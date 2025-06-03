YouTube, son güncellemeyle birlikte eski iPhone'lara olan desteği sonlandırdı. Artık YouTube kullanmak isteyenler iOS 16 ve üzeri iOS sürümüne sahip bir cihaza sahip olmak zorundalar.

Dünyanın en popüler video paylaşım platformu olan YouTube, küçük bir kitle de olsa bazı iPhone kullanıcılarını kızdıracak bir karara imza attı. YouTube iOS uygulamasının son güncellemesiyle birlikte bazı iPhone modelleri için YouTube uygulaması kullanılamaz hale geldi.



YouTube, güncelleme ile birlikte iOS uygulamasını 20.22.1 sürümüne güncelledi ve bu güncellemeyle birlikte iOS 16 veya daha yeni bir sürüm zorunlu hale geldi. Peki değişiklik hangi iPhone modellerini etkileyecek?

YouTube uygulamasını çalıştırmayacak iPhone modelleri:

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE (1. nesil)

iPod touch (7. nesil)

iPad Air 2

iPad mini 4

Artık bu cihaz sahipleri YouTube’a yalnızca mobil tarayıcı üzerinden erişebilecek. Ancak tarayıcı deneyimi, uygulamadaki gibi bildirim desteği, resim içinde resim (PiP) veya tam ekran geçişleri gibi özellikleri sunmadığı için kullanıcı deneyiminde gözle görülür bir gerileme olacak gibi görünüyor.