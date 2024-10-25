Eski Avalanche Studios kurucusunun kurmuş olduğu yeni stüdyo Liquid Swords'ün ilk oyunu bir süre daha adından söz ettirecek gibi.

İsveç merkezli oyun stüdyosu Liquid Swords, yeni GTA benzeri açık dünya oyunlarının heyecanlandıran ilk oyun içi görüntülerini paylaştı.

Liquid Swords, eski Avalanche Studios kurucusu Christofer Sundberg tarafından Aralık 2020'de kurulmuş bir ekip. Oyun dünyasına farklı bir bakış açısı getirmek amacıyla kurulan stüdyo, oyunculara görsel açıdan gerçekçi bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Oyun Unreal Engine 5 ile geliştiriliyor

Üzerinde çalıştıkları GTA benzeri açık dünya oyununun grafikleri, yayınlanan ilk ekran görüntülerinden anlaşıldığı kadarıyla oldukça etkileyici. Oyun Unreal Engine 5 oyun motoruyla geliştiriliyor ve görseller stüdyonun resmî sosyal medya hesaplarından yayınlanmış durumda.

Liquid Swords’un Direktörü Fredrik Lönn, stüdyonun Unreal Engine 5 tercihine dair de açıklamalarda bulundu. Lönn’e göre oyun motoru tercihi için Unreal Engine 5 oldukça isabetli bir seçim. Avalanche döneminde Just Cause, Mad Max ve Rage 2 gibi oyunlar için kendi Apex motorlarını kullandıklarını belirten Lönn, günümüzde açık dünya oyunlarının Unreal Engine 5 ile daha verimli şekilde geliştirilebileceğini söyledi.

Ekibin arkasında NetEase Games var

Stüdyonun arkasındaki yatırımın kaynağı ise mobil oyunlarda devrimler yaratan NetEase Games. Sundberg, NetEase’in oyun geliştirmeye olan kalite odaklı yaklaşımlarını desteklediğini ve bu ortaklıktan memnun olduklarını belirtti.

Liquid Swords’un ilk projesi olacak olan bu yeni oyun, tek oyunculu, açık dünya, hikâye odaklı bir aksiyon RPG olarak tanımlanıyor. Ciddi oranda GTA'ya benzeyeceği söylenen oyun hakkında daha fazla detayın ileriki süreçte paylaşılması bekleniyor.

Oyun içi diğer görüntüler