Eski Uçaklarınızla Pideciden Başka Yapabileceğiniz 10 Şey

Trabzon'da pistten çıkan uçağın pide salonu olarak restore edileceği ve bölge halkının hizmetine sunulacağı açıklanmıştı. Dünyanın farklı yerlerinde de eski uçaklar kullanılarak inşa edilmiş ilgi çekici yapılar var.

Hemen her şey gibi uçakların da bir kullanım süresi var ve bu süre dolduğu zaman uçaklar gökyüzündeki hizmetlerinden geri çekiliyor. Artık kullanılmayan uçaklar zaman zaman farklı yapılar inşa etmek için kullanılıyor.

Ortaya çıkan bazı tasarımlar hemen herkesin aklına gelebilecek modeller olsa da bazı çalışmalar gerçekten de bir sanat eseri, her şeyin nasıl verimli kullanılabileceğine dair derslerde anlatılabilecek derecede iyi çalışma.

Boeing 747 parçalarından yapılan The Wing House

Eve dışarıdan baktığımız zaman en bariz göze çarpan şey tabii ki uçak kanatları olsa da aslında bundan çok daha fazlası var. Mimarlar uçağın bütün parçalarını teker teker söküp evin içinde çeşitli yerlerde kullandı.

Boeing 727'den yapılma otel

Kosta Rika'daki bu otel, 1965 yılından kalma bir Boeing 727'nin içine inşa edildi. Bu otelde iki yatak odası, televizyon alanı, küçük bir mutfak, yemek salonu, banyo ve kanatların üstüne inşa edilmiş balkonlar bulunuyor.

Ormanın içindeki 727 ev oldu

ABD'de Oregon'da yaşayan Bruce Campbell, eski bir Boeing 727-200'ü ve içindeki ekipmanları günlük hayatında kullanabileceği hale getirdi. Kokpitte kitap okuma odası oluşturan, okulun orijinalindeki tuvaleti banyoya dönüştüren adam halinden memnun.

Hollanda'daki Ilyushin II-18 Otel

Bu eski uçak, Hollanda'da girişimciler tarafından beş yıldızlı bir otele çevrildi. Otelin kendi saunası ve üç farklı televizyonu var. Uçağın boyu ise 40 metre.

Bu seferki bizden: Dalış için batık

Airbus 300 Jet modeli ülkemizde Ege Denizi'ne batırıldı. Dev uçağın kanat genişliği 44 metre ve uzunluğu da 54 metre. Uçak batığı dalgıçların da gözdesi.

Yeni Zelanda'dan Douglas DC-3 Cafe

1945'te üretilen uçak, 1981'e kadar Yeni Zelanda Kraliyet Havayolları tarafından kullanıldı. Toplamda 42764 saat uçan araç, 1986'dan bu yana cafe olarak kullanılıyor.

Concorde müzeler

Concorde uçaklar artık uçmuyor. Onun yerine uçaklar artık havacılık müzelerini süslüyor. 9 farklı müzede Concorde bulunuyor.

Yak-42 uçaktan bozma anaokulu

Bu sınıf o yaştaki çocuklar için mükemmel bir alternatif. Ayrıca uçağın kokpiti de tamamen orjinal halinde bulunuyor, böylece çocuklar hayallerine daha yakın oluyor.

Uçak gemisi değil uçak gemi

Göklerdeki yolculuğu sona eren bir Boeing 302, artık bir tekne olarak kullanılıyor. 1964 yılında bir fırtınada zarar gören araç, daha sonra tekne haline getirdi.

Uçaktan lamba

Eski uçaklardan otel yapıldı, ev yapıldı, tekne yapıldı, bu defa sanatçı Paul Coudamy uçağın pencerelerini aydınlatma için kullanmaya karar verdi. Eski bir Airbus A300'ün yan duvarlarını lamba haline getirdi.