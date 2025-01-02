Eski uçaklar hurdaya çıkınca ne oluyor biliyor musunuz? Bazıları parçalansa da bazıları denizi boyluyor yani bilerek batırılıyor. Peki, uçakların gökyüzünde başlayan macerası neden denizde sonlanıyor?

Bu ilk bakışta kulağa inanılmaz gelse de aslında mantıklı ve planlı uygulamaya dayanan gerçeği var.

Neden ve nasıl yapıldığıyla alakalı işte detaylı bilgiler:

Uçakların denize batırılmasının amaçları neler?

Denize batırılan uçakların en yaygın amaçlarından biri aslında yapay resifler oluşturmak. Özellikle mercan resifleri, iklim değişikliği ve insan faaliyetleriyle zarar görüyor.

Eski uçaklar ise su altında mercanların ve diğer deniz canlılarının büyüyebileceği bir temel oluşturduğundan uçakları batırmaya yönelik işlemler yapılıyor.

Dalış tutkunları için de eski uçaklar âdeta biraz cazibe merkezi hâlinde. Bir uçağın deniz altında olması dalgıçlar için görsel şölen sunarken dünya çapında dalış meraklılarını kendine çekerek bir yandan bölge ekonomisine de katkı sağlıyor.

Bunun yanı sıra denize batırılan uçaklar, bilim insanları ve deniz biyologları için de bir laboratuvar işlevi görüyor. Deniz ekosistemlerinin yapay resiflere nasıl tepki verdiği, bu yapılar üzerinde nasıl geliştiği inceleniyor. Aynı zamanda denizaltı kurtarma ekipleri ve dalış okulları için eğitim alanı olarak kullanılıyor.

Bir uçak denize nasıl batırılıyor?

Denizlerin ve ekosistemin zarar görmemesi için hem çevre hem de güvenlik standartlarına uygun bir hazırlık süreci var. Batırılacak uçaklar önce toksik malzemelerden arındırılıyor ve yakıt kalıntıları, yağlar, plastik ve diğer zararları maddeler temizleniyor.

Temizleme işleminden sonra uçaklar, özel vinçler ile batırılacak bölgeye taşınıyor. Bölgeler de genellikle ekosistem açısından uygun ve güvenli alanlardan seçiliyor.

Dikkatlice suya indirilen uçaklar, son olarak belirlenen derinliklere sabitleniyor. Ağırlık kullanarak uçağın devrilmemesi ya da akıntıya kapılmaması da sağlanıyor.

Nerelerde batık uçaklar var?

Öncelikle Türkiye’deki örneğinden bahsedelim. Haziran 2016’da Kuşadası’nda Airbus A300 batırıldı. Buradaki asıl amaç ise dalış turizmine dikkat çekmek.

Britanya Kolombiyası'nın Güney Vancouver Adası'nda da bir Air Canada bulunuyor. Yaklaşık 27 metre derinliğe batırılan bu gemi ise sehpalara monte edilecek şekilde gömüldü.

Boeing 747 ise son 20 yılda batırılan uçaklardan bir diğeri. Su altı tema parkının bir parçası olan uçağın kanatları ise özel olarak değiştirildi.

Verdiğimiz örnekler ve deniz altında bulunan daha birçok uçak, doğa ile uyumlu yaşama çabalarından biri olsa da bu sürecin, dikkatli planlama ve uygulama gerektirdiği de kaçınılmaz bir gerçek. Yanlış ellerde olması ise çevresel felaketlere yol açabilir.

Eğer bir gün yolunuz Kuşadası’na düşerse ve dalış merakınız varsa bahsettiğimiz uçağa bir dalış planlaması yapabilirsiniz.

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