istedik.

Vücudumuzun bize gösterdiği belirtiler herhangi bir hastalığın ya da daha önemlisi kanserin habercisi olabilir. Erken teşhis, hayat kurtarır diye boşuna dememişler. Bu yüzden de vücudumuzda olup bitenleri gözlemlemek ve takip etmek son derece önemlidir.

Kanseri ne kadar önceden fark edersek bu illetten kurtulmamız da o kadar kolaylaşabiliyor. Erken teşhiste en önemli bulgular, vücudumuzun bize sinyal olarak gönderdiği belirtilerdir. Biz de hem erkek hem de kadınlarda görülen kanser belirtileri nelerdir yakından bakmak istedik. Tüm bu belirtilerin tek başınıza teşhis koymak için yeterli olmadığını, mutlaka ama mutlaka bir doktora danışmanız gerektiğini de söylemeden geçmeyelim.

Erken teşhis için önemli kanser belirtileri nelerdir?

Erkek ve kadınlarda erken kanser belirtileri:

İştah kaybı

Dışkıda ve idrarda kan görülmesi

Geçmeyen öksürük

Aşırı halsizlik

Geçmeyen yüksek ateş

Boyun bölgesinde kitle

Deride değişiklikler

Şişmiş lenf bezleri

Yutkunmada zorluk

Kilo kaybı

İyileşmeyen yaralar

Dilde beyaz benekler

Kadınlarda erken kanser belirtileri: Memede kitle İki regl arası veya menopoz sonrası kanama

Erkeklerde erken kanser belirtileri: İdrarda veya menide kan görülmesi Testislerde yumru Ejakülasyon veya idrar çıkarma sırasında acı



İştah kaybı

Depresyondan gribe kadar birçok hastalık kendinizi iştahsız hissetmenize sebep olabilir. Kanser de tıpkı bu hastalıklar gibi metabolizmaya etki ederek hastanın iştahsız veya tok hissetmesini sağlayabiliyor. Mide, pankreas, kolon ve yumurtalık kanserleri, midede baskı uyguladığı için hastanın aç olmasına rağmen tok hissetmesine yol açabilir. Eğer bildiğiniz kronik bir hastalığınız yoksa ve iştah kaybı gibi sorunlarla uğraşıyorsanız, en yakın zamanda bir doktora görünmekte fayda var.

Dışkıda ve idrarda kan görülmesi

Dışkıda ya da idrarda kan görmek herkesi endişelendirecek bir durumdur. Kanser, dışkınızda kan görülmesine sebep olabilir ancak ülser, hemoroid ya da enfeksiyonun da aynı duruma sebebiyet verdiğini unutmamak lazım.

Eğer dışkıda kan gördüyseniz, kanın nereden geldiğini anlamanın yolları mevcut. Kanın canlı ve kıpkırmızı olduğu durumlarda kanama rektum veya bağırsak bölgesinde, kanın daha koyu olduğu durumlarda ise kanama ülser ya da soluk borusunda gerçekleşebilir.

İdrarda kan görmek ise böbrek veya mesane kanserinin habercisi olabilir. Ancak böbrek taşları ve enfeksiyonun da aynı semptomlar göstereceğini unutmamak lazım. Sebep ne olursa olsun, dışkınızda veya idrarınızda kan gördüğünüz anda doktora gitmek sizin için en iyisi olacaktır.

Geçmeyen hırıltılı öksürük

Öncelikle hiç geçmeyen öksürüğün altında birçok sebebin yatabileceğini belirtelim. Ancak bu öksürükle birlikte nefes darlığı, ani kilo kaybı, yorgunluk ve göğüs ağrısı çekiyorsanız, tüm bu belirtiler akciğer kanserinin habercisi olabilir ve en yakın zamanda bir doktora gitmeniz gerekir.

Aşırı halsizlik ve eklemlerde ağrı

Halsizlik, en yaygın görülen kanser belirtileri arasında yer alır. Sürekli uyuyup yataktan hiç çıkmamayı isteyecek kadar halsizlik yaşıyorsanız ve canlanmanın yolunu bir türlü bulamıyorsanız bir doktora görünmekte fayda var.

Geçmeyen yüksek ateş

Ateşiniz yükseldiği zaman büyük olasılıkla vücudunuzda enfeksiyonlar dolaşıyor demektir. Lenfoma, lösemi, böbrek ve karaciğer gibi bazı kanser türleri de ateşinizin çıkmasına yol açabilir. Kanserin yaptığı ateş, gün içerisinde düşüp çıkabilir ve eğer günlerdir süren ve 38 derecenin üzerinde seyreden bir ateşiniz varsa en yakın zamanda bir doktora görünmeniz gereklidir.

Boyun bölgesinde kitle

Boyun bölgesinde bazen bir fındık büyüklüğünde bazen ise bir mercimek kadar küçük kitlelerle karşılaştığımız olmuştur. Bu kitleler ağız, gırtlak veya tiroid kanserinin belirtisi olabilir. Sıradan bir enfeksiyon sonucu oluşan kitle ile kanserin oluşturduğu kitle arasındaki en büyük fark kitle gözlemenerek tespit edilebilir. Kanserin yarattığı kitlenin boyutu genellikle değişmez hep aynı kalır ve dokunduğunuz zaman bir acı hissi vermez. Ancak teşhisi kendiniz değil, mutlaka doktorunuzun koyması gerektiğini bir kez daha hatırlatalım.

Deride değişiklikler

Cilt kanserinin en önemli belirtilerinin arasında ciltte yaşanan gözle görülür farklılıklar bulunur. Eğer şekli değişen, kenarları kalınlaşan, yapısı kalınlaşan ve kabuk bağlayan benleriniz varsa en yakın zamanda bir dermatoloğa görünmenizde fayda var.

Şişmiş lenf bezleri

Lenf bölgesindeki düğümler, enfeksiyondan ya da daha önce geçirmiş olduğunuz bir hastalıktan kaynaklanıyor olabilir. Ancak bu düğümlerin aynı zamanda lenf ve kan kanserinin de habercisi olduğunu unutmamak lazım. Lenf bezlerini sürekli olarak kontrol etmek, meme kanseri için de son derece önemli bir tedbir olacaktır.

Yutkunmada zorluk ve hazımsızlık

Midenizle alakalı problemler yaşadığınızda çoğu zaman boğazınızda bir yumru varmış gibi hissedebilirsiniz. Ancak ileri düzeyde yutkunma zorluğu yaşıyorsanız, boğazınızdaki yumru bir türlü gitmiyorsa ve sürekli olarak hazımsızlık problemleri yaşıyorsanız bu işaretler yemek borusu veya mide kanserinin habercisi olabilir.

Kilo kaybı

Kansere yakalanan her 5 kişiden 2’sinde kilo kaybı gözlemleniyor. Hangi tür kanser olursa olsun, kilo kaybetmenin henüz neden kaynaklandığı açıklanamıyor. Eğer egzersiz ya da diyet yapmadan hızlı bir şekilde kilo vermeye başladıysanız en yakın zamanda bir doktora görünmenizi tavsiye ederiz.

İyileşmeyen yaralar

Bir türlü geçmeyen ve iyileşmeyen yaralar, kanser belirtileri arasında yer alıyor. Sigara içen ve alkol tüketen bir hastanın ağzına hiç geçmeyen yaralar varsa ağız kanseri şüphesi olabilir. Aynı zamanda cinsel organlarda görülen ve iyileşmeyen yaralar da son derece önemlidir ve derhal gözlemlenmesi gereklidir.

Dilde ve ağızda beyaz noktalar

Ağız içi, yanak ve dudaklarda görülen beyaz noktalar, lökoplaki hastalığının varlığına işaret edebilir. Tedavi edilmeyen lökoplaki hastalığı kansere sebebiyet verebilir, bu yüzden de dilinizde veya ağız bölgenizde beyaz benekler görmeye başlarsanız, en yakın zamanda bir doktora görünmenizi tavsiye ederiz.

Kadınlarda erken kanser belirtileri:

Memede kitle

Memede görülen kitleler, çoğu zaman meme kanserinin en büyük habercisidir ancak zaman zaman masum kitlelerin de görüldüğü olur. Yine de memede bir kitle tespit edildiği zaman yapılacak en doğru şey bir doktora görünmek olacaktır. Ayrıca meme üzerinde kızarıklık, ağrı ve kolun altında yumru hissettiğiniz durumlarda da derhal bir doktora gitmelisiniz.

İki regl arası veya menopoz sonrası kanama

İki regl arası kanamanın hormonal bozukluk gibi birçok nedeni olabilir. Bu kanamalar sıklaştığı zaman sadece kanser şüphesinden değil, yumurtalıklarınızı kontrol ettirmek için de bir kadın doğum doktoruna görünmekte fayda var. Nadirde olsa iki regl arası veya menopoz sonrası kanama gören kadınlarda rahim ağzı veya endometrial kanseri görülebiliyor.

Erkeklerde erken kanser belirtileri:

İdrarda ya da menide kan görülmesi

İdrarda ya da menide kan görülmesi; böbrek taşları veya enfeksiyon gibi daha masum hastalıklardan kaynaklanabilir ancak nadiren de olsa prostat veya mesane kanserinin habercisi de olabilir. Her iki türlüsü için de bir an önce bir doktora görünmekte fayda var.

Testislerde yumru

Testislerde yumru; yaralanma, sıvı birikmesi ya da fıtıktan kaynaklanabilir ancak kanserden ya da saydığımız bu sebeplerden oluşan yumruları birbirinden ayırt etmek son derece zordur. Bu yüzden en iyi çözüm bir doktora danışmak olacaktır.

Ejakülasyon veya idrar çıkarma sırasında acı

Ejakülasyon veya idrar çıkarma sırasında canınız acıyorsa, prostat bezinde veya üretrada şişlik ya da enfeksiyon olabilir. Bu kanser belirtileri son derece önemlidir ve bir an önce doktorunuza danışmanız gereklidir.