Daha önce Rockstar ekibinde yer alan ve GTA 6 geliştirme sürecinde de bulunan bir geliştirici, GTA 6'ya yönelik açıklamalarda bulundu.

GTA 6 hâlihazırda oyun sektörünün en merak edilen ve en çok beklenen oyunu konumunda. Rockstar geçtiğimiz yılın Aralık ayında oyunu ilk kez tanıtmış ve ardından bir yıl süren sessizliğe gömülmüştü. Bu sessizliği bozan hâlâ resmî bir gelişme olmasa da eski GTA geliştiricilerinden birinden önemli bir açıklama geldi.

Eski bir Rockstar Games tasarımcısı olan Ben Hinchliffe, uzun zamandır beklenen GTA 6'nın oyunculara açık dünya oyunlarında eşi görülmemiş bir deneyim sunacağını ve Rockstar'ın bir kez daha sektördeki çıtayı yükselteceğini belirtiyor.

Rockstar'dan ayrılmadan önce GTA 6 üzerinde bir süre çalışan Hinchliffe, oyunun gerçekçiliği konusunda hayranların beklentilerini aşacağını söylüyor.

Benzersiz bir açık dünya deneyimi yaşayacağız

Hinchliffe, projede en çok heyecanlandığı yönlerden birinin, oyunun kendisinin Rockstar’dan ayrılmasının ardından nasıl geliştiğini görmek olduğunu dile getirdi. GTA 6’nın son hâlini oynamak ve projedeki değişimlere tanık olmanın kendisi için büyük bir merak uyandırdığını ifade eden Hinchliffe "Çok sayıda yeni içerik, hikâye ve yenilikçi unsurlar gördüm. Bu unsurların oyunun son hâlinde nasıl bir şekil aldığını ve nihayetinde oyunculara nasıl bir deneyim sunduğunu görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Hinchliffe'e hayranların GTA 6'yı oynadıklarında en çok neye şaşıracakları sorulduğunda ise Rockstar’ın gerçekçilik alanındaki ilerlemelerinin dikkat çekeceğini belirtti. Hinchliffe'e göre Rockstar'ın her yeni oyunda daha da ileri seviyeye taşıdığı detaylı gerçekçilik ve karakterlerin doğal davranışları GTA 6'da daha da belirgin olacak.

Hinchliffe ayrıca GTA 6’nın yıllarca sürecek bir etki yaratacağına ve satış rekorları kıracağına da inandığını ifade etti. Beklentisine göre GTA 6, tıpkı GTA 5 gibi uzun yıllar boyunca popülerliğini koruyacak.

Peki sizin GTA 6'ya yönelik beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.