Samsung Galaxy S23 Konsept Tasarımı Paylaşıldı [Video]

Samsung'un 2023 model amiral gemisi telefonu Galaxy S23 ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sektörün sağlam sızıntı kaynakları, telefonun nasıl görüneceğini ortaya çıkardılar ve bu sızıntılar dahilinde bir konsept görsel oluşturuldu.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir süredir yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S23 ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, çok büyük bir ihtimalle Şubat 2023'te bir etkinlik gerçekleştirecek ve bu akıllı telefonları tanıtacak.

Samsung Galaxy S23 ailesi, bugüne dek birkaç sızıntı ile gündeme geldi. Bu sızıntılar genel olarak telefonların tasarımıyla ilgiliydi. İddialara göre Samsung, Galaxy S23'ün tasarımına çok da dokunmayacaktı. Şimdiyse bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Akıllı telefon sızıntıları konusunda önemli bir isim olan OnLeaks, Digit.in iş birliğinde Galaxy S23 ailesinin konsept tasarımını ilk kez paylaştı. Gelin hep birlikte, Galaxy S23'e ait olduğu iddia edilen o görüntülere yakından bakalım.

Samsung Galaxy S23 böyle görünebilir

OnLeaks ile Digit.in tarafından sızdırılan bilgilere göre Samsung Galaxy S23, 146,3 mm, 70,8 mm ve 7,6 mm boyutlara sahip olacak. Bu boyutlar, Samsung Galaxy S22 ile neredeyse birebir aynı. Buradan Samsung Galaxy S23'ün 6,1 inç boyutlu bir ekrana sahip olacağını anlıyoruz. Samsung Galaxy S23'ü Samsung Galaxy S22'den ayıran en önemli tasarım detayı ise arka kamera olacak.

Samsung, Galaxy S22'nin arka kamera kurulumunu çerçeve içerisine almıştı. Ancak sızdırılan görüntüler, bu durumun Galaxy S23'te değişeceğini ortaya koyuyor. Şirketin 2022 yılında piyasaya sürdüğü bazı akıllı telefonlarda tercih ettiği çerçevesiz kamera tasarımı, Galaxy S23'te de karşımıza çıkacak. Bu durum, Galaxy S22 Ultra'da da kullanılan çerçevesiz kamera tasarımının 2023 yılında da standart olacağını düşündürüyor.

Peki Samsung Galaxy S23, hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Aslına bakacak olursak Samsung Galaxy S23'ün teknik özelliklerini konuşmak için henüz çok erken. Ancak bu noktada da bugüne dek gündeme gelmiş olan bazı sızıntılar var. Öyle ki bu telefonun Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca telefonun bataryasında da ufak bir iyileştirme olacağı, Samsung Galaxy S23'ün 3.885 mAh kapasiteli bir batarya ile gelebileceği söyleniyor.

Samsung Galaxy S23'ün görüntülerinin paylaşıldığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz