Son aylarda Twitter hakkındaki iddialarıyla gündeme gelen şirketin eski güvenlik şefi Peiter ‘Mudge’ Zatko, şirket ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. ABD Senatosu'na ifade veren eski yönetici, şirketin kâr etmeyi güvenliğin üstünde tuttuğunu ifade etti.

En popüler sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, son zamanlarda Elon Musk’ın platformu satın alma girişimi nedeniyle gündemden düşmüyordu. Musk, önce şirketi astronomik bir fiyata satın alacağını açıkladı, sonrasında ise bot hesaplar gibi nedenlerden dolayı kararından vazgeçtiğini duyurdu. Bunun ardından da iki taraf da birbirine dava açtı.

Musk’ın Twitter hakkındaki iddialarını destekleyenlerden biri de şirketin önceden üst düzey yöneticilerinden biri olan Peiter ‘Mudge’ Zatko idi. 2020’den bu yılın ocak ayına kadar Twitter’ın güvenlik şefi olarak çalışan Zatko, şirketin bot hesaplar konusunda yanıltıcı açıklamalar yaptığını iddia etti. Zatko ayrıca kullanıcı verilerine kolayca erişilmesi gibi ciddi güvenlik sorunlarının bulunduğunu da söyledi. Eski yönetici bu iddialarıyla da yakın zamanda Twitter’ı ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na da şikayet etti. Tartışmalar devam ederken Zatko’dan şimdi de yeni açıklamalar geldi.

Zatko’ya göre Twitter, kâr etmeyi güvenliğin üstünde tutuyor

ABD Senatosu Adalet Komitesi’ne ifade veren eski güvenlik şefi, Twitter ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sorulara yanıt veren Zatko, şirkete zarar vermek istemediğine vurgu yaparken yöneticilere dikkat çekti. 51 yaşındaki yazılımcı, Twitter’daki yöneticilerin kâr etmeyi güvenliğin üstünde tuttuğunu ifade etti.

Zatko, FBI tarafından şirkete sağlanan bilgilere dayandırdığı bir açıklamasında da şirketin içinde Hindistan ve Çin’den en az bir ajanın çalıştığını belirtti. Toplanan veriler ile neler yapılabileceğini bilmediğini söyleyen yönetici, çalışanların Twitter’ın Çin’den aldığı paralardan hoşnut olmadığını ve belirtilen ‘ajanların’ işten çıkarılması için herhangi bir hamle yapılmadığını sözlerine ekledi.

4.000 civarı Twitter çalışanı kullanıcı verilerine erişebiliyor

Oturumda bulunan ABD senatörleri de Twitter hakkındaki bu iddialara vurgu yaparak şirket CEO’su Parag Agrawal’i istifaya davet etti. Senatörlerden biri bu yıl Twitter’daki bir çalışanın Suudi Arabistan için bilgi toplamakla suçlandığını söyleyerek konunun önemine dikkat çekti.

Bir başka senatör ise oldukça endişe verici bir konuya dem vurdu ve şirketin 4.000 civarı çalışanın kullanıcı bilgilerine (konum gibi) ulaşabildiğini söyleyerek bu bilgilerin internet ortamlarında herkese açık bir şekilde yayınlanıp yayınlanamayacağını Zatko’ya sordu. Eski yönetici de bu soruya ‘Evet’ cevabını verdi.

Zatko’nun bu açıklamalarının ardından Twitter’ı dolandırıcılıkla suçlayan Elon Musk, platform üzerinden patlamış mısır emojisi paylaşarak bir nevi kendi iddialarını destekleyen bu açıklamaları zevkle takip ettiğini göstermiş oldu.