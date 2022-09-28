Samsung Telefonların Bataryalarının Şiştiği Ortaya Çıktı

Bir YouTuber, elindeki 2019'da çıkan Galaxy S10 da dahil eski Samsung akıllı telefonlarının bataryalarının şiştiğini gösteren bir video paylaştı. Videonun ardından da sosyal medyadan birçok kullanıcı, benzer sorunlarla karşılaştıklarını, diğer markalarda ise bunun yaşanmadığını ifade etti.

Akıllı telefonlar, artık neredeyse dünyadaki tüm nüfus tarafından kullanılıyor. Bu cihazların çalışması için de tabii ki birçok şeye ihtiyaç var. Bunlardan biri de bataryalar. Akıllı telefonlar ilk popülerleştiğinde bataryaların zaman geçtikçe şişmesini engellemek için iyi bir bakıma ihtiyacı oluyordu. Çünkü bu piller, yaşlandıkça genişliyor ve dışarı fırlama gibi korkutucu durumların oluşmasına neden olabiliyordu.

Teknoloji geliştikçe üreticiler bu problemi engellemenin ve şişme sorununu kontrol altına almanın yolunu buldu. Ancak şimdi ortaya çıkan bilgiler, Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung’un bazı eski telefonlarında bu sorunun hâlen yaşanıyor olabileceğini gösterdi.

Eski Samsung telefonların bataryaları şişiyor

Mrwhosetheboss isimli bir YouTuber tarafından paylaşılan bir video Samsung telefonlarındaki batarya şişme sorunlarını ele aldı. 11 milyon aboneye sahip olan YouTuber, deposunda bulunan birkaç Samsung akıllı telefonda, buna 2015’te çıkan Galaxy S6 ve 2019’da çıkan Galaxy S10 da dahil, bu sorunu fark ettiğini ifade etti.

Arun Maini olarak da bilinen ünlü fenomen, bu sorunun ilk başta Birleşik Krallık’ta son aylarda etkisini gösteren sıcak hava dalgalarıyla alakalı olduğunu düşündü. Ancak deposundaki iPhone, Google Pixel ve Asus telefonları incelediğinde bataryalarında herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını gözlemledi.

Bunu ilk kez iki ay önce fark ettiğini söyleyen Arun Maini, sorun hakkında tweet attığını ifade etti. Samsung da bu tweetin ardından ünlü YouTuber’a ulaştı ve telefonları aldı. Ancak iki ay geçmesine rağmen Güney Koreli teknoloji devinden sorunla alakalı hiçbir dönüt gelmedi.

Birçok kişi benzer sorunları yaşıyor

Maini’nin bu sorunu yaşayan tek kişi olmadığını da ekleyelim. ‘This Is’ isimli YouTube kanalının sunucusu olan Matt Ansini de batarya şişme sorunu yaşayanlar arasında. Konuyla alakalı Maini’ye ulaşan Ansini, depolarında 2020’de piyasaya sürülen Galaxy S20 öncesi çıkan tüm Samsung telefonların bataryalarının şiştiğini, ancak diğer markalarda bu sorunun yaşanmadığını aktardı.

Ayrıca teknoloji içerikleriyle ilgili videolarıyla tanınan Marques Brownlee de konuyla ilgili Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu. Ünlü isim, birçok Samsung telefonun bataryasının yıllar sonra şiştiğini ifade ederken başka hiçbir markada bunu yaşamadığını aktardı. Ek olarak Maini’nin videosundan sonra YouTube’daki birçok kullanıcı da benzer olaylarla karşılaştığını ifade etti. Samsung ise herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Gelen bilgilere göre; oldukça endişe verici durum, uzun süre kullanılmayan telefonlarda daha sık yaşanıyor. Ek olarak ülkemizdeki kullanıcıların bu konuyla ilgili ekstra dikkatli olması gerektiğini eklemekte fayda var. Çünkü yüksek fiyatlar nedeniyle Türkiye’de telefonlarını yenileyen insanların sayısı oldukça az. Bu da telefonların uzun süre bir kişide kalabileceğini ve bataryalarda benzer problemler yaşanabileceğini gösteriyor.